Călin a plecat în Statele Unite cu 3.700 de dolari, muncind pe rupte. În câte zile și-a recuperat banii doar din bacșișuri

Călin Anghel, un tânăr student român, a plecat vara asta în Statele Unite ale Americii, prin programul Work and Travel, cheltuind inițial 3.700 de dolari. În câte zile și-a recuperat banii?

Mii de studenți aplică anual la programul Work and Travel, dorind să descopere , dar și să facă bani frumoși. Cât de ușor e tot parcursul și în cât timp îți poți recupera banii cu care pleci la drum, în 2025? Călin Anghel, un tânăr a povestit în cadrul unor jurnale video postate pe rețeaua chineză de socializare toate detaliile pe care cei care se gândesc serios să plece în SUA e bine să le știe.

Călin a mers în America vara asta cu 3.700 de dolari în buzunar, explicând pe ce a dat fiecare bănuț. Odată ajuns acolo, flăcăul s-a apucat serios de treabă. Visul american e destul de costisitor, solicitant nu doar din punct de vedere financiar, ci și fizic. Trebuie să ai anduranță serioasă, mai ales dacă vrei să faci bani serioși. Călin lucrează zi de zi în două locuri, iar pentru al doilea job merge cu bicicleta 15 kilometri în fiecare zi.

Are timp doar la prânz să se odihnească, pregătindu-se pentru al doilea job. Pornește undeva la 6 dimineața și ajunge înapoi la cazare la 23 seara, în cele mai fericite cazuri. Cât de mult merită să faci toate aceste eforturi? În cazul lui, banii cu care a plecat să descopere lumea, dar și să capete experiență în câmpul muncii, i-a recuperat în aproximativ 21 de zile, adică în trei săptