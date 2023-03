Calculul politic al lui Ciucu și drumul liber al Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. „Va depinde foarte mult și de cine va fi candidatul AUR”

Analiștii politici sunt de părere că retragerea lui Ciprian Ciucu din funcția de președinte al PNL București, mărește posibilitatea unei alianțe, oficiale sau tacite, între liberali și social-democrați cu susținerea Gabrielei Firea la Primăria Capitalei și împărțirea celor șase sectoare.

Calculul politic al lui Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, și liderul PNL București, a anunțat, luni, pe pagina sa de Facebook, că își dă demisia din funcția ocupată în partid, susținând că dorește să se concentreze asupra administrației locale pe care o conduce. „Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine, iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început”, a scris acesta subliniind că „de astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație, dar și mai puțină politică”. Mai mult, acesta a scris într-un comentariu că nu și-a dorit niciodată mandatul de primar general și că intenția sa a fost de la bun început să se concentreze asupra proiectelor din sector.

Totuși, acest anunț al liderului nu s-a oficializat încă și la nivel local, fiind mai mult tacită și ghidată de interesele locale, în condițiile în care electoratul PNL București rămâne unul anti-PSD. Astfel, analiștii politici sunt de părere că prin această decizie Ciucu a reușit astfel să evite o situație paradoxală în care fie alături de PSD și împotriva PSD-ului, cariera sa politică ar fi avut de suferit.

„Cred că anunțul primarului Ciucu nu este surprinzător deloc. Acesta era de ceva timp într-o situație aproape fără ieșire, din care se pare că a găsit una. Era clar că pentru a avea succes electoral la București, PNL are nevoie de un public anti-PSD, iar întreaga strategie națională a partidului, ce trebuie să se oglindească cumva și la București, e mai degrabă înclinată spre o alianță cu PSD. Nu neapărat una electorală, dar clar una politică, înainte și după alegeri.

Astfel, domnul Ciucu, în funcția de președinte al PNL București, ar fi fost pus într-o situație ingrată. Unu, dacă rămânea în continuare președinte al PNL București, în lipsa unui candidat ar fi trebuit să-și asume candidatura, una fără sorți de izbândă, așa cum arată lucrurile acum. Practic, o înfrângere care s-ar fi tradus în locul trei sau patru, ar fi însemnat un pas în spate din punct de vedere politic, și oricum, pierderea funcție de președinte al PNL București.

Într-un al doilea scenariu, peste capul lui Ciprian Ciucu ar fi existat o înțelegere între PSD și PNL, organizația PNL București fiind pusă în situația de a o susține pe doamna Firea, sau să respecte o înțelegere informală în care să nu ridice probleme acesteia – și de aici Ciprian Ciucu ar fi ieșit la fel de prost, putând fi ușor asimilat PSD-ului. În contextul ăsta, din punct de vedere politic, domnul Ciucu s-a extras cu grație din decizie și astfel preferă să-și conserve imaginea construită la Sectorul 6 pentru anul 2028, cel mai probabil”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă, care subliniază că și cu sprijinul partidului o posibilă candidatură a sa la Primăria Generală ar fi avut puține șanse, iar o înfrângere i-ar fi adus și obligația unei demisii din fruntea PNL București. În schimb, acesta păstrează șanse reale pentru un nou mandat la Sectorul 6, indiferent de alianțele dintre cele două partide.

Nicușor Dan nu mai e orfan politic

Anunțul făcut de Ciprian Ciucu vine și într-un alt context interesant. În aceeași zi în care acesta făcea public practic că se retrage din cursa pentru PGMB, liderul PMP, Eugen Tomac, anunța în urma unei întâlniri avute cu . Marți, a fost rândul liderilor USR, în frunte cu Cătălin Drulă, să aibă o întrevedere cu Nicușor Dan. „Am răspuns cu bucurie invitației președintelui USR, Cătălin Drulă, de a participa la o discuție despre prioritățile de dezvoltare ale Bucureștiului. Vom face tot ce ne stă în putere pentru ca Bucureștiul să nu ajungă înapoi pe mâna Gabrielei Firea”, a fost mesajul aproape identic postat pe Facebook de către cei doi, liderul USR adăugând și că „PNL pare să trădeze electoratul și să se arunce în brațele PSD și la București”. Miercuri, unii lideri USR declarau deja că „nu văd motive să nu-l susțină” pe Nicușor Dan la un nou mandat.

