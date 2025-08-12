Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a făcut publice datele

Ministerul Educației a publicat, pentru consultare publică, proiectele privind calendarul pentru organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională și a Bacalaureat 2026.

Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026

Documentele publicate de minister conțin şi propunerile de calendare de desfășurare a examenelor naționale/activităților specifice, precum şi propunerile de calendare pentru simulările examenelor naționale. Potrivit calendarului publicat pe , simularea examenului de Evaluare Națională ar urma să se desfășoare între 16 şi 18 martie, iar cea a Bacalaureatului între 23 şi 26 martie.

Evaluarea Națională, conform documentelor, ar urma să se desfășoare în perioada 22-26 iunie 2026, cu afișarea primelor rezultate în 2 iulie şi a celor finale în 9 iulie.

, acesta ar începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală, iar probele scrise s-ar desfășura între 29 iunie şi 3 iulie, primele rezultate urmând să fie afișate în 7 iulie, iar cele finale în 13 iulie.

Ministerul Educației și Cercetării transmite că probele scrise ale Evaluării Naționale, respectiv ale examenului de Bacalaureat se vor desfășura după finalizarea cursurilor anului școlar 2025-2026. Probele de evaluare a competențelor se vor susține, de asemenea, după încheierea cursurilor anului școlar 2025-2026 pentru clasa a XII-a.

Cum a decurs Bacalaureatul în 2025

Pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale şi înainte de contestații, atât la Evaluarea Națională, cât şi la Bacalaureat. Forma finală a documentelor va fi aprobată în urma analizei opiniei naționale și după ședința Comisiei de Dialog Social.

Multe licee din România au avut a examenului de Bacalaureat. În 49 de județe au existat zeci de elevi care nu au reușit să îndeplinească criteriile de trecere a examenului maturității. Pentru a promova Bacalaureatul, candidatul trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și să cumuleze cel puțin media 6 la probele scrise. Abia după contestații rata de promovabilitate a crescut de la 74,3% la 76,5%.