Sport

„Călăul” României de la EURO 2016, acuzat de abuz. Un nou caz scandalos invocat de fosta sa parteneră, cu care a fost prins înșelându-și nevasta

Dimitri Payet continuă să fie în centrul atenției, însă nu într-un mod pozitiv. Noi acuze grave îndreptate către jucătorul care marca în poarta României la EURO 2016.
Mihai Dragomir
18.01.2026 | 08:30
Calaul Romaniei de la EURO 2016 acuzat de abuz Un nou caz scandalos invocat de fosta sa partenera cu care a fost prins inselandusi nevasta
ULTIMA ORĂ
„Călăul” României din urmă cu un deceniu se află în centrul unui nou scandal. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Dimitri Payet este din nou în centrul atenției. Jucătorul francez în vârstă de 38 ani a fost acuzat de fosta parteneră că a torturat-o. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Dimitri Payet este în centrul unui nou scandal

Plecat de la Marseille în vara anului 2023, Payet a mai bifat o experiență în cariera sa de fotbalist în Brazilia, la Vasco Da Gama, club de care s-a despărțit în iulie 2025.

ADVERTISEMENT

Acum, ajuns la 38 de ani, fotbalistul care marca în poarta României la EURO 2016 în victoria Franței cu 2-1 este din nou în centrul atenției, însă din cu totul alte motive. Larissa Ferrari, o vedetă de pe Instagram, susține că celebrul fotbalist și-a folosit puterea și statutul pentru a o „prinde” într-o relație violentă și abuzivă.

Ea este aceeași femeie cu care fotbalistul a fost prins anul trecut că și-a înșelat soția. Acum, potrivit The Sun, Larissa Ferrari a declarat că jucătorul o controla prin „jocuri psihologice” și că a împins-o să se gândească chiar la sinucidere.

ADVERTISEMENT
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24.ro
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

Englezii mai scriu și că avocata femeii susține că Payet o lăsa plină de vânătăi după contactele intime și folosea „pedepse” pentru a-i controla fiecare mișcare și că o înjosea lăudându-se cu faptul că el se culcase cu sute de alte femei.

ADVERTISEMENT
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a...
Digisport.ro
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”

Payet, prins în 2025 că și-a înșelat soția

În primăvara anului trecut, s-a aflat că Payet și-a înșelat soția, Ludivine, alături de care are doi copii. Deși aceasta călătorea ocazional în Brazilia, când el juca pentru Vasco Da Gama, fotbalistul tot a „călcat pe bec”. Larissa Ferrari a explicat atunci cum a ajuns în această ipostază cu Payet, având un cu totul alt discurs.

„Ne-am apropiat foarte mult pentru că eu am divorțat, iar el se simte și el singur destul de des. Cu atâta apropiere, întâlnirile au devenit tot mai frecvente.

ADVERTISEMENT

Mergeam la casa lui Dimitri la fiecare 12 zile sau cam așa ceva și stăteam trei sau patru zile. De asemenea, a fost mereu foarte afectuos cu mine, atât în persoană, cât și prin mesaje. Și, cu atâta afecțiune împărtășită, era imposibil să nu ne atașăm unul de celălalt”, spunea Larissa Ferrari.

Roger Federer, wildcard pentru Australian Open 2026? Cum a răspuns elvețianul la oferta...
Fanatik
Roger Federer, wildcard pentru Australian Open 2026? Cum a răspuns elvețianul la oferta făcută de organizatori
Cine este și cum arată soția lui Florin Gardoș. Diana are o siluetă...
Fanatik
Cine este și cum arată soția lui Florin Gardoș. Diana are o siluetă de invidiat și face furori în costum de baie
Grameni și Alex Dobre, decisivi pentru Rapid cu Metaloglobus! Ce pariu au făcut...
Fanatik
Grameni și Alex Dobre, decisivi pentru Rapid cu Metaloglobus! Ce pariu au făcut cei doi: „Asta mi-a spus”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!