Analiștii politici subliniază că, deși atât USR – al cărui principal electorat rămâne până la urmă Capitala, dar mai ales Forța Dreptei și PMP nu reprezintă în acest moment forțe electorale importante, reprezintă totuși o transformare față de anul trecut atunci când USR amenința că-i retrage susținerea, iar PNL era clar că nu va mai face acest lucru. Consultantul politic Adrian Zăbavă susține că aceste mișcări politice indică că această alianță, chiar dacă nu e clar că va forma și o alianță electorală, se va concretiza la nivelul Bucureștiului. În aceste condiții, subliniază acesta, plecarea lui Ciprian Ciucu de la conducerea PNL face mult mai posibilă o alianță între liberali și PSD.

„În contextul ăsta era clar că pentru domnul Ciucu ar fi fost o situație ingrată girarea oricărui alt scenariu. Cel mai probabil ne îndreptăm spre, nu știu dacă va fi o alianță electorală, rămâne de văzut – dar cu siguranță o alianță politică între PNL și PSD care să ducă la câștigarea primăriei de către Gabriela Firea și la împărțirea sectoarelor între cele două partide. Asta fie că vorbim de candidaturi comune sau o alianță tacită unde un partid să vină cu un candidat fără notorietate.

Cert este că pasul în spate făcut de Ciprian Ciucu semnalizează că acolo se îndreaptă lucrurile și, totodată, reprezintă și o șansă în plus de a se întâmpla acest lucru, în condițiile în care acesta și-a construit imaginea ca anti-PSD. În consecință, plecat de acolo, cred că înțelegerea între cele două partide la nivelul Capitalei cred că se va întâmpla mult mai ușor. Va rămâne de văzut cine va deveni noul președinte al PNL București, dar e posibil să fie cineva care va tolera mult mai ușor o asociere cu PSD”, a mai declarat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe a negat probabilitatea unei alianțe cu PSD, susținând că este un scenariu „promovat de un mic partid de opoziție”, susținând că această demisie „este doar o chestiune administrativă, care ține de politica internă a PNL”, și că ea nu influențează în niciun fel alianțele locale.

Are Gabriela Firea drumul liber spre un nou mandat?

La fel ca în 2016 și apoi în 2020, campania electorală de la București pare să fie din nou o luptă între Nicușor Dan și Gabriela Firea. Dacă în 2016 a existat o fragmentare a dreptei, ceea ce a dus la victoria lejeră a Gabrielei Firea, scenariul a fost opus în anul 2020, atunci când a fost rândul acesteia să acuze o trădare internă în condițiile în care Nicușor a fost susținut de PNL, USR și PMP. Sociologul Mircea Kivu este de părere că și în anul 2024 acest lucru va fi important, crucială fiind decizia liberalilor dacă o vor susține pe Firea sau vor veni cu propriul candidat.

„În condițiile în care vom avea tot alegeri într-un singur tur, atunci problema e aceeași ca la alegerile din 2016 și apoi în 2020. Adică candidatul PSD, care se pare că va fi doamna Firea, are prima șansă dacă există mai mulți candidați pe dreapta. Va fi de văzut ce anume va face PNL-ul. Liberalii pot face o alianță cu PSD-ul, așa cum au făcut la Guvern, și atunci atunci probabil că Firea va fi candidatul unic, sau pot să-l susțină pe Nicușor sau să vină cu propriul lor candidat.

Vom vedea cine va fi președintele PNL București, se pare că acesta va fi Sebastian Burduja, rămâne de văzut dacă acesta va fi și candidatul liberalilor, în cazul în care vor merge cu propriul om. Cu un candidat PNL și Nicușor Dan, atunci prima șansă o va avea candidatul stângii. În ceea ce-l privește pe Nicușor Dan e clar că acesta are un electorat propriu, indiferent de celelalte partide”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că actualul ministru al familiei, Gabriela Firea, în actualul context politic, are prima șansă la alegerile din 2024 chiar și fără sprijinul PNL. O alianță, tacită sau oficială, între PNL și PSD nu ar face decât să sporească și mai mult șansele acesteia la un nou mandat.

