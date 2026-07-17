Calcul incredibil! România NU s-ar fi calificat la Campionatul Mondial din 2026 nici cu 64 de echipe

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Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada a fost primul din istorie care a aliniat la început 12 grupe a câte 4 echipe, mai exact 48 de naționale din toate colțurile lumii. Gianni Infantino, președintele FIFA, se gândește să mărească acest număr chiar la 64. Din păcate, conform datelor de la această ediție, România nu s-ar fi calificat nici cu acest număr uriaș de participante.

Incredibil! România nu s-ar fi calificat la CM 2026 nici dacă ar fi fost 64 de locuri

Ideea lui Gianni Infantino ar putea prinde contur începând cu Campionatul Mondial din 2030, care va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc. care ar ajunge la 64.

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Deși mulți dintre fanii fotbalului au fost extrem de deranjați de prezența unor naționale foarte mici la această ediție, precum Irak, Iordania, Curacao sau Uzbekistan, forul internațional nu ține cont de aceste inconveniente și vrea să aducă și mai multe echipe la Campionatul Mondial.

Problema cea mai mare este că, dacă ne luăm după datele și rezultatele din acest sezon, România nu s-ar fi calificat la turneul final nici măcar în aceste circumstanțe, în care Europa ar mai fi primit încă patru locuri. Conform The Touchline, cele 16 echipe care ar fi participat la CM 2026 dacă ar fi fost implementat sistemul cu 64 de participante încă de la această ediție ar fi fost Italia, Polonia, Kosovo, Danemarca, Bolivia, Venezuela, Peru, Emiratele Arabe Unite, Oman, Indonezia, Surinam, Jamaica, Noua Caledonie, Nigeria, Gabon și Camerun.

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🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: If the World Cup already had 64 teams, these countries would have qualified based on the current qualification standings and Gianni Infantino's reported expansion plans. 🇮🇹 Italy

🇵🇱 Poland

🇽🇰 Kosovo

🇩🇰 Denmark

🇧🇴 Bolivia

🇻🇪 Venezuela

🇵🇪 Peru

🇦🇪 United… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

28 de ani fără Cupa Mondială, iar numărătoarea continuă

Din păcate, România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, după ce a pierdut în barajul cu Turcia. Astfel, s-au împlinit 28 de ani de la ultima participare a „tricolorilor” la un turneu final, care se vor transforma în 32 de ani până la următoarea ediție.

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Gică Hagi a preluat echipa națională, iar În timpul acestei competiții, selecționerul României își va putea face o idee de ansamblu asupra jucătorilor pe care se poate baza pentru o calificare la Campionatul Mondial. Obiectivul final al său va fi calificarea la Campionatul Mondial din 2030, care ar putea avea 64 de locuri, însă acest lucru nu va asigura prezența României.

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