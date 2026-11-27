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Universitatea Craiova a încasat patru goluri în Anglia, însă oltenii rămân în cărți pentru primăvara europeană. Supercomputerul Football Meets Data a efectuat 50.000 de simulări și a stabilit cu cine ar putea juca Știința în play-off-ul Conference League, în funcție de punctele acumulate. Oltenii pot da din nou peste FC Copenhaga, dar și peste Brighton, în optimile de finală!

Supercomputerul a stabilit posibilii adversari ai Universității Craiova în Conference League

Eșecul usturător de pe Amex Stadium nu a compromis șansele Universității Craiova de a ajunge în primăvara europeană. Oltenii au șapte puncte în cont și mai au la dispoziție două meciuri pentru a-și asigura prezența în fazele eliminatorii ale Conference League. În funcție de rezultate, trupa din Bănie poate încheia faza principală cu 7, 8, 9, 10, 11 sau 13 puncte.

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Specialiștii de la Football Meets Data au efectuat 50.000 de simulări ale competiției. Aceștia au calculat nu doar șansele de calificare ale oltenilor pentru fiecare punctaj în parte, ci și probabilitatea ca aceștia să întâlnească anumite echipe în primăvara europeană.

Concret, algoritmul a grupat simulările în funcție de numărul de puncte cu care Craiova a încheiat faza principală. Ulterior, dintre scenariile în care oltenii au ajuns în play-off sau în optimi, supercomputerul a identificat adversarii întâlniți cel mai des.

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Puncte Craiova Posibili adversari în play-off 7 Braga (8%), FC Copenhaga (8%), Atalanta (7%), Steaua Roșie Belgrad (7%) 8 Midtjylland (8%), FC Copenhaga (7%), Brann (7%), Panathinaikos (7%) 9 Steaua Roșie Belgrad (9%), FC Copenhaga (8%), Jablonec (8%), Aarhus (8%) 10 Jablonec (9%), Egnatia (8%), Nordsjaelland (8%), Mjallby (7%) 11 Mjallby (9%), Egnatia (7%), Brann (7%), Midtjylland (6%) 13 Brann (9%), Borac Banja Luka (8%), Hajduk Split (7%), Thun (6%)

Cu cine poate juca Universitatea Craiova dacă termină cu șapte puncte

Craiova își permite luxul de a pierde ambele partide rămase și tot ar avea șanse importante să prindă . Supercomputerul îi acordă o probabilitate de calificare în play-off de 77%. Oltenii ar sta însă cu ochii pe rezultatele celorlalte echipe, riscul eliminării fiind de 23%.

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Nici perspectiva unei calificări cu șapte puncte nu le surâde prea mult oltenilor din punct de vedere al adversarilor. Braga și FC sunt în fruntea listei, cu câte 8% șanse. Atalanta și Steaua Roșie Belgrad vin imediat din urmă, cu câte 7%.

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Cu cine poate juca Universitatea Craiova dacă termină cu opt puncte

Un singur punct ar putea scuti întreaga suflare oltenească de emoțiile ultimei etape. Cu opt puncte în cont, Universitatea Craiova ar avea peste 99% șanse să prindă play-off-ul Conference League. Nordicii domină lista posibililor adversari în acest scenariu. Midtjylland ocupă prima poziție, cu 8%, în timp ce FC Copenhaga și Brann au câte 7%. Același procent îl au și grecii de la Panathinaikos.

Două remize în ultimele două etape ar rezolva, potrivit simulărilor, ecuația calificării. Supercomputerul afișează 100% șanse de calificare în play-off pentru olteni, însă nici acest punctaj nu le-ar deschide drumul direct către optimi. Steaua Roșie Belgrad ar deveni cel mai probabil adversar, cu 9%. Interesant este că FC Copenhaga apare pentru a treia oară consecutiv printre favoritele la un duel cu Știința. Danezii au câte 8%, la fel ca Jablonec și Aarhus. O victorie în ultimele două etape ar duce-o pe Craiova la borna celor zece puncte. Șansele unei calificări directe în optimi ar fi însă infime, de sub 1%.

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În schimb, lista posibililor adversari din play-off arată ceva mai prietenos pentru olteni. Jablonec conduce ierarhia, cu 9%, urmată de Egnatia și Nordsjaelland, cu câte 8%. Suedezii de la Mjallby completează lista, cu 7%. Craiova ar putea da astfel din nou peste albanezii pe care i-a învins deja în faza principală.

De câte puncte are nevoie Craiova pentru a se califica direct în optimi

Nici măcar patru puncte obținute în ultimele două etape nu ar fi, cel mai probabil, suficiente pentru ca oltenii să scape de play-off. Football Meets Data le acordă doar 3% șanse de a termina între primele opt echipe ale competiției. Mjallby ar deveni cel mai probabil adversar al Științei, cu 9%. Egnatia și Brann au câte 7%, în timp ce danezii de la Midtjylland au 6%.

Există un scenariu în care Universitatea Craiova poate evita complet play-off-ul Conference League. Oltenii trebuie să câștige ambele partide rămase. Cu 13 puncte în cont, Știința ar avea nu mai puțin de 93% șanse să se califice direct în optimile de finală. Chiar și în eventualitatea în care oltenii ar fi nevoiți să dispute play-off-ul, lista adversarilor nu arată deloc rău. Brann (9%), Borac Banja Luka (8%), Hajduk Split (7%) și Thun (6%) sunt echipele întâlnite cel mai des de Craiova în acest scenariu.

Coșmarul de pe Amex Stadium se poate repeta! Craiova poate da din nou peste Brighton în optimile Conference League

Supercomputerul a făcut calculele și pentru optimile de finală ale competiției, iar oltenii nu au scăpat definitiv de Brighton! Englezii apar printre cei mai probabili adversari ai Științei în trei dintre cele șase scenarii analizate. Dacă Universitatea Craiova încheie faza principală cu opt puncte și trece de play-off, probabilitatea unui nou duel cu britanicii este de 13%. Procentul crește la 14% în cazul în care oltenii termină cu nouă sau zece puncte și ajung în optimi.