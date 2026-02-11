Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular. Unde vede FCSB. Exclusiv

Adrian Mutu este la curent cu situația din SuperLiga. „Briliantul” a văzut ultimele rezultate și a anunțat numele echipelor care se vor califica în cele din urmă în play-off.
Mihai Dragomir
11.02.2026 | 21:20
Adrian Mutu a dat verdictul. Pe cine vede în play-off-ul acestei ediții de SuperLiga. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
SuperLiga se apropie de finalul sezonului regular, iar calculele pentru clasamentul final sunt din ce în ce mai întortocheate. Adrian Mutu a spus numele echipelor care vor ajunge în play-off.

Adrian Mutu, fascinat de lupta pentru play-off

Actualul sezon din SuperLiga a fost cu totul special până acum, aducând multe surprize din punct de vedere al rezultatelor, dar mai ales din punct de vedere al clasamentului de la etapă la etapă.

Adrian Mutu a văzut meciurile din etapa cu numărul 26 și a spus cât de mult l-a impresionat lupta aprigă care se dă pentru calificarea în play-off. Fostul internațional român a subliniat că niciuna dintre echipele de sus nu își permite pași greșiți.

„Mă uitam pe tot clasamentul și mi se pare lupta în toate zonele, adică peste tot e o luptă incredibil de frumoasă și de strânsă, pentru că acum cu victoria de aseară a FCSB-ului cu Oțelul s-a apropiat acolo și văd echipe ca CFR și FCSB, care sunt pe 7 și pe 8 acolo, împreună cu Botoșani, FC Argeș și U Cluj, se luptă pentru un loc în play-off. Deci o luptă incredibilă, n-au voie niciunele să facă pași greșiți, se mai și întâlnesc între ele. Deci o luptă foarte frumoasă”, a spus inițial Adrian Mutu.

Mutu nu desconsideră nici play-out-ul. Cum vede lupta din subsol

Adrian Mutu a avut cuvinte mari și despre lupta care se dă în a doua parte a clasamentului, pentru evitarea retrogradării mai ales. „Briliantul” a luat în calcul toate formațiile, spunând din nou cât de strânsă este situația chiar și aici.

„Așa și zona de retrogradare, de altfel, pentru că acum dacă s-a rupt campionatul, să spunem, și mă refer față de echipele Hermannstadt și Metaloglobus, dar în play-out, înjumătățindu-se punctele, la momentul ăsta vorbesc, sunt patru puncte, cinci puncte, trei, patru puncte pe acolo.

Deci lupta e aprigă în toate zonele. Și riscă la retrogradare are multe echipe, așa cum probabil și sus la play-off riscă și CFR și FCSB să rămână pe dinafara. E o luptă foarte frumoasă. Cred că e un campionat foarte echilibrat. Discrepanța asta de jos la puncte de acolo, între cele două echipe și restul, hai să băgăm și pe Csikszereda și Petrolul și restul, a făcut ca lupta să fie strânsă, pentru că s-au dispersat puțin punctele la toate echipele și uite că lupta e foarte, foarte strânsă. E acolo la un punct”, a mai spus fostul internațional român.

Adi Mutu știe cine sunt echipele care completează top 6 la final de sezon regular

Întrebat direct de numele formațiilor care vor ajunge în cele din urmă în play-off, Adrian Mutu a spus fără să ezite: „Păi eu cred că CFR și FCSB vor intra, dar și FC Argeș, ultima”, a concluzionat „Briliantul” la FANATIK SUPERLIGA.

