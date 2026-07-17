Sport

Calcul incredibil! România NU s-ar fi calificat la Campionatul Mondial din 2026 nici cu 64 de echipe

Începând cu ediția din 2030, Gianni Infantino vrea să mărească din nou numărul de echipe de la Campionatul Mondial, însă România a primit o veste proastă! „Tricolorii” nu s-ar fi calificat nici într-un turneu final cu 64 de echipe
Ciprian Păvăleanu
17.07.2026 | 05:55
Calcul incredibil Romania NU sar fi calificat la Campionatul Mondial din 2026 nici cu 64 de echipe
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Veste tristă pentru România! Nu s-ar fi calificat la CM nici cu 64 de locuri disponibile. Foto: Colaj FANATIK
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Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada a fost primul din istorie care a aliniat la început 12 grupe a câte 4 echipe, mai exact 48 de naționale din toate colțurile lumii. Gianni Infantino, președintele FIFA, se gândește să mărească acest număr chiar la 64. Din păcate, conform datelor de la această ediție, România nu s-ar fi calificat nici cu acest număr uriaș de participante.

Incredibil! România nu s-ar fi calificat la CM 2026 nici dacă ar fi fost 64 de locuri

Ideea lui Gianni Infantino ar putea prinde contur începând cu Campionatul Mondial din 2030, care va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc. Președintele FIFA se gândește să mărească din nou numărul de echipe participante la turneul final, care ar ajunge la 64.

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Deși mulți dintre fanii fotbalului au fost extrem de deranjați de prezența unor naționale foarte mici la această ediție, precum Irak, Iordania, Curacao sau Uzbekistan, forul internațional nu ține cont de aceste inconveniente și vrea să aducă și mai multe echipe la Campionatul Mondial.

Problema cea mai mare este că, dacă ne luăm după datele și rezultatele din acest sezon, România nu s-ar fi calificat la turneul final nici măcar în aceste circumstanțe, în care Europa ar mai fi primit încă patru locuri. Conform The Touchline, cele 16 echipe care ar fi participat la CM 2026 dacă ar fi fost implementat sistemul cu 64 de participante încă de la această ediție ar fi fost Italia, Polonia, Kosovo, Danemarca, Bolivia, Venezuela, Peru, Emiratele Arabe Unite, Oman, Indonezia, Surinam, Jamaica, Noua Caledonie, Nigeria, Gabon și Camerun.

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28 de ani fără Cupa Mondială, iar numărătoarea continuă

Din păcate, România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, după ce a pierdut în barajul cu Turcia. Astfel, s-au împlinit 28 de ani de la ultima participare a „tricolorilor” la un turneu final, care se vor transforma în 32 de ani până la următoarea ediție.

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Gică Hagi a preluat echipa națională, iar primul test va fi UEFA Nations League. În timpul acestei competiții, selecționerul României își va putea face o idee de ansamblu asupra jucătorilor pe care se poate baza pentru o calificare la Campionatul Mondial. Obiectivul final al său va fi calificarea la Campionatul Mondial din 2030, care ar putea avea 64 de locuri, însă acest lucru nu va asigura prezența României.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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