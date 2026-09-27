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Naționala României continuă campania din Nations League cu etapa a doua, în care primește vizita Bosniei. Gică Hagi a primit un avertisment important din partea Aurel Țicleanu, care a studiat atent reprezentativa pregătită de Sergej Barbarez și care a văzut cât de periculoși pot fi.

Atenție, „tricolori”! Avertisment pentru Gică Hagi înainte de meciul României cu Bosnia

După startul ratat de campanie în Nations League, , naționala României va juca acum contra Bosniei, la București. Meciul are loc luni, 28 septembrie, de la 21:45. Ultima întâlnire cu această națională nu rămas o amintire plăcută: 1-3 la Zenica, în ultimul meci din preliminariile CM 2026. Aurel Țicleanu, fost internațional român, a fost la Varșovia pentru a urmări meciul Polonia – Bosnia (0-0), din grupa „tricolorilor”. El a spus ce a sesizat la ambele echipe, dar mai ales la bosniaci, lansând astfel un avertisment pentru Gică Hagi.

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„Sarcina mea a fost sa văd Polonia, dar pentru că am mai văzut Bosnia şi anul trecut şi am talentul ăsta sa văd mai multe pe teren, i-am propus lui Hagi să-i zic şi nişte chestii despre Bosnia. O să discut cu el mâine la Mogoşoaia. Chiar vreau să batem Bosnia. Ce pot eu să spun este că am fost surprins de meciul asta, echipa gazdă mi s-a părut foarte fragilă din punct de vedere mental, faptul că nu s-au calificat la Campionatul Mondial i-a marcat tare, încă se resimt, au fost temători.

Jocul a fost controlat de Bosnia, iar Bosnia mi s-a părut într-o creştere extraordinară față de anul trecut, calificarea la CM le-a dat o încredere extraordinară. Asta nu e o veste bună, dar ăsta e adevărul. A crescut pe toate planurile, mai ales, la încredere. E o echipă care a progresat, e la alt nivel. Joacă atac poziţional, au jucat foarte bine, au jucat mult mai bine decât Polonia!”, a spus inițial fostul fotbalist român.

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Principalul pericol pentru naționala României în meciul contra Bosniei. „Aici s-ar putea să fie o problemă!”

Aurel Țicleanu a mai subliniat faptul că Bosnia este o echipă care încasează greu gol și care este preocupată acum mai mult de posesie decât de duelurile dure „Este o echipă care primeşte greu gol. Dacă anul trecut se hrănea din toate contactele, voiau mereu să între într-un conflict, contact, acum sunt mult mai preocupaţi de minge iar aici s-ar putea să fie o problemă, să treci aşa repede de la una la alta.

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Au jucat 4-4-2 sau mai degrabă un 4-2-4. Am făcut un material repede şi l-am trimis după ce am văzut meciul, merg şi la Mogoşoaia pentru că eu chiar vreau să îi batem”, a mai spus Aurel Țicleanu, conform

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Naționala României a suferit în precedentele dueluri cu bosniacii. Elevii lui Sergej Barbarez au învins tur-retur, în preliminariile CM 2026 (0-1 la București, 1-3 la Zenica). La CM 2026, Bosnia a ajuns până în șaisprezecimi, .