Calendar ortodox 8 mai 2022: Sfântul Apostol Ioan. Ce nu se face în această zi

Sfântul Ioan a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului Iisus Hristos, fiind și unul dintre cei patru evangheliști.

Calendar ortodox 8 mai 2022. E sărbătorit Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan este sărbătorit nu o dată, ci de două ori pe an în calendarul ortodox. Ziua de 8 mai este legată de minunea care are loc an de an la mormântul său.

An de an, pe 8 mai, la mormântul Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan izvorăște o pulbere sfântă, care îi ajută pe bolnavii să scape de suferințe sau chiar de maladii. Mana, așa cum o numesc localnicii, are și darurile de a vindeca sufletul.

Mormântul la care are loc minunea este situat în cetatea Selcuk din Efes, Turcia.

Sfântul Ioan, unul dintre cei mai importanţi apostoli

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a fost fiul unui pescar din Galileea. Mama sa era o mironosiță pe nume Salomeea. Ioan a fost unul dintre cei mai tineri apostoli ai Domnului.

Prima dată, Ioan a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și apoi, cu fratele său, Iacov, a fost chemat de Iisus pentru a-L urma.

În Evanghelia sa, Ioan nu și-a pronunțat niciodată numele, ci și-a spus “ucenicul prea iubit al lui Iisus” (Ioan, 21, 20).

De asemenea, alături de Apostolii Petru și Iacov, Ioan a fost cel care l-a urmat pe Iisus pe parcursul vieții sale lumești, fiind prezent la momente rămase în istorie: Învierea fiicei lui Iair, la Schimbarea la Față și la rugăciunea din grădina Ghetsimani.

Iubirea pentru Ioan și-a dovedit-o Dumnezeu și când l-a ales pe acesta să îi fie purtătorul de grijă al mamei sale, după ce Acesta a fost răstignit pe cruce. Apoi, el a mers s la Efes pentru a propovădui credinţa lui Iisus.

Mai mult, după învierea lui Iisus, Ioan a fost primul apostol care a mers la mormântul gol și a văzut minunea.

La Cina Cea de Taină, Sfântului Apostol Ioan a fost cel care s-a rezemat de pieptul Domnului și s-a împărtășit.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a știut care va fi momentul trecerii sale în neființă. Fiind în vârstă de peste 100 de ani, Ioan le-a poruncit ucenicilor săi, șapte la număr, să sape o groapă adâncă în formă de cruce.

Ioan s-a întins acolo și a ordonat să fie acoperit cu pământ, iar ucenicii săi s-au supus. Când au deschis mormântul mai târziu, ucenicii au descoperit că acolo nu mai era nimic.

Ce nu se face în ziua Sfântului Apostol Ioan

Ziua de 8 mai, când este cinstită minunea care are loc la mormântul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, este însemnată în calendarul ortodox cu cruce cu roșu.

Este o sărbătoare deosebit de importantă și tocmai de aceea, ea trebuie cinstită așa cum trebuie. Bunii creștini merg la biserică, la slujbă, și în această zi nu se muncește.

De asemenea, în zilele marcate cu nu se spală, așa că nu putem face acest lucru nici de pomenirea Sfântului Apostol Ioan.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan mai este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe data de 26 septembrie, atunci când el a trecut la cele veșnice.