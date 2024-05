Lupta pentru poziția secundă se joacă până în ultima etapă din play-off, iar Costel Gâlcă a analizat confruntarea programată sămbătă seara. Universitatea Craiova stă și la mâna celor de la CFR Cluj, care ar trebui să piardă în fața Farului pentru a urca pe locul doi.

Calculele lui Costel Gâlcă înainte de Universitatea Craiova – Sepsi: „Așa ne vom ușura meciul”

Suspansul este la cote maxime în ultima etapă din play-off, deoarece atât Costel Gâlcă știe ce partidă îl așteaptă sămbătă, de la ora 21:00, în fața celor de la Sepsi OSK.

Costel Gâlcă a vorbit și despre revenirea Universității Craiova din etapa trecută cu Farul Constanța, scor 3-3. Antrenorul „alb-albaștrilor” spune că s-a bucurat ca pentru o victorie la sfârșitul celor 90 de minute de la Ovidiu.

„Cu siguranță va fi mult la greu decât la Sfântu Gheorghe. Au avut rezultate pozitive în ultimele meciuri și cu siguranță că vor avea mai multă încredere. Este un meci care ne poate ajuta, ne poate deschide drumul spre locul 2, dar depinde de mulți factori.

Trebuie să fim concentrați la meciul nostru, după vedem ce se întâmplă la Cluj. Mi-aș dori să ne calificăm în Europa pe meritele noastre, îmi doresc să câștigăm cu Sepsi în fața suporterilor. Am mai avut un meci în Danemarca în care pierdeam cu 3-0 și ne-am revenit, chiar puteam să câștigăm.

Au fost momente grele pentru echipa mea, știam că avem în față o echipă foarte bună. A fost meritul tuturor jucătorilor pentru că au reintrat în joc. Se putea întâmpla orice, dar la cum am arătat în meci a fost ca o victorie”, a declarat antrenorul.

Costel Gâlcă vrea să promoveze tinerii de la Universitatea Craiova: „Sper să dea un randament bun”

Costel Gâlcă și-a propus să le ofere cât mai multe șanse tinerilor de perspectivă de la în mandatul lui. Acesta a refuzat să vorbească despre transferurile pe care le dorește la gruparea din Bănie.

„Cei care au intrat de pe bancă au intrat foarte bine, am avut trei atacanți în teren. Am vrut să îi strângem puțin, iar cu calitatea lor individuală am putut egala cu Farul. Până nu o să se termine campionatul nu o să spun că avem nevoie de 2, 3 sau 4 transferuri.

Louis Munteanu este un jucător foarte bun, a demonstrat și în anii precedenți, dar avem și noi jucători tineri. Sperăm ca în viitor să dea un randament foarte bun și să fie importanți pentru echipă. Este important să câștigăm indiferent ce se întâmplă la Cluj”, a spus Gâlcă.

Costel Gâlcă îl vede pe Alex Mitriță la EURO 2024: „Cred că da”

„Sepsi este o echipă agresivă, tot timpul vrea să recupereze cât mai repede mingea. Ați văzut și în alte meciuri că au rezistat destul de bine când au fost în inferioritate numerică. Trebuie să știm să gestionăm momentele și să profităm de spațiile pe care le lasă.

Mi-aș dori să revină și Screciu, dar și toți ceilalți. Cu siguranță valoarea noastră va fi mult mai mare, iar încrederea va crește. Este important ceea ce facem în teren, depindem de noi. Știm că este o echipă bună, dar dacă știm să profităm de spații ne vom ușura meciul.

Sper să fie selecționați câți mai mulți jucători din echipa noastră. Cred că va fi la EURO, dar nu sunt antrenorul echipei naționale”, a mai spus Costel Gâlcă la conferința de presă.