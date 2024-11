Calificare dramatică pentru Farul U18 în UEFA Youth League. Reacțiile antrenorului și portarului ”marinarilor”

Farul U18 s-a calificat în turul al treilea al , unde o va întâlni pe Lokomotiv Zagreb. Constănțenii au fost învinși, 0-1, în deplasare de către IMT Novi Belgrad în retur.

Farul U18, calificare după un meci dramatic în UEFA Youth League

În manșa tur elevii lui Stere Banoti au câștigat împotriva sârbilor cu 2-0. Astfel, adolescenții ”marinari” și-au asigurat prezența în faza următoare a UEFA Youth League datorită scorului general de 2-1.

La finalul confruntării, tehnicianul Banoti și-a exprimat bucuria pentru performanța reușită de elevii săi. El a subliniat că , indiferent de numele adversarului.

”A fost o partidă extrem de grea! Ne bucurăm că am reușit să ne calificăm. Ne așteptam la acest lucru, să fie un meci de luptă, un meci de angajament. Mă bucur foarte mult că băieții au reușit să se mobilizeze, să fim o echipă și să muncească pentru această calificare.

Presiune a fost tot meciul. A trebuit să stăm conectați tot jocul. Partida a fost din minutul 1 până în minutul 90 la fel. Rezultatul ne-a dus mai departe, chiar dacă am luat bătaie.

(n.r. – despre partida cu Lokomotiv Zagreb) În primul rând sper ca băieții să joace ceea ce ne dorim noi. Să aibă personalitate, să putem să ne impunem ritmul, să controlăm noi intensitatea jocului. În meciurile astea au numai de câștigat.

Este important să luam fiecare meci în parte în campionat, în cupele europene și în Cupa României. Noi mergem doar cu gândul la victorie indiferent de meci, indiferent de adversari. Sper ca să ne îndeplinim obiectivele pentru fiecare competiție”, a transmis Stere Banoti, antrenorul reprezentativei U18 a dobrogenilor.

David Barbu: ”Doamne ajută la cât mai multe evoluții bine”

La rândul său, portarul David Barbu și-a exprimat bucuria atât pentru calificarea echipei sale, cât și pentru evoluția sa împotriva celor de la MT Novi Belgrad. El a recunoscut că Farul U18 a avut emoții până în ultima secundă a confruntării.

”A fost un meci foarte dificil cu o echipă foarte bună. Deși am pierdut, ne bucurăm că am reușit să mergem mai departe. Da, au fost emoții, parcă nu se mai termina meciul. Suntem bucuroși că am reușit să rezistăm. Mă bucur că mi-am ajutat echipa să ne calificăm.

Doamne ajută la cât mai multe evoluții bine. O să îi analizăm foarte bine Lokomotiv Zagreb și cred că o să ne aștepte un meci foarte dificil. Ne concentrăm pe toate planurile și sperăm să câștigăm cât mai multe trofee anul acesta”, a spus și David Barbu.