Calendarul prezidențialelor dezbină Coaliția. Deputat PSD: „Nu noi am spus că dorim modificarea lui”

Laurențiu Gîdei, deputat PSD, a declarat că PNL se „decredibilizează” dorind să modifice dincolo de luna septembrie, data alegerilor prezidențiale. „Noi ne-am asumat cu partenerii de coaliție un calendar electoral pentru 2024”, a spus Gîdei.

„Ne-am asumat cu partenerii de coaliție un calendar electoral”

Laurențiu Gâdei, deputat PSD, a vorbi, luni, despre calendarul alegerilor prezidențiale, spunând că ele au fost stabilite pentru luna septembrie, când s-a hotărât să fie comasate cele locale cu cele europarlamentare, și că nu social-democrații sunt cei care cer acum modificarea calendarului electoral.

Deputatul social-democrat a spus că liberalii „se decredibilizează” dorind acum ca scrutinul pentru prezidențiale să fie organizat în noiembrie sau în decembrie. El a precizat că PSD „și-a asumat” în cadrul coaliției acest calendar, cu alegerile în luna septembrie, invocând și faptul că premierul i-a cerut ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să pregătească HG pentru prezidențiale, săptămâna aceasta urmând să se stabilească data primului tur, la 15 sau pe 29 septembrie.

„Alegerile prezidențiale stabilite în septembrie sunt atunci când am hotărât să avem comasate, să avem listă comună, deci sunt de câteva luni bune. Faptul că partenerii noștri de la PNL vin acum decredibilizându-se și doresc mutarea acestor alegeri nu înseamnă că noi ne-am dori acest lucru. Noi ne-am asumat cu partenerii de coaliție un calendar electoral pentru 2024. Nu noi am venit și am spus că dorim modificarea acestui calendar. Premierul a solicitat ministrului de Interne să prezinte săptămâna viitoare o hotărâre de Guvern prin care să stabilească data alegerilor pentru luna septembrie, așa cum a fost convenit”, a declarat Laurențiu Gîdei pentru .

„În momentul în care decredibilizăm actul de guvernare și cuvântul peneliștilor văd că au tendința de a schimba ce hotărăsc în coaliție, cred că decredibilizăm actul de guvernare. Lucrurile sunt extrem de grave”, a adăugat el.

USR aruncă vina și pe liberali și pe social-democrați

După ce deputatul PSD a declarat că liberalii decredibilizează alegerile prezidențiale, deputata Diana Buzoianu a declarat că social-democrații și liberalii decredibilizează procesul electoral, câtă vreme nu au stabilit nici acum o dată clară pentru votul în care va fi numit noul președinte al României, și nici nu au luat o decizie.

„Decredibilizarea aceasta este făcută chiar de către Guvern. Se pare că ați stabilit în coaliție că veți avea un calendar de alegeri pentru 2024 și apoi în cel mai pesedist și penelist mod posibil ați uitați să mai dați și decizia. Cine v-a pus să nu dați, când ați luat decizia să vă și asumați că aveați hotărârea de Guvern dată. Și dumneavoastră de la PSD așteptați să vedeți care erau rezultatele. Dacă erau diferite față de ce sunt astăzi, dumneavoastră erați primii care ați fi spus că nu trebuie să mai fie în septembrie. Acum ne spuneți că ați luat o decizie, dar realitatea este că nu ați luat nicio decizie”, a declarat Diana Buzoianu pentru sursa citată.

„Dacă aveați o decizie luată, credibilă, serioasă nu făceați cum ați făcut cu comasatele, le-ați anunțat cu două luni înainte și oamenii au aflat cu o lună și jumătate înainte când sunt alegerile locale. Ați fi luat o decizie clară pentru tot anul”, a adăugat ea.