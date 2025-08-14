Sport

„Călăul” Universității Cluj, răpus de doi foști rapidiști! Ce s-a întâmplat în manșa secundă a „dublei” Ararat-Armenia – Sparta Praga

Sparta Praga s-a calificat în play-off-ul Conference League după ce a trecut de Ararat. Returul a fost decis de doi fotbaliști care au jucat la Rapid.
FANATIK
14.08.2025 | 21:56
ULTIMA ORĂ
Doi foști rapidiști au înscris pentru Sparta Praga în victoria cu Ararat-Armenia, echipa care a eliminat U Cluj din Conference League. FOTO: Sparta Praha (X)

Universitatea Cluj a părăsit Conference League în turul 2, fiind învinsă cu scorul general de 2-1 de Ararat. Formația din Armenia nu a reușit să producă o nouă surpriză în turul 3, unde a fost eliminată de Sparta Praga. Returul a fost decis de doi fotbaliști trecuți prin Superliga României.

Rrahmani și Krasniqi, decisivi pentru Sparta Praga în returul cu Ararat-Armenia

Sparta Praga pornea cu un avantaj important înainte de returul cu Ararat-Armenia, după victoria obținută în tur pe teren propriu, scor 4-1. Formația din Cehia a deschis scorul în retur prin Albion Rrahmani, care a punctat în minutul 23 cu un șut de la marginea careului.

Gazdele au egalat în minutul 31, prin Balanta, care a transformat o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault comis de Rynes. În prelungirile jocului, Sparta Praga a dat lovitura, golul fiind marcat de un alt fotbalist transferat de la Rapid, Ermal Krasniqi.

Kosovarul a scăpat singur cu portarul advers și l-a învins pe acesta, iar Sparta a obținut un nou succes în acest start pozitiv de sezon. Atât Krasniqi, cât și Rrahmani, se află în al doilea sezon la Sparta, fiind transferați de la Rapid în vara anului trecut.

Pentru atacant, cehii au plătit giuleștenilor 5 milioane de euro, în timp ce în schimbul fotbalistului de bandă Rapid a primit 2 milioane. Pentru Krasniqi meciul cu Ararat a fost doar al doilea din acest sezon, după cel cu Jablonec din prima etapă de campionat.

Albion Rrahmani, golgheter în Cehia

Albion Rrahmani are un start de sezon extraordinar în tricoul Spartei. Reuşita din partida cu Ararat a fost cea de-a cincea pentru atacant în actuala stagiune, în doar opt partide. Două dintre ele au fost în Conference League, iar trei în campionat.

După trei runde, kosovarul este golgheter în prima ligă a Cehiei, la egalitate cu alți doi fotbaliști. În primul său sezon la Sparta, Rrahmani a marcat 11 goluri în cele 37 de partide disputate în toate competițiile, oferind și trei pase decisive.

