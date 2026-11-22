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(19 ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei din Bosnia, inclusiv în victoria obținută de aceasta recent cu România la Zenica în Liga Națiunilor, scor 2-1, pasator decisiv în acel meci la golul marcat de Bajraktarevic în minutul 82, s-a accidentat la scurt timp după revenirea la echipa de club.

Kerim Alajbegovic, unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei din Bosnia la victoria cu România, s-a accidentat în Juventus – Venezia

Titular la Juventus în partida disputată de torinezi în cursul zilei de duminică pe teren propriu în compania celor de la Venezia în cadrul , tânărul fotbalist a acuzat probleme musculare încă din minutul 33. Atunci, potrivit , a început să șchioapete după ce a simțit o înțepătura la nivelul gambei stângi.

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Imediat, Alajbegovic s-a întins pe gazon și a dus mâna în zona respectivă, vizibil afectat de durere. În mod evident, s-a pus instant problema ca el să fie înlocuit pe loc, doar că jucătorul bosniac a insistat să continue. Astfel, a terminat repriza pe gazon, chiar dacă se putea observa în mod clar că întâmpina dificultăți foarte mari la alergare.

În cele din urmă, întrucât era evident pentru toată lumea că nu mai putea continua, fotbalistul care evoluează ca extremă, în ambele benzi, a fost înlocuit la pauză de Luciano Spalletti cu Nick Woltemade. Atunci, scorul era încă 0-0 în acest meci de la Torino dintre Juventus și Venezia. Ulterior, se poate spune că tot răul a fost în cele din urmă spre bine pentru „Bătrâna Doamnă”.

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Victorie clară obținută de Juventus, însă toate golurile au fost marcate în repriza a doua

Asta pentru că Woltemade a reușit să deschidă scorul în minutul 53. În plus, în minutul 59, atacantul german a și pasat decisiv la reușita lui Koopmeiners. Până la final, Juventus a mai înscris de două ori, în minutul 65 prin Cabal, respectiv în minutul 71 prin Kolo Muani, din penalty. Astfel, echipa din Torino a reușit în cele din urmă să se impună în acest meci cu scorul de 4-0.