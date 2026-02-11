Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”

Mai sunt 4 etape de jucat din sezonul regulat al SuperLigii, iar lupta pentru play-off este extrem de încinsă. Cum arată calculele pentru ultimele trei locuri disponibile.
Traian Terzian
11.02.2026 | 09:15
Calculele de playoff in direct la Fanatik SuperLiga FCSB vine tare din urma
EXCLUSIV FANATIK
Cum arată calculele pentru play-off cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Plecând de la ideea că Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo și-au asigurat locul în play-off, analiștii FANATIK SUPERLIGA au făcut calculele și au indicat celelalte trei echipe care vor încheia în Top 6.

Cum arată calculele pentru play-off

Nu mai puțin de cinci formații se luptă pentru ultimele trei locuri care asigură participarea în play-off-ul SuperLigii, iar Marius Mitran este de părere că jocul care va decide în mare parte situația este cel dintre Petrolul și FC Argeș, din etapa a 27-a.

ADVERTISEMENT

”Meciul crucial în aceste ultime 4 etape este cel de la Ploiești dintre Petrolul și FC Argeș. Dacă FC Argeș va reuși să câștige acolo va fi una dintre echipele din play-off. Dacă nu va reuși să câștige, ce spunea Gigi Becali că îi ajung și două egaluri, atunci celelalte trei vor fi cele două din Cluj, plus FCSB.

(n.r. – Practic va fi un play-off cu cele mai titrate echipe?) Așa cred. Singura necunoscută este FC Argeș. Are 4 puncte avans față de FCSB pentru că are meciurile directe, are două meciuri ușoare acasă, câștigând și la Ploiești, practic nu va mai putea fi depășită”, a declarat Mitran, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

Vivi Răchită mizează pe favorite

La rândul său, Vivi Răchită a preconizat că favoritele FCSB, CFR Cluj și U Cluj vor reuși să intre în play-off și crede că revelațiile FC Argeș și FC Botoșani nu vor avea puterea să facă o surpriză uriașă.

ADVERTISEMENT
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”

”Eu cred că Piteștiul nu va câștiga cu Ploiești, pentru că și Petrolul este acolo (n.r. – la retrogradare). Eu spun că CFR, după 7 victorii, este cea mai în formă echipă a acestui început de an. FCSB vine din urmă, Botoșani a câștigat, dar a câștigat cu Metaloglobus, o echipă care cred că a renunțat jucând cu 5-6 jucători under.

Vedem ce se va întâmpla la U Cluj. Cred că Botoșaniul nu va rămâne în play-off și urmează examenul de vineri, de pe Ilie Oană, al Argeșului. Dacă FC Argeș nu câștigă la Ploiești iese și ea”, a spus Răchită.

ADVERTISEMENT

FCSB – U Cluj, meci cu calificarea pe masă în ultima etapă

Dănuț Lupu a analizat și el situația și a explicat că FC Argeș are nevoie neapărată de 9 puncte pentru a prinde play-off-ul, însă Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, este convins că piteștenii vor încheia între primele 6.

”Dacă va câștiga la Ploiești, FC Argeș va rămâne 100% acolo. Argeșul nici cu 8 puncte nu rămâne în play-off, are nevoie de 9. Cea mai mare surpriză a campionatului până acum e FC Argeș. Echipă nou promovată să faci atâtea rezultate pozitive…”, a afirmat Lupu.

”Eu vă spun că Argeșul prinde play-off-ul. Eu sunt sceptic că Argeșul pierde în deplasare cu Dinamo. Nici Botoșani nu e scoasă. De ce nu ar putea să bată acasă pe U Cluj?”, a precizat Horia Ivanovici.

”Un alt meci important va fi Botoșani cu U Cluj, iar cel mai important, dacă lucrurile merg așa, va fi FCSB – U Cluj, în ultima etapă. Ar putea să fie cu calificarea pe masă”, a încheiat subiectul Marius Mitran.

Programul echipelor care se luptă pentru ultimele 3 locuri în play-off

După ce a pierdut pe terenul lui Csikszereda, scor 0-2, UTA pare ieșită din calculele pentru play-off, iar bătălia se va da între FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj și FCSB. Programul celor cinci formații în ultimele patru etape ale sezonului regulat este următorul:

Program FC Argeș

  • Petrolul – FC Argeș, 13 februarie
  • FC Argeș – Farul, 22 februarie
  • Dinamo – FC Argeș, 28 februarie
  • FC Argeș – Unirea Slobozia, 7 martie

Program FC Botoșani

  • UTA – FC Botoșani, 15 februarie
  • FC Botoșani – U Cluj, 20 februarie
  • FC Botoșani – FC Hermannstadt, 28 februarie
  • Petrolul – FC Botoșani, 7 martie

Program U Cluj

  • U Cluj – Csikszereda, 14 februarie
  • FC Botoșani – U Cluj, 20 februarie
  • U Cluj – Oțelul, 28 februarie
  • FCSB – U Cluj, 7 martie

Program CFR Cluj

  • FC Hermannstadt – CFR Cluj, 16 februarie
  • CFR Cluj – Petrolul, 21 februarie
  • Farul – CFR Cluj, 28 februarie
  • CFR Cluj – Dinamo, 7 martie

Program FCSB

  • Universitatea Craiova – FCSB, 15 februarie
  • FCSB – Metaloglobus, 21 februarie
  • UTA – FCSB, 28 februarie
  • FCSB – U Cluj, 7 martie

Toate calculele pentru play-off

Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României....
Fanatik
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova
Ştefan Baiaram, pus la punct după ce s-a scuipat cu un fan al...
Fanatik
Ştefan Baiaram, pus la punct după ce s-a scuipat cu un fan al lui Dinamo: “Trebuie să îşi vadă de treaba lui şi să fie mai matur”
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt...
Fanatik
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Incredibil! Câți bani îi datorează Adi Mutu unui cunoscut jurnalist român: 'Are să...
iamsport.ro
Incredibil! Câți bani îi datorează Adi Mutu unui cunoscut jurnalist român: 'Are să mi-i dea și acum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!