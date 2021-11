Toate calculele pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor! De ce rezultate au nevoie Barcelona, Manchester City, PSG sau Real Madrid

Liverpool, Ajax, Bayern Munchen şi Juventus sunt primele echipe care şi-au asigurat calificarea în optimile de finală ale . Marţi şi miercuri sunt programate meciurile din etapa a 5-a, iar câteva dueluri sunt decisive pentru accederea în următoarea fază a competiţiei.

Toate calculele pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor

Grupa A – Manchester City şi PSG pot obţine calificarea în meciul direct

programul etapei a 5-a: Manchester City – PSG / Club Brugge – RB Leipzig (ambele meciuri se joacă miercuri, de la ora 22:00)

Manchester City se califică în optimi dacă nu pierde meciul cu sau dacă Club Brugge nu o învinge pe RB Leipzig. Campioana Angliei îşi asigură locul 1 în cazul unei victorii cu PSG.

ADVERTISEMENT

PSG se califică dacă o învinge pe Manchester City sau dacă obţine o remiză şi Club Brugge nu câştigă meciul cu RB Leipzig. Parizienii au şi varianta unei înfrângeri, însă şi Club Brugge trebuie să fie învinsă. În acest ultim scenariu, PSG se va califica de pe locul 2 şi City de pe prima poziţie.

Club Brugge trebuie s-o învingă pe RB Leipzig, iar PSG să fie învinsă de Manchester City, astfel belgienii ar mai avea şanse la locul 2, iar calificarea ar urma să se joace la Paris, în ultima etapă. Club Brugge îşi poate asigura calificarea în play-off-ul Europa League dacă obţine cel puţin un punct cu Leipzig.

ADVERTISEMENT

RB Leipzig este ieşită din calculele calificării în optimile de finală, însă poate rămâne în lupta pentru accederea în play-off-ul Europa League cu o victorie pe terenul lui Club Brugge. Pentru asta, nemţii au nevoie de un succes cu 2-0 sau la o diferenţă de un gol, dar cu peste 3 goluri înscrise. În tur, Club Brugge a câştigat în Germania, scor 2-1.

Grupa B – Liverpool e deja calificată, luptă în trei pentru locul 2

programul etapei a 5-a: Liverpool – FC Porto / Atletico Madrid – AC Milan (ambele meciuri se joacă miercuri, de la ora 22:00)

ADVERTISEMENT

Liverpool este deja calificată în optimile de finală şi şi-a asigurat locul 1.

FC Porto se califică în optimi dacă o învinge pe Liverpool, iar Atletico Madrid este învinsă de AC Milan.

Atletico Madrid are nevoie de o victorie cu AC Milan ca să rămână în lupta pentru locul 2. În cazul unei înfrângeri sau al unei remize, madrilenii vor depinde şi de celelalte rezultate care se vor înregistra în grupă.

ADVERTISEMENT

AC Milan are nevoie de o victorie cu Atletico Madrid ca să rămână în lupta pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor (trebuie ca şi FC Porto să fie învinsă de Liverpool) sau pentru accederea în play-off-ul Europa League.

Grupa C – Ajax s-a calificat, Borussia Dortmund şi Sporting au duel direct pentru primăvara europeană

programul etapei a 5-a: Beşiktaş – Ajax (miercuri, ora 19:45) / Sporting – Borussia Dortmund (miercuri, ora 22:00)

ADVERTISEMENT

Ajax este calificată în optimile de finală şi îşi poate asigura locul 1 dacă nu pierde meciul cu Beşiktaş sau dacă Sporting nu o învinge pe Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund se califică în optimi dacă o bate pe Sporting. În caz de egalitate, nemţii rămân pe locul 2 datorită meciurilor directe (în tur, Borussia a câştigat cu 1-0).

Sporting se califică în optimi dacă o bate pe Borussia Dortmund la o diferenţă de cel puţin 2 goluri. Dacă vor fi învinşi de nemţi, portughezii îşi vor asigura locul 3 şi prezenţa în play-off-ul Europa League. Sporting a câştigat ambele meciuri cu Beşiktaş, ultima clasată din grupă.

Beşiktaş nu are nicio şansă să prindă locul 2 şi trebuie s-o învingă pe Ajax, iar Sporting s-o învingă pe Borussia Dortmund, ca să mai rămână în lupta pentru locul 3. Astfel, calificarea în play-off-ul din Europa League s-ar decide în ultima etapă, când turcii se vor deplasa pe terenul nemţilor.

