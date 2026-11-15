Sport

Cale liberă pentru Răzvan Burleanu? Favoritul UEFA nu va candida pentru președinția FIFA

Bogdan Mariș
15.11.2026 | 18:40
Cale libera pentru Razvan Burleanu Favoritul UEFA nu va candida pentru presedintia FIFA
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Arsene Wenger (77 de ani) nu va participa la alegerile pentru președinția FIFA, iar candidatul ales de UEFA ar putea fi Răzvan Burleanu (42 de ani). FOTO: Hepta
Oficialul văzut drept favorit al UEFA pentru a candida la președinția FIFA nu ar dori să se implice în cursă, iar forul european va fi nevoit să găsească o altă variantă. Pe listă se află inclusiv Răzvan Burleanu.
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Arsene Wenger (77 de ani) era văzut de UEFA ca și candidatul ideal pentru postul de președinte al FIFA, însă fostul antrenor al lui Arsenal nu ar dori să se implice în cursă. În acest context, forul european va susține un alt candidat, iar pe lista cu posibile variante s-ar număra și președintele FRF Răzvan Burleanu (42 de ani).

Arsene Wenger nu va candida pentru președinția FIFA

Conform L’Equipe, Arsene Wenger ar fi hotărât să nu candideze pentru președinția FIFA la alegerile care vor avea loc în martie 2027. Francezul era văzut ca un candidat ideal de rivalii lui Gianni Infantino, în frunte cu UEFA, datorită reputației sale și a relațiilor legate în cei 7 ani petrecuți la FIFA ca șef al dezvoltării fotbalului mondial.

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„De la sfârșitul lunii august, fostul antrenor al lui Arsenal a luat serios în considerare posibilitatea de a candida împotriva lui Infantino, dar a ezitat în permanență. Într-o zi, simțea nevoia să-l împiedice pe șeful fotbalului mondial să rămână în funcție încă patru ani, fiind tot mai dezgustat de actuala conducere.

În ziua următoare, era gata să renunțe, convins fiind că este imposibil să lupți împotriva favoritismului generalizat practicat de președintele FIFA. În plus, considera că această funcție este mult prea îndepărtată de terenul de joc – adevăratul său domeniu de expertiză”, a precizat publicația franceză.

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Răzvan Burleanu, alesul UEFA pentru alegerile FIFA? Ce alți candidați vor participa

În contextul în care varianta Arsene Wenger a căzut, UEFA se vede nevoită să susțină un alt candidat în lupta cu Gianni Infantino. Printre cei luați în considerare s-ar număra și Răzvan Burleanu, cu mențiunea că directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a precizat la FANATIK SUPERLIGA că acesta nu va candida, deoarece își dorește să ducă la capăt actualul mandat la Federație, care se încheie în 2030.

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Rămâne de văzut ce decizie vor lua liderii UEFA, care nu mai au însă foarte mult timp de gândire, deoarece data-limită pentru anunțarea candidaturilor este 18 noiembrie. Până în acest moment, două persoane au anunțat că vor candida împotriva lui Gianni Infantino: Kozo Tashima, președinte de onoare al Asociației Japoneze de Fotbal și membru în Consiliul FIFA, și fostul fotbalist elvețian Ramon Vega.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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