Sport

„Călăul” lui FCSB a pus Premier League pe jar! Manchester United, City și Chelsea se bat pentru transferul său

Gabriel Neagu
16.10.2026 | 13:24
Calaul lui FCSB a pus Premier League pe jar Manchester United City si Chelsea se bat pentru transferul sau
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Mai multe cluburi din Premier League sunt pe urmele unui atacant croat. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Atacantul care a marcat două goluri împotriva lui FCSB ar putea ajunge în Premier League. Nu mai puțin de 7 echipe din primul eșalon englez se luptă pentru a-l coopta.
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Cluburile din Premier League au pus ochii pe starul campionatului croat, Dion Beljo (24 de ani). Atacantul are cifre formidabile în acest sezon și o mutare în Anglia s-ar putea realiza în perioada de mercato.

Dion Beljo este dorit de 7 cluburi din Premier League

Atacantul a început sezonul formidabil, reușind să marcheze 12 goluri în 13 partide disputate. Două reușite au fost semnate chiar în Liga Campionilor, împotriva lui FC Thun (3-2) și Viking (2-2). Cifrele sale au confirmat că performanțele din sezonul precedent, când a punctat de nu mai puțin de 38 de ori, nu sunt o întâmplare.

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Forma incredibilă a lui Dion Beljo l-a propulsat în vizorul mai multor echipe din Premier League. Pentru semnătura sa, se luptă nu mai puțin de 7 echipe: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Brentford, Tottenham, Everton, Leeds United, și Newcastle. Conform Team Talk, fotbalistul a menționat că ultimele două cluburi enumerate sunt printre favoritele sale din campionatul englez. Totuși, nicio ofertă concretă nu a fost, momentan, pusă pe masa celor de la Dinamo Zagreb.

Vârful croat este monitorizat atent de scouterii echipelor și o mutare ar putea fi realizată în perioada de transferuri din iarnă. Astfel, până atunci, Beljo se concentrează pe parcursul său cu Dinamo Zagreb. Formația din Capitala Croației se află pe locul 3 în campionat și a reușit accederea în faza principală a Europa League.

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  • 15.000.000 de euro este cota de piață a lui Dion Beljo, conform Transfermarkt

Dion Beljo a marcat o ”dublă” contra lui FCSB

Atacantul croat este o figură cunoscută în fotbalul românesc. În februarie, Dion Beljo a punctat de 2 ori împotriva ”roș-albaștrilor”, în succesul croaților scor 4-1, în faza principală din Europa League. Succes care avea să cântărască enorm în ecuația calificării în play-off-ul competiției. Echipa de pe ”Maksimir” a terminat faza grupei pe locul 23, cu 10 puncte, la numai unul în fața lui Young Boys Berna, prima echipă aflată sub linia calificării.

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În play-off-ul competiției, împotriva belgienilor de la Genk, Dion Beljo a jucat doar în manșa tur. În cele 80 de minute în care a evoluat, a reușit să marcheze un gol. Totuși, parcursul croaților s-a oprit după returul de la Zagreb. Genk a obținut calificarea în reprizele de prelungiri, când a marcat de două ori și a dus scorul general la 5-3.

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  • 1 gol la 88 de minute a fost media lui Dion Beljo în stagiunea precedentă
  • 4 selecții și 1 gol a reușit pentru prima reprezentativă a Croației
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