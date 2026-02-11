Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”

ADVERTISEMENT

Plecând de la ideea că Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo și-au asigurat locul în play-off, analiștii FANATIK SUPERLIGA au făcut calculele și au indicat celelalte trei echipe care vor încheia în Top 6.

Cum arată calculele pentru play-off

Nu mai puțin de cinci formații se luptă pentru ultimele trei locuri care asigură participarea în play-off-ul SuperLigii, iar Marius Mitran este de părere că jocul care va decide în mare parte situația este cel dintre Petrolul și FC Argeș, din etapa a 27-a.

”Meciul crucial în aceste ultime 4 etape este cel de la Ploiești dintre Petrolul și FC Argeș. Dacă FC Argeș va reuși să câștige acolo va fi una dintre echipele din play-off. Dacă nu va reuși să câștige, ce spunea Gigi Becali că îi ajung și două egaluri, atunci celelalte trei vor fi cele două din Cluj, plus FCSB.

(n.r. – Practic va fi un play-off cu cele mai titrate echipe?) Așa cred. Singura necunoscută este FC Argeș. Are 4 puncte avans față de FCSB pentru că are meciurile directe, are două meciuri ușoare acasă, câștigând și la Ploiești, practic nu va mai putea fi depășită”, a declarat Mitran, la .

Vivi Răchită mizează pe favorite

La rândul său, Vivi Răchită a preconizat că favoritele FCSB, CFR Cluj și U Cluj vor reuși să intre în play-off și crede că revelațiile FC Argeș și FC Botoșani nu vor avea puterea să facă o surpriză uriașă.

”Eu cred că Piteștiul nu va câștiga cu Ploiești, pentru că și Petrolul este acolo (n.r. – la retrogradare). Eu spun că CFR, după 7 victorii, este cea mai în formă echipă a acestui început de an. FCSB vine din urmă, Botoșani a câștigat, dar a câștigat cu Metaloglobus, o echipă care cred că a renunțat jucând cu 5-6 jucători under.

Vedem ce se va întâmpla la U Cluj. Cred că Botoșaniul nu va rămâne în play-off și urmează examenul de vineri, de pe Ilie Oană, al Argeșului. Dacă FC Argeș nu câștigă la Ploiești iese și ea”, a spus Răchită.

FCSB – U Cluj, meci cu calificarea pe masă în ultima etapă

Dănuț Lupu a analizat și el situația și a explicat că FC Argeș are nevoie neapărată de 9 puncte pentru a prinde play-off-ul, însă Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, este convins că piteștenii vor încheia între primele 6.

”Dacă va câștiga la Ploiești, FC Argeș va rămâne 100% acolo. Argeșul nici cu 8 puncte nu rămâne în play-off, are nevoie de 9. Cea mai mare surpriză a campionatului până acum e FC Argeș. Echipă nou promovată să faci atâtea rezultate pozitive…”, a afirmat Lupu.

”Eu vă spun că Argeșul prinde play-off-ul. Eu sunt sceptic că Argeșul pierde în deplasare cu Dinamo. Nici Botoșani nu e scoasă. De ce nu ar putea să bată acasă pe U Cluj?”, a precizat Horia Ivanovici.

”Un alt meci important va fi Botoșani cu U Cluj, iar cel mai important, dacă lucrurile merg așa, va fi FCSB – U Cluj, în ultima etapă. Ar putea să fie cu calificarea pe masă”, a încheiat subiectul Marius Mitran.

Programul echipelor care se luptă pentru ultimele 3 locuri în play-off

După ce a pierdut pe terenul lui Csikszereda, scor 0-2, UTA pare ieșită din calculele pentru play-off, iar bătălia se va da între FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj și FCSB. în ultimele patru etape ale sezonului regulat este următorul:

Program FC Argeș

Petrolul – FC Argeș, 13 februarie

FC Argeș – Farul, 22 februarie

Dinamo – FC Argeș, 28 februarie

FC Argeș – Unirea Slobozia, 7 martie

Program FC Botoșani

UTA – FC Botoșani, 15 februarie

FC Botoșani – U Cluj, 20 februarie

FC Botoșani – FC Hermannstadt, 28 februarie

Petrolul – FC Botoșani, 7 martie

Program U Cluj

U Cluj – Csikszereda, 14 februarie

FC Botoșani – U Cluj, 20 februarie

U Cluj – Oțelul, 28 februarie

FCSB – U Cluj, 7 martie

Program CFR Cluj

FC Hermannstadt – CFR Cluj, 16 februarie

CFR Cluj – Petrolul, 21 februarie

Farul – CFR Cluj, 28 februarie

CFR Cluj – Dinamo, 7 martie

Program FCSB

Universitatea Craiova – FCSB, 15 februarie

FCSB – Metaloglobus, 21 februarie

UTA – FCSB, 28 februarie

FCSB – U Cluj, 7 martie