Grupa D – Luptă deschisă pentru calificarea în optimile de finală

programul etapei a 5-a: Inter – Şahtior Doneţk (miercuri, ora 19:45) / Sheriff Tiraspol – Real Madrid (miercuri, ora 22:00)

Real Madrid se califică dacă o bate pe Sheriff Tiraspol. În plus, madrilenii şi-ar putea asigura locul 1 dacă Inter nu câştigă meciul cu Şahtior Doneţk.

Inter se califică dacă o bate pe Şahtior Doneţk, iar Sheriff Tiraspol nu câştigă meciul cu Real Madrid.

Sheriff Tiraspol se califică dacă o învinge pe Real Madrid, iar Inter pierde cu Şahtior Doneţk. În cazul unei înfrângeri, coroborate cu victoria lui Inter în faţa lui Şahtior Doneţk, campioana Moldovei îşi asigură locul 3 şi calificarea în play-off-ul Europa League.

Şahtior Doneţk este obligată s-o învingă pe Inter, iar Sheriff Tiraspol să fie învinsă de Real Madrid, pentru a rămâne în cursa calificării de pe locul 2.

Grupa E – Mircea Lucescu, şanse mici s-o ducă pe Dinamo Kiev în optimile Ligii Campionilor

programul etapei a 5-a: Dinamo Kiev – Bayern Munchen (marţi, ora 19:45) / Barcelona – Benfica (marţi, ora 22:00)

Bayern Munchen este deja calificată în optimi şi îşi poate asigura primul loc dacă nu este învinsă de Dinamo Kiev sau dacă Barcelona nu o învinge pe Benfica.

Barcelona se califică dacă obţine victoria în meciul cu Benfica. În caz de egalitate, soarta calificării se va decide în ultima etapă.

Benfica are nevoie de victorie pe “Camp Nou” pentru a avea în continuare şanse de calificare. Un succes i-ar aduce pe portughezi pe locul 2, înainte de ultima etapă.

Dinamo Kiev este obligată s-o învingă pe Bayern Munchen, iar Benfica s-o bată pe Barcelona, pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în optimi. Trupa lui Mircea Lucescu are şanse mai mari la locul 3, care duce în play-off-ul Europa League, însă trebuie ca Benfica să fie învinsă de Barcelona pentru ca ucrainenii să mai aibă speranţe,

Grupa F – şanse pentru toate cele patru echipe

programul etapei a 5-a: Villarreal – Manchester United (marţi, ora 19:45) / Young Boys – Atalanta (marţi, ora 22:00)

Manchester United se califică dacă o învinge pe Villarreal sau dacă ambele meciuri de marţi se termină la egalitate. “Diavolii” ar urma să aibă acelaşi număr de puncte cu formaţia spaniolă, însă rezultate mai bune în meciurile directe.

Villarreal se califică dacă o bate pe Manchester United, iar Atalanta nu câştigă cu Young Boys Berna.

Atalanta este obligată s-o învingă pe Young Boys Berna pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în optimi, fără să stea la mâna rezultatului din celălalt meci în ultima etapă.

Young Boys este obligată să câştige meciul cu Atalanta pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în optimi. În cazul unei înfrângeri, elveţienii vor părăsi competiţiile europene.

Grupa G – RB Salzburg, singura care poate obţine acum calificarea

programul etapei a 5-a: Lille – RB Salzburg / Sevilla – Wolfsburg (ambele meciuri se joacă marţi, de la ora 22:00)

RB Salzburg se califică în optimi dacă o învinge pe Lille.

Lille şi Wolfsburg nu se pot califica, dar nici nu pot fi eliminate după meciurile din etapa a 5-a.

Sevilla este obligată s-o învingă pe Wolfsburg, iar Lille să fie învinsă de RB Salzburg, pentru a urca pe locul 2 şi să fie la mâna ei în ultima etapă din faza grupelor.

Grupa H – Juventus este deja calificată, Chelsea o poate urma marţi

programul etapei a 5-a: Chelsea – Juventus / Malmo – Zenit (ambele meciuri se joacă marţi, de la ora 22:00)

Juventus este deja calificată şi îşi poate asigura locul 1 dacă o bate pe Chelsea.

Chelsea se va califica dacă nu va pierde meciul cu Juventus sau dacă Zenit nu o învinge pe Malmo.

Zenit va rămâne în lupta pentru locul 2 dacă o va învinge pe Malmo, iar Chelsea pierde cu Juventus. Astfel, în ultima etapă, ruşii şi englezii vor avea meci direct pentru calificarea în optimi.

Malmo nu are nicio şansă să prindă unul dintre primele două locuri. Suedezii se luptă pentru locul 3, însă au pierdut meciul tur cu Zenit, scor 0-4, şi nu au marcat niciun gol în faza grupelor.