Calculele lui Rotaru: „90 la sută vom juca barajul. Mai bine mergem la cazinou”. Ce spune de ratarea Europei și de cele 5 milioane „pompate” recent

În cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA, și susține că nu este de acord cu aceasta. Având în vedere situația din clasament, Mihai Rotaru și-a făcut calculele pentru locul 3.

Calculele lui Rotaru: “90 la sută vom juca barajul. Mai bine mergem la cazinou”

pentru locul 3 și este sigur că Universitatea Craiova va juca barajul pentru Conference League. Patronul oltenilor speră ca în ultima etapă Farul să bată CFR Cluj, iar echipa sa să ia cele 3 puncte cu Sepsi, însă recunoaște că este destul de dificil de reușit acest lucru așa că atenția este pe baraj.

ADVERTISEMENT

Pentru un loc în Conference League, Universitatea Craiova ar lupta într-un singur meci cu echipa câștigătoare dintre Oțelul Galați sau U Cluj, fiind primele două echipe din top 4 al play-out-ului care au drept de participare în cupele europene.

Din cauza acestei reguli a celor de la FRF, în care locul 3 din play-off va juca cu echipa câștigătoarea a meciului de calificare din play-out pentru barajul de Conference League, Mihai Rotaru a răbufnit. Finanțatorul oltenilor nu este de acord cu acest lucru și propune o altă soluție.

ADVERTISEMENT

“Noi în proporție de 90% vom juca barajul. Nu văd cum nu o să facem asta. Este o probabilitate ca Farul să o bată pe CFR Cluj, iar noi să o batem pe Sepsi. Ăsta ar fi scenariul în care noi nu jucăm barajul, dar statistic vorbind, probabilitatea este foarte mare să jucăm barajul.

E altă o prostie. Tu tot sezonul tău îl joci într-un singur meci. Mai bine mergem de la început la cazinou. Poate o să avem suspendați după ultimul meci cu Sepsi, poate o să avem accidentați. Vrei ca întregul tău sezon să îl joc într-un meci de baraj, într-o singură manșă. Mi se pare grotesc.

ADVERTISEMENT

Eu am propus eliminarea acestui baraj, iar pentru locul 7 să se dea cu 200.000 de euro mai mult, ca și cum ar fi un fel de campioană a play-out-ului. Am trimis această propunere spre FRF și la LPF, dar nu am primit niciun răspuns. Eu nu pot să stau acum să îi conving și pe ceilalți. Am trimis doar o propunere și trebuie discutată între ei. Dacă LPF doarme, trebuie să îi trezim”, a spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Patronul Universității Craiova, despre ratarea Europei și de cele 5 milioane “pompate” recent

Patronul Universității Craiova a mai discutat și despre ratarea locului în Conference League, dar și despre cele 5 milioane de euro băgate în luna aprilie la echipă. După calculele făcute de Mihai Rotaru legate de baraj, acesta a susținut că a băgat foarte mulți bani în acest sezon și nu își dorește ca întreaga strategie a clubului să fie la mâna unui meci, după un sezon întreg de muncă.

ADVERTISEMENT

“Da, ar fi un eșec. Ar fi al doilea an la rând în care nu suntem în preliminarii după ce am fost 5 ani consecutiv în Europa. Ultima dată am fost la un milimetru să intrăm în grupe. Când am jucat play-off-ul cu Hapoel Be’er Sheva. A fost un cumul de factori. Papp a luat roșu și am fost egalați în prelungiri după ce am avut foarte multe ocazii.

Ar fi fost deplasat să condiționăm postul lui Costel Gâlcă, dacă nu prindem Europa, având în vedere că a venit de 5 meciuri. Nu avem cum să îi punem lui asta în cârcă. Vom mai avea 2 meciuri și e important să credem că Farul are șanse reale să bată la CFR. Trebuie să luăm meciul cu Sepsi extrem de în serios. Trebuie să fim atenți și la cartonașele galbene, cred că 2-3 jucători sunt la limită. Asta știe mai bine staff-ul.

E foarte greu că investești tot sezonul într-un meci. Investești 12 milioane de euro, vii acord de capital social. Anul trecut am mărit capitalul social la 5 milioane de euro. Acum două săptămâni am mai făcut o mărire de capital de încă 5 milioane de euro. Nu am băgat doar eu, sunt și alți acționari. Vii cu 5 milioane și joci un întreg sezon și o întreagă strategie depinde de un meci. Este inuman”, a mai spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, contestă barajul pentru Conference League