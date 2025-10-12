Sport

Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria

Naționala României a învins la ultima fază Austria în etapa a 8-a a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Cum mai pot ajunge ”tricolorii” la turneul final.
Traian Terzian
12.10.2025 | 23:45
Ce șanse de calificare mai are România la Cupa Mondială din 2026. Toate calculele. Sursă foto: colaj Fanatik

Victoria cu Austria, scor 1-0, aduce speranțe uriașe că reprezentativa României va reuși să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Cum arată calculele după succesul fabulos de pe Arena Națională

Cum mai poate ajunge România la Cupa Mondială

Entuziasmul adus în urmă cu 3 zile de pasul greșit al Bosniei Herțegovina în deplasarea din Cipru, a fost concretizat de naționala României. Susținuți de un public exuberant, elevii lui Mircea Lucescu au crezut în șansa lor, au trecut de Austria și păstrează șanse de calificare.

Cu două meciuri rămase de disputat pentru toate cele trei formații care păstrează deocamdată șanse la primele două poziții, Austria este lider cu 15 puncte, urmată de Bosnia Herțegovina, cu 13 puncte, și România, cu 10 puncte.

Pentru a încheia pe primul loc în grupă, ”tricolorii” știu exact de ce rezultate au nevoie la jocurile din 15 și 18 noiembrie. Calculele arată astfel:

  • România: victorie în deplasare cu Bosnia Herțegovina și victorie acasă cu San Marino
  • Austria: înfrângere cu Cipru, înfrângere sau remiză acasă cu Bosnia Herțegovina (în caz de egalitate cu Bosnia Herțegovina, departajarea cu România se va face la golaveraj)
  • Bosnia Herțegovina: înfrângere acasă cu România, victorie sau remiză în deplasare cu Austria (în caz de victorie în Austria, departajarea cu România se va face la golaveraj)
Rezultatele de care România are nevoie pentru locul 2 în grupă:

  • România: victorie în deplasare cu Bosnia Herțegovina, victorie acasă cu San Marino
  • Austria: orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie sau remiză acasă cu Bosnia Herțegovina
  • Bosnia Herțegovina: înfrângere acasă cu România, înfrângere în deplasare cu Austria
De ce e important să încheiem pe locul 2 în grupa din preliminarii

Echipa națională a României are deja asigurat locul la baraj după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor, însă intrarea în acest play-off de pe poziția secundă din preliminarii i-ar asigura câteva avantaje importante.

La baraj ajung toate cele 12 echipe care termină pe locul în grupele din preliminarii, plus alte 4 reprezentative venite pe filiera Ligii Națiunilor. Din cele 12 formații ajunse din preliminarii, 8 vor fi cap de serie în funcție de clasamentul FIFA din luna noiembrie, vor juca pe teren propriu în semifinale și vor avea în față un adversar, teoretic, mai slab.

În cazul în care vor ajunge la baraj prin Liga Națiunilor, ”tricolorii” nu vor fi capi de serie și vor juca în deplasare meciul din semifinale. Partidele de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială se vor disputa într-o singură manșă, semifinalele fiind programate pe 26 martie 2026, iar finalele 5 zile mai târziu.

Scenariu incredibil în grupa României! O adversară a ”tricolorilor”, obligată să piardă la scor pentru a ajunge la baraj

Un scenariu absolut halucinant se poate produce în grupa H, iar România va fi avantajată de el. San Marino ar putea să fie nevoită să piardă la scor în fața ”tricolorilor” pentru a putea ajunge la baraj.

Micuța formație și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor și specialiștii le acordă 34% șanse să fie una dintre cele 4 reprezentative care să ajungă la baraj cu ajutorul acestei competiții. Pentru a se întâmpla acest lucru este nevoie ca Suedia și România să termine pe unul dintre primele două locuri în grupele din preliminarii.

Pornind de la premisa că România va învinge în Bosnia, ultima etapă va deveni decisivă pentru ambele echipei în vederea ocupării locului 2 în Grupa G. În cazul unei victorii așteptate a ”tricolorilor” cu San Marino și o remiză a Bosniei în Austria, cele două formații vor încheia la egalitate de puncte și departajarea se va face la golaveraj. În acest moment, Bosnia are +8, în timp ce România e la +4.

Acesta este momentul în care San Marino ar putea decide cine va ocupa locul 2. Și cum are nevoie ca România să prindă acea poziție, este posibil să piardă la scor în fața ”tricolorilor”, în încercarea de a ajunge și ei la barajul din primăvară.

Tags:
