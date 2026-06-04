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Calea Văcărești intră într-un proces de transformare majoră. Cum se va schimba una dintre marile artere ale Capitalei

Primăria Sectorului 4 demarează ample lucrări de modernizare a Căii Văcărești. Se are în vedere lărgirea trotuarelor, dar și îmbunătățirea traficului pentru transportul public.
Daniel Spătaru
04.06.2026 | 15:19
Calea Vacaresti intra intrun proces de transformare majora Cum se va schimba una dintre marile artere ale Capitalei
Lucările de amenajare a Căii Văcăreşti sunt planificate să se încheie până la sfârşitul verii Foto: ps4.ro
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Una dintre cele mai importante artere din sud-estul Capitalei, Calea Văcăreşti, va trece în următoarea perioadă printr-o transformare profundă, Primăria Sectorului 4 urmând să o refacă în totalitate, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional.

Trotuarul de pe sensul de mers către Piața Sudului va fi lărgit

Prima etapă a lucrărilor se derulează pe tronsonul dintre Pasajul Mihai Bravu și Piața Sudului. Aici au fost reamenajate grădinile de bloc, au fost plantate garduri vii noi și au fost înlocuiți arborii lipsă. În plus, au fost plantați suplimentar, pe aliniamentul stradal, și alți copaci maturi, pentru creșterea suprafeței verzi.

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În perioada următoare lucrările intră însă într-o etapă mai tehnică şi detaliată, care va viza infrastructura pietonală și reorganizarea spațiului public. Concret, trotuarul de pe partea dreaptă, pe sensul de mers dinspre centru către Piața Sudului, din zona blocurilor de locuințe, va fi lărgit pentru a le asigura pietonilor condiții mai bune de deplasare. De asemenea, pe zona centrală a Căii Văcăreşti vor fi amenajate noi spații verzi – gazon, arbori și elemente peisagistice – care vor încadra linia de tramvai pe ambele sensuri de circulație.

Peste 300 de arbori maturi vor fi plantaţi pe zona mediană a Căii Văcărești

În total, peste 300 de noi arbori vor fi plantaţi în zona mediană a bulevardului. Este vorba despre copaci maturi, care, prin coronamentul lor, vor absorbi particulele de praf și noxele produse de traficul auto, inclusiv particulele PM10 și PM2,5, extrem de fine și nocive pentru sănătatea oamenilor. Totodată, prezența copacilor va contribui la reducerea disconfortului termic, prin scăderea temperaturii la nivelul solului și limitarea supraîncălzirii orașului. De asemenea, aceştia vor mai atenua din zgomotul produs de circulația tramvaielor pe Calea Văcărești.

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Primăria Sectorului 4 vine şi în întâmpinarea nevoilor celor care circulă cu transportul în comun, iar pe sensul de mers dinspre Tineretului către Piața Sudului va fi creat și un spațiu suplimentar destinat traficului rutier, astfel încât mijloacele de transport în comun să poată circula exclusiv prima dintre cele trei benzi de circulație și nu pe cea de-a doua, așa cum sunt obligați să procedeze acum șoferii STB, din cauza mașinilor parcate la marginea drumului și care, de cele mai multe ori, ocupă partea carosabilă mai mult decât le este permis.

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Primăria Sectorului 4 mai anunţă că aceste intervenții vor începe imediat și au ca termen de finalizare sfârșitul verii.

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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