Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”

Plecând de la ideea că Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo și-au asigurat locul în play-off, analiștii FANATIK SUPERLIGA au făcut calculele și au indicat celelalte trei echipe care vor încheia în Top 6.
Nu mai puțin de cinci formații se luptă pentru ultimele trei locuri care asigură participarea în play-off-ul SuperLigii, iar Marius Mitran este de părere că jocul care va decide în mare parte situația este cel dintre Petrolul și FC Argeș, din etapa a 27-a.
”Meciul crucial în aceste ultime 4 etape este cel de la Ploiești dintre Petrolul și FC Argeș. Dacă FC Argeș va reuși să câștige acolo va fi una dintre echipele din play-off. Dacă nu va reuși să câștige, ce spunea Gigi Becali că îi ajung și două egaluri, atunci celelalte trei vor fi cele două din Cluj, plus FCSB.
(n.r. – Practic va fi un play-off cu cele mai titrate echipe?) Așa cred. Singura necunoscută este FC Argeș. Are 4 puncte avans față de FCSB pentru că are meciurile directe, are două meciuri ușoare acasă, câștigând și la Ploiești, practic nu va mai putea fi depășită”, a declarat Mitran, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
La rândul său, Vivi Răchită a preconizat că favoritele FCSB, CFR Cluj și U Cluj vor reuși să intre în play-off și crede că revelațiile FC Argeș și FC Botoșani nu vor avea puterea să facă o surpriză uriașă.
”Eu cred că Piteștiul nu va câștiga cu Ploiești, pentru că și Petrolul este acolo (n.r. – la retrogradare). Eu spun că CFR, după 7 victorii, este cea mai în formă echipă a acestui început de an. FCSB vine din urmă, Botoșani a câștigat, dar a câștigat cu Metaloglobus, o echipă care cred că a renunțat jucând cu 5-6 jucători under.
Vedem ce se va întâmpla la U Cluj. Cred că Botoșaniul nu va rămâne în play-off și urmează examenul de vineri, de pe Ilie Oană, al Argeșului. Dacă FC Argeș nu câștigă la Ploiești iese și ea”, a spus Răchită.
Dănuț Lupu a analizat și el situația și a explicat că FC Argeș are nevoie neapărată de 9 puncte pentru a prinde play-off-ul, însă Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, este convins că piteștenii vor încheia între primele 6.
”Dacă va câștiga la Ploiești, FC Argeș va rămâne 100% acolo. Argeșul nici cu 8 puncte nu rămâne în play-off, are nevoie de 9. Cea mai mare surpriză a campionatului până acum e FC Argeș. Echipă nou promovată să faci atâtea rezultate pozitive…”, a afirmat Lupu.
”Eu vă spun că Argeșul prinde play-off-ul. Eu sunt sceptic că Argeșul pierde în deplasare cu Dinamo. Nici Botoșani nu e scoasă. De ce nu ar putea să bată acasă pe U Cluj?”, a precizat Horia Ivanovici.
”Un alt meci important va fi Botoșani cu U Cluj, iar cel mai important, dacă lucrurile merg așa, va fi FCSB – U Cluj, în ultima etapă. Ar putea să fie cu calificarea pe masă”, a încheiat subiectul Marius Mitran.
După ce a pierdut pe terenul lui Csikszereda, scor 0-2, UTA pare ieșită din calculele pentru play-off, iar bătălia se va da între FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj și FCSB. Programul celor cinci formații în ultimele patru etape ale sezonului regulat este următorul: