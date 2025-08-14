Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului

Biserica Ortodoxă ne arată ce eveniment majore are loc în . Pe 15 august 2025 se desfășoară o sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie pentru că se cinstește Adormirea Maicii Domnului.

ADVERTISEMENT

Calendar ortodox 15 august 2025, Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului reprezintă un praznic uriaș pentru credincioșii de pretutindeni. Conform calendarului ortodox are loc mereu la aceeași dată. Pe 15 august 2025 creștinii ortodocși păstrează o serie de tradiții și obiceiuri.

În primul rând, este , ceea ce înseamnă că nu se spală, nu se calcă și nu se coase. În al doilea rând, oamenii obișnuiesc să meargă la Biserică încă de la primele ore ale dimineții pentru a asculta slujba.

ADVERTISEMENT

Sărbătoarea mai este cunoscută sub numele de Sfânta Maria Mare. E una dintre cele mai importante din an, având o însemnătate religioasă foarte profundă. Preoții transmit că este vorba de trecerea la cele veșnice a Maicii Domnului.

Potrivit , trupul a stat în mormânt vreme de 3 zile și apoi a fost ridicat în chip tainic spre lăcașurile cerești. Tradiția mai amintește faptul că Toma sosise la Ierusalim chiar în a treia zi după înmormântarea Maicii Domnului.

ADVERTISEMENT

A cerut să cinstească trupul, dar în momentul în care Apostolii au deschis mormântul au avut parte de o mare minune. Mormântul era complet gol pentru că trupul Fecioarei fusese deja ridicat la ceruri de Fiul său.

ADVERTISEMENT

Adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare importantă

Adormirea Maicii Domnului reprezintă un praznic care nu trebuie ignorat de niciun credincios. Sărbătoarea este importantă pentru oameni pentru că trupul Fecioarei nu a cunoscut stricăciunea care vine după moarte.

ADVERTISEMENT

De asemenea, nu a rămas în mormânt după ce și-a dat viața. Cu trupul schimbat, viu și preaslăvit, a fost mutată și cu trupul la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Spre deosebire de Mântuitor, a ajuns la ceruri prin voința Fiului său, nicidecum prin puterea sa proprie.

Acolo în ceruri Fecioara Maria se roagă de-a pururi pentru noi, muritorii. Face acest lucru ca oamenii să aibă mare încredere în ocrotirea sa pentru că ea singură poate mijloci înaintea lui Dumnezeu cu îndrăznire de mamă.

Se spune sau nu „La mulți ani!” de Adormirea Maicii Domnului

În fiecare an credincioșii se întreabă dacă este indicat să le ureze apropiaților „La mulți ani!” de Adormirea Maicii Domnului. Părerile sunt împărțite, majoritatea știind că, de fapt, praznicul are legătură cu mutarea la ceruri, adică cu moartea.

Așadar, mulți trimit mesaje și felicitări celor dragi abia pe 8 septembrie când creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului. Cu toate acestea, sunt preoți care consideră că nu este greșit nici dacă oamenii își cinstesc onomastica pe 15 august.

De această părere este și părintele Cazacu. Preotul subliniază faptul că este o sărbătoare de care trebuie să ne bucurăm întotdeauna cu sufletul deschis și multă iubire. Maria este unul dintre cele mai populare prenume în rândul oamenilor din întreaga lume.

„Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la Cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată.

Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat”, susține părintele Cazacu, pentru .

Rugăciune puternică pentru Adormirea Maicii Domnului

„Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești.

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.