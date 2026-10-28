Calculele calificării Craiovei după victoria lui Dinamo: „Va reuși Coelho cu rezervele ce n-a reușit Reghecampf cu titularii?”

Oltenii nu au mai învins de 7 ani la Voluntari, dar sunt obligați să câștige joi, dacă vor să se califice în sferturi. Celelalte două meciuri din etapa a doua a grupei D a Cupei s-au jucat deja: Bacău și Liești au terminat la egalitate (0-0), iar .

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Asta înseamnă că Universitatea va fi sigură de calificarea în sferturi dacă învinge în această seară, dar simpla calificarea nu e singurul obiectiv al supercampionilor. Asta deoarece în grupa Științei și a lui Dinamo e foarte important cine termină pe prima poziție. Câștigătoarea grupei o va evita pe FCSB în deplasare, în sferturi, dar mai ales va juca pe teren propriu următoarele două partide eliminatorii, până în finală.

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Dacă nu câștigă la 6 goluri pe stadionul „nea Puiu”, Craiova are nevoie de victorie și cu Dinamo, în ultima etapă

Cum Dinamo are deja un golaveraj de +6, cu multe goluri marcate, iar Craiova doar +1, alb-albaștrii nu pot să câștige grupa decât dacă bat în următoarea etapă pe Dinamo, pe „Ion Olbemenco”, sau în varianta mult mai puțin probabilă în care vor învinge astăzi la 6 goluri diferență.

Ultimul antrenor oltean victorios la Voluntari a fost Victor Pițurcă, acum 7 ani

Ca să găsim ultima victorie a Universității pe terenul celor de la Voluntari trebuie să ne întoarcem în urmă cu exact 7 ani, tot într-un meci de Cupa României: pe 31 octombrie 2019, Craiova lui Pițurcă învingea Voluntariul lui Bergodi cu 4-1, goluri marcate de Mihăilă (2), Cicâldău și Alex Ioniță.

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De atunci, între cele două echipe s-au mai desfășurat cinci meciuri directe în Ilfov, bilanțul acestora fiind de două victorii pentru gazde și trei egaluri. La rând, antrenori precum Corneliu Papură (egaluri în 2021 și 2023), Laurențiu Reghecampf (o înfrângere și un egal, în sezonul 2021-2022) sau Eugen Neagoe (înfrângere în 2023) nu au mai câștigat la Voluntari, între timp.

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Reghecampf a reușit de altfel contraperformanța de a fi singurul antrenor din istoria Științei care a fost învins la mai mult de un gol diferență de ilfoveni: pe 18 martie 2022, în etapa a doua a playoff-ului Superligii, Craiova își lua deja adio de la o eventuală bătălie pentru primele două poziții, după ce era învinsă cu 3-1 la Voluntari. Laurențiu Reghecampf începea atunci în formula Pigliacelli – Conte, Papp, Screciu, Bancu – Ivan, Crețu, Mateiu, Cîmpanu – Gustavo – Markovic.

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Nsimba și Tavares probabil vor primi șansa să demonstreze că merită mai multe minute

Cum Coelho a folosit cel mai bun 11 în victoria entuziasmantă de la Sfântu Gheorghe (5-0), este de așteptat să vedem iarăși câțiva titulari surprinzători, în această seară.

Cu Assad și Elisor rulați în ultimele partide, într-un ritm foarte intens de meciuri la trei zile, este de așteaptat ca lui Nsimba să i se dea minute în această seară, mai ales după ce am aflat tot din FANATIK .

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De asemenea, portughezul ar putea miza pe cei doi underi care momentan sunt în umbra lui Matei: cel mai probabil, și Rădulescu și Băsceanu vor fi titulari. În ciuda faptului că nu s-a contat pe el prea mult în 2026, Rădulescu are deja un assist chiar în meciul trecut, când a centrat pentru a doua reușită a lui Elisor.

Băsceanu are multe de demonstrat, deoarece el chiar a jucat destul de mult în acest an (358 de minute în campionat, 63 în primul meci de cupă), dar a reușit deocamdată tot un singur assist, în ce privește contribuțiile la gol.

Echipa probabilă pe care o va alinia Coelho:

Sava – Crețu, Stevanovic, Roux – Rădulescu, Teles, Lameira, Webster – Tavares, Elisor, Băsceanu