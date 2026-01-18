„Călăul” României de la EURO 2016, acuzat de abuz. Un nou caz scandalos invocat de fosta sa parteneră, cu care a fost prins înșelându-și nevasta

ADVERTISEMENT

Dimitri Payet este din nou în centrul atenției. Jucătorul francez în vârstă de 38 ani a fost acuzat de fosta parteneră că a torturat-o. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Dimitri Payet este în centrul unui nou scandal

Plecat de la Marseille în vara anului 2023, Payet a mai bifat o experiență în cariera sa de fotbalist în Brazilia, la Vasco Da Gama, club de care s-a despărțit în iulie 2025.

ADVERTISEMENT

Acum, ajuns la 38 de ani, fotbalistul care marca în poarta României în victoria Franței cu 2-1 este din nou în centrul atenției, însă din cu totul alte motive. Larissa Ferrari, o vedetă de pe Instagram, susține că celebrul fotbalist și-a folosit puterea și statutul pentru a o „prinde” într-o relație violentă și abuzivă.

Ea este aceeași femeie cu care Acum, potrivit , Larissa Ferrari a declarat că jucătorul o controla prin „jocuri psihologice” și că a împins-o să se gândească chiar la sinucidere.

ADVERTISEMENT

Englezii mai scriu și că avocata femeii susține că Payet o lăsa plină de vânătăi după contactele intime și folosea „pedepse” pentru a-i controla fiecare mișcare și că o înjosea lăudându-se cu faptul că el se culcase cu sute de alte femei.

ADVERTISEMENT

Payet, prins în 2025 că și-a înșelat soția

În primăvara anului trecut, s-a aflat că Payet și-a înșelat soția, Ludivine, alături de care are doi copii. Deși aceasta călătorea ocazional în Brazilia, când el juca pentru Vasco Da Gama, fotbalistul tot a „călcat pe bec”. Larissa Ferrari a explicat atunci cum a ajuns în această ipostază cu Payet, având un cu totul alt discurs.

„Ne-am apropiat foarte mult pentru că eu am divorțat, iar el se simte și el singur destul de des. Cu atâta apropiere, întâlnirile au devenit tot mai frecvente.

ADVERTISEMENT

Mergeam la casa lui Dimitri la fiecare 12 zile sau cam așa ceva și stăteam trei sau patru zile. De asemenea, a fost mereu foarte afectuos cu mine, atât în persoană, cât și prin mesaje. Și, cu atâta afecțiune împărtășită, era imposibil să nu ne atașăm unul de celălalt”, spunea Larissa Ferrari.