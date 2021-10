Calendarul Evaluării Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, în 2022. Cum se vor desfăşura examenele

Conform informațiilor făcute publice de autorități, Evaluările Naționale pentru clasele a doua, a patra și a șasea vor avea loc în primăvara anului viitor, mai precis în perioada 20 și 26 mai 2022.

Când au loc Evaluările Naționale în anul 2022

Informația fost publicată în Monitorul Oficial, conform ordinului privind aprobarea calendarului de administrare a evaluărilor naționale.

Când încep probele pentru elevii de clasa a II-a

Pentru elevii de clasa a doua, evaluările încep pe data de 10 mai, cu proba la limba română, mai precis cea de scriere.

ADVERTISEMENT

Tot la această dată are loc și proba scrisă la limba maternă, iar pe 11 mai are loc proba citită la limba română și proba citită la limba maternă. Pe 12 mai 2022 are loc proba la matematică.

Când încep probele pentru elevii de clasa a IV-a

Pentru elevii din clasa a patra, probele de la vor începe pe data de 17 mai, cu cea la limba română, apoi are loc cea la matematică, pe 18 mai și ultima este cea la limba maternă, pentru cei care fac parte din această categorie, pe data de 19 mai 2022.

ADVERTISEMENT

Când încep probele pentru elevii de clasa a VI-a

Elevii din clasa a șasea vor susține două probe, prima fiind pe 25 mai 2022, la limbă și comunicare, iar pe 26 mai 2022 trebuie să țină proba la matematică și științe ale naturii.

Declarațiile lui Sorin Cîmpeanu despre susținerea examenelor

Ministrul educației a informat că toate examenele naționale vor avea loc cu prezență fizică. Același este cazul și pentru examenul de Bacalaureat.

ADVERTISEMENT

„Examenul de Evaluare Națională se va susține exact la fel cum a fost susținut și în vara aceasta, după același tipic: combinație între subiecte de tip grilă și… pe modelul testelor PISA, de asemenea cu prezență fizică.

Examenul de Bacalaureat exact la fel. Vă garantez că vor fi susținute, indiferent de condiții, cu prezență fizică”, a spus Sorin Cîmpeanu într-o declarație din septembrie.

ADVERTISEMENT

Acum, ministrul vorbește despre faptul că 5% dintre .

„În momentul de față avem 459.000 elevi care sunt în sistem online, aproximativ 15%, deci 1 din 7 elevi. Până acum 347 școli au solicitat trecerea în online la nivel național.

ADVERTISEMENT

Circa 5% din unitățile de învățământ sunt în sistem online. În București și în Ilfov este un procent mult mai ridicat”, a declarat acesta, la