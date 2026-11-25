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. Victoria arabilor cântărește greu în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii, dar meciul nu a fost lipsit de incidente neverosimile.

Arbitrul meciului Al Jazira – Gol Gohar, suspect că s-ar fi prezentat beat

Al Jazira a început meciul mai bine, controlând ostilitățile contra celor de la Gol Gohar. Singurul gol al partidei a fost semnat, în minutul 40, de Talisca, care l-a învins pe goalkeeper-ul Mohammed Reza Akhbari. Elevii lui Cosmin Olăroiu au reușit să conserve avantajul minim și să înmagazineze toate cele trei puncte puse în joc.

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Nervii au cedat, totuși, la finalul primei reprize, când staff-ul și jucătorii lui Gol Gohar au considerat ciudat comportamentul arbitrului. Oaspeții au reclamat că ”centralul” sirian Hanna Hattab s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. Acesta ar fi fost motivul pentru care a luat o decizie controversată în prima parte a jocului.

Momentul care le-a ridicat semne de întrebare iranienilor s-a petrecut în minutul 32, când un fundaș al lui Al-Jazira l-a faultat pe Ali Asghar Ashouri. Hanna Hattab a sancționat intrarea, numai că a greșit destinatarul. Astfel, fără să fie implicat în fază, portarul lui Cosmin Olăroiu, Ersin Destanoglu, a văzut cartonașul galben. Decizia a creat confuzie, iar jocul a fost oprit aproximativ patru minute. După ce s-a consultat cu al patrulea oficial, Hanna Hattab și-a modificat decizia.

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Conform Varszesh3, în timpul în care jucătorii s-au aflat la cabine, oficialii lui Gol Gohar ar fi semnalat oficialilor AFC că arbitrul s-ar afla în stare de ebrietate. Mai mult, au amenințat că fotbaliștii iranieni nu vor reveni pe teren în cazul în care Hanna Hattab va arbitra și actul secund. În cele din urmă, sirianul a fost înlocuit de al patrulea oficial, iar meciul a fost reluat după pauză. Până acum, AFC nu a confirmat derapajul arbitrului.

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Cosmin Olăroiu s-a calificat în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor Asiei 2

Victoria împotriva lui Gol Gohar a adus pe Al Jazira la cuantumul de 13 puncte din 15 posibile în cadrul grupei din Liga Campionilor Asiei 2. Ținând cont că diferența față de ocupanta locului 2, Arkadag, este de 3 puncte, au nevoie de un singur punct în ultima etapă pentru a termina pe prima poziție.

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Meciul din runda următoare, contra lui Arkadag, va avea doar miza clasamentului. Diferența dintre elevii lui Cosmin Olăroiu, și ocupanta locului 3, Al Muharraq, este de 10 lungimi. Astfel, Al Jazira nu mai poate rata calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Acesta este clasamentul complet al Grupei B din Liga Campionilor Asiei 2: