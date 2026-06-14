Cale liberă pentru Răzvan Lucescu spre noua echipă! Anunțul făcut de Fabrizio Romano

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Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat faptul că Roberto Mancini va pleca de pe banca tehnică a celor de la Al Sadd și va prelua, din nou, cârma echipei naționale a Italiei. Asta înseamnă vești bune pentru , tehnicianul român care se află în negocieri directe cu gigantul club din Orientul Mijlociu.

Roberto Mancini revine la naționala Italiei! Răzvan Lucescu, drum liber spre Al Sadd!

Zvonurile lansate în ultima vreme conform cărora Roberto Mancini ar reveni la timona „Squadrei Azzurra” au fost confirmate. Tehnicianul în vârstă de 61 de ani va fi din nou antrenorul Italiei, bifând astfel cel de-al doilea mandat de selecționer după cel din perioada 2018-2023, timp în care gruparea din „Cizmă” a cucerit cel de-al doilea Campionat European din istorie (2021).

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🚨🇮🇹 OFFICIAL: Roberto Mancini decides to part ways with Qatari side Al Sadd. 👋🏽🇶🇦 He’s the main candidate to become next Italy National Team head coach. 💙🔙 Mancini already said yes to the job, waiting for Federation to confirm their plans. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Până de curând, Mancini a pregătit-o pe Al Sadd, unul dintre cele mai importante cluburi din Golf. Alături de italian, gruparea din Qatar a câștigat două trofee, mai exact campionatul qatarez, respectiv trofeul UAE–Qatar Super Cup Series. Odată cu plecarea acestuia însă, .

Roberto Mancini a câștigat 16 trofee în calitate de antrenor!

CV-ul de tehnician al lui Roberto Mancini este de-a dreptul impresionant, atât din prisma formațiilor pe care le-a pregătit, cât și a trofeelor importante pe care le-a câștigat. Cele mai sonore echipe de club antrenate de Roberto Mancini sunt Inter Milano și Manchester City, cu ambele echipe izbutind să câștige titlul în Serie A, respectiv în Premier League (de trei ori campion în Italia și o dată în Anglia).

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În 2018 a preluat banca tehnică a naționalei Italiei, pe care a dus-o spre marele triumf de la EURO 2020, turneu ce s-a disputat în 2021 din cauza pandemiei de COVID-19. În 2023, acesta a părăsit însă rolul de selecționer al „Squadrei Azzurra” și a preluat cârma Arabiei Saudite. Mai jos, puteți vedea întreg CV-ul lui Roberto Mancini.

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