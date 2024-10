Calculele naționalei pentru „dubla” Cipru – Lituania. „Nu avem ce discuta fără 6 puncte”. Câte mii de fani români vor fi în tribune în Cipru

Echipa națională a României va juca în deplasare contra Ciprului și Lituaniei. Cele două partide din Liga Națiunilor .

România, „condamnată” la victorii cu Cipru și Litunia

Bănel Nicoliță a răspuns sigur pe el când a venit vorba de confruntările cu Cipru și Lituania: „6 puncte, tată. 6 puncte”. Horia Ivanovici i-a ridicat mingea la fileu lui Andrei Vochin: „Orice e sub 6 puncte e un eșec?”.

Oficialul FRF e sigur că echipa națională a României este mare favorită: „Normal trebuie să câștigăm pentru că valoarea lotului nostru este net superioară celor din Cipru și Lituania. Dar am văzut ce înseamnă Lituania dacă nu ești foarte bine introdus în meci sau nu continui foarte bine. Am văzut cât am suferit.

Și la jocul cu Cipru este vorba de schimbarea antrenorului, care de fiecare dată creează emulație în tabăra adversă. Cred că valoarea lotului nostru trebuie să își spună cuvântul și să câștigăm ambele partide”.

Bănel Nicoliță rămâne însă rezervat: „Până la urmă nu sunt două meciuri foarte ușoare”

Bănel Nicoliță le atrage însă atenția „tricolorilor” lui Mircea Lucescu: „E important ca noi să fim învingători că pentru până la urmă nu sunt două meciuri foarte ușoare. Fotbalul nu mai e la fel și s-au investit foarte mulți bani și în Cipru. Ați văzut că s-au bătut și ei în play-off-ul Champions League. Adică au un fotbal foarte bun și sunt într-o creștere”.

fotbalul din Cipru e totuși la un nivel mai scăzut: „Aduc mulți jucători brazilieni, care însă nu sunt de un nivel ridicat. Cred că este un meci important pentru că este primul joc cu Cipru pentru echipa națională, venind după aceste două victorii și reușind un joc bun cu Cipru și un rezultat bun, e clar că meciul cu Lituania ne stă la îndemână să îl câștigăm.

Naționala României ne-a dat încredere odată cu calificarea la Campionatul European, turneul final, apoi aceste jocuri din Liga Națiunilor. Chiar dacă s-a schimbat antrenorul s-au continuat lucrurile bune și chiar Mircea Lucescu a venit cu un plus”.

Nicolae Dică e extrem de curios de cum va aborda Mircea Lucescu meciurile cu Cipru și Lituania: „Aștept cu nerăbdare”

Nicolae Dică a vorbit despre strategia lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul a decis să folosească același prim unsprezece la ultima acțiune a echipei naționale: „Aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă după meciul cu Cipru. Dacă va fi aceeași gândire, dacă se va merge tot așa, dacă echipa va juca bine și dacă următorul meci cu Lituania se va merge tot pe aceeași echipă de la meciul cu Cipru. Dacă nu se vor schimba mulți jucători.

Sunt curios cum vor reacționa jucătorii. Să spunem că la această primă dublă poate și pentru ei a fost ceva neclar, că au rămas cam aceeași jucători în afară de portar. Nu erau obșinuiți cu treaba asta.

Acum practic ei vin la echipa națională și cei care joacă se gândesc că e posibil 95% să joace tot ei și atunci mentalul ei foarte important pentru ei. Majoritatea echipelor naționale schimbă 3-4 jucători la un meci la 3 zile distanță”.

Andrei Vochin susține că România va avea parte o susținere incredibilă în Cipru: „Jumătate de stadion”

Andrei Vochin îi pune și el în gardă pe „tricolori”: „Nici lituanienii nu au schimbat decât un singur jucător, doar că ei veneau după o înfrângere și țineau să demonstreze ceva. Noi am dat gol repede și am crezut că s-a terminat meciul. Trebuie să ținem cont de toate lucrurile astea și e bine când trebuie să înveți din victorii. Asta e extraordinar”.

vor avea parte de o susținere fără precedent la partida de la Larnaca: „Nouă ne-au dat acolo în Cipru vreo 700 de bilete, dar s-au epuizat în câteva minute. Am mai cerut încă 800 și ne-au dat și din informațiile noastre cred că o să fie vreo 4.000 de suporteri, jumătate de stadion”.

Nicolae Dică e destul de surprins și consideră că va fi un mare plus pentru naționala României: „Ei nu au avut suporteri la meciul cu Kosovo. Asta e foarte bine dacă vin 3-4.000 de români, mai ales că stadionul e mic. O să facă o atmosferă bună, ne simțim ca acasă”.

Andrei Vochin, Nicolae Dică și Bănel Nicoliță au prefațat meciurile cu Cipru și Lituania