„Gabrielei Firea are capacitatea de a câștiga Primăria București, așa cum arată lucrurile azi, și dacă ar fi doar candidatul PSD – fără susținerea cuiva. PSD stă cel mai bine la București și, în contextul fragmentării politice, poate fi partidul cu scorul cel mai mare la București. Dacă adăugăm și o susținere, formală sau informală a PNL, șansele ei cresc foarte mult.

Nicușor Dan va avea în față doi ani extrem de importanți pentru mandatul său, de reușitele din acești ani vor depinde șansele lui pentru un nou mandat. Spre deosebire de acum câteva luni însă, Nicușor stă mai bine. Nu de mult acesta părea un adevărat orfan politic, având doar susținerea lui Ludovic Orban, al cărui partid acum nici nu trece pragul electoral și e posibil să nu o facă nici în 2024. Dar, lucrurile s-au mișcat încât pare că el va deveni reprezentantul acestui bloc, unul care astăzi pare nu foarte însemnat electoral, mai important în București totuși”, a declarat acesta.

Performanța lui Nicușor și candidatul surpriză

După doi ani de mandat, și în ciuda faptului că este criticat constant la anumite posturi de televiziune, Nicușor Dan păstrează un scor important în sondajele de opinie, cu aproape 25%. Adăugând la acest lucru faptul că Bucureștiul rămâne un oraș ostil PSD-ului, fără a aminti episoade de tipul Grindeanu vs. Metrorex din vara trecută, o victorie a Gabrielei Firea nu este totuși o certitudine. Sociologul Mircea Kivu este de părere că în cei aproape doi ani de mandat pe care-i mai are acesta are șansa să-și prezinte altfel realizările.

„Depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla în perioada de până la alegeri, în acest an și jumătate care mai e din mandatul lui Nicușor, pentru că până acum comunicarea acestuia a fost mai ales pe mesaje de tipul „am lansat licitație pentru x”, „am făcut caietul de sarcini pentru proiectul y” – deci toate sunt la modul viitor de fapt. Ar fi momentul ca până la alegeri Nicușor Dan să se prezinte și cu niște realizări concrete. Adică să poată spună nu doar vom face ci și am făcut”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că un factor important în alegerile din 2024 de la București l-ar putea juca un al treilea candidat – care să rupă decisiv din voturile lui Nicușor sau ale Gabrielei Firea. Un astfel de candidat ar putea veni din partea AUR sau chiar a Reper – care în cazul unor candidați cu notorietate ar putea slăbi șansele principalilor favoriți.

„Rămâne de văzut dacă în această confruntare dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea va mai apărea un candidat, pentru că aici va fi un moment cheie ce ar putea inclina balanța decisiv. Dacă va exista un al treilea candidat important, de profilul lui va depinde parte din rezultate.

De exemplu, dacă AUR ar veni cu un candidat important la Primăria Bucureștiului, care să aibă capacitatea de a câștiga câteva voturi, nu știu, poate Gabriela Firea ar putea să înceapă să aibă o problemă. De partea cealaltă, dacă Reper-ul nu se alătură acestei construcții politice și vine cu un candidat important, acesta va fura procente de la Nicușor Dan. Rămâne de văzut, lucrurile nu sunt clare, dar astăzi, în contextul actual, Gabriela Firea are șanse importante de a câștiga primăria”, a declarat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.

La fel ca și acesta, sociologul Mircea Kivu este de părere că un candidat AUR va lua din electoratul PSD-ului, așa că rămâne de văzut care va fi strategia partidului condus de George Simion.

„Electorat AUR în București nu cred că este unul neapărat important, nu văd cum acest partid ar putea juca un rol important, însă mai degrabă înclin să cred că acest partid va lua din electoratul lui Firea. Rămâne de văzut care va fi candidatul acestui partid, pentru că în afară de George Simion partidul nu are un alt lider cu notorietate”, a mai precizat și Mircea Kivu.