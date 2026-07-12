Sport

Calificarea și scandalul pentru Argentina! Lautaro Martinez, iertat de al doilea cartonaș galben: nu ar fi jucat în semifinala cu Anglia

Argentina a avansat în semifinalele Cupei Mondiale, unde va întâlni Anglia, însă finalul de meci a oferit o controversă neașteptată. Lautaro Martinez a fost iertat de al doilea cartonaș galben.
Bogdan Mariș
12.07.2026 | 11:10
Calificarea si scandalul pentru Argentina Lautaro Martinez iertat de al doilea cartonas galben nu ar fi jucat in semifinala cu Anglia
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Lautaro Martinez (28 de ani) putea fi eliminat spre finalul meciului Argentina - Elveția, chiar după ce a înscris. FOTO: Profimedia
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Lautaro Martinez (28 de ani) a marcat al treilea gol al Argentinei în partida cu Elveția din sferturile Cupei Mondiale, însă starul lui Inter a fost iertat de eliminare. Atacantul putea fi sancționat pentru un gest făcut chiar după marcarea golului, însă arbitrul nu i-a acordat al doilea galben și acesta va fi disponibil pentru meciul cu Anglia din semifinale.

Lautaro Martinez, iertat de eliminare în Argentina – Elveția 3-1

Lautaro Martinez a fost introdus pe teren în minutul 85 al jocului cu Elveția, într-un moment în care campioana mondială căuta golul victoriei în superioritate numerică. Reușita nu a sosit în timpul regulamentar și jocul a intrat în prelungiri, unde Argentina a trecut în avantaj prin Julian Alvarez, iar apoi Lautaro a punctat la rândul său, în minutul 120+1, stabilind scorul final, 3-1.

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După ce a marcat, starul lui Cristi Chivu de la Inter a ales să sărbătorească reușita în tribună, alături de suporteri, iar gestul său putea fi pedepsit cu un cartonaș galben, după cum au subliniat și cei de la Marca. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar „centralul” Joao Pinheiro l-a iertat pe atacant, care ar fi ratat semifinala cu Anglia. Martinez primise primul galben în minutul 98, pentru un fault comis asupra coechipierului său de la Inter, Manuel Akanji.

Cea mai mare controversă a jocului a fost însă eliminarea elvețianului Breel Embolo, în minutul 72. Atacantul a văzut al doilea galben pentru simulare după o intervenție a VAR-ului, iar elvețienii au criticat dur decizia, deși „centralul” Pinheiro a aplicat o regulă introdusă de FIFA înainte de turneul final din această vară.

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Ce realizări a avut Lautaro Martinez la această Cupă Mondială

Lautaro Martinez a fost titular în primele 4 meciuri disputate de Argentina la Cupa Mondială, însă evoluțiile sale nu au fost extraordinare, singura realizare din aceste jocuri fiind golul marcat în victoria cu Iordania din faza grupelor (3-1). În duelul cu Egipt din optimi, Lionel Scaloni l-a titularizat pe Julian Alvarez și Lautaro a intrat pe parcursul jocului, oferind pasa decisivă la golul victoriei, înscris de Enzo Fernandez.

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Așadar, reușita din meciul cu Elveția a fost cea de-a doua a lui Lautaro Martinez la Cupa Mondială. Atacantul Interului a făcut parte din lot și în 2022, când Argentina a devenit campioană mondială, însă a fost afectat de o accidentare și nu a reușit să marcheze niciun gol la turneul final disputat în Qatar. În finala contra Franței, acesta a intrat pe teren în minutul 102.

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