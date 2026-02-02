Calculele lui Adi Mutu în privința șanselor la play-off ale FCSB-ului și CFR-ului. „Eu așa văd situația”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB și CFR Cluj, două echipe care au dominat SuperLiga în ultimul deceniu, tremură serios pentru un loc de play-off. Adrian Mutu a făcut, luni, calculele în privința șanselor „granzilor” din România de a mai prinde top 6 la finalul sezonului regulat.

Ce șanse au FCSB și CFR Cluj să ajungă în play-off. Calculele făcute de Adi Mutu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu a vorbit despre situația celor de la FCSB și CFR Cluj în campionat. Fostul mare atacant a observat o anumită crispare și o presiune la echipa lui Gigi Becali. Roș-albaștri au învins pe Csikszereda, duminică, însă fără să strălucească.

ADVERTISEMENT

„Briliantul” nu este atât de convins că regulat. Mutu spune că FC Argeș, FC Botoșani, UTA și Oțelul au șanse mari la top 6.

„Crisparea rămâne la FCSB. Presiunea la fel. Și frica de a nu ajunge în play-off. Au 34 de puncte acum. Nu e vorba doar de ei. Îi încurcă foarte mult și echipele din față care au câștigat. Dar nu numai pe ei, ci și pe CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Dacă astăzi, (n.r. luni, în deplasarea de la Botoșani) Oțelul câștigă, atunci lucrurile se complică foarte mult. CFR-ul și FCSB-ul riscă mult. Iar noi o să ne aflăm într-un sezon istoric, fără cele mai bune echipe din ultimii ani din campionat în afara play-off-ului.

ADVERTISEMENT

Sezonul trecut, în perioada asta, eram la Petrolul, și eram acolo, pe 7-8. Ne luptam pentru accederea în play-off. A venit Rapid din spate și a reușit să intre peste noi și Sepsi în play-off, la un punct. Dar nu era situația asta.

Acum sunt multe echipe care încurcă în sezonul pozitiv: FC Argeș, cu un sezon extraordinar. Botoșani la fel, UTA menține ritmul, ca să nu mai vorbim de Galați. Înainte mai era Hermannstadt. Sunt 3 echipe în luptă mare”, afirmă Mutu.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu: „FCSB și CFR riscă foarte mult. Au un calendar foarte dificil”

. Adi Mutu are o altă poziție. Acesta spune că fostele campioanei riscă mult în acest moment, iar marja de a intra în play-off este mai mică decât cea de a rămâne în play-out.

„Eu cred că FCSB și CFR Cluj riscă foarte mult. Adică, marja de a intra în play-off este mai mică decât cea de a rămâne în play-out. Au un calendar dificil. CFR a obținut o victorie importantă cu Metaloglobus, dar nici nu a contat asta, pentru că toate celelalte, să spunem echipe cu care se luptă pentru play-off, au luat puncte de la echipele fruntașe”, mai spune fostul mare atacant, la FANATIK SUPERLIGA.

Întrebat despre forma bună a lui U Cluj, echipă care tocmai s-a impus pe Giulești, Adi Mutu a remarcat constanța echipei. „Nu au fost mari schimbări în efectivul echipei. Acum și-au revenit după venirea lui Bergodi. Au șanse reale de a intra în play-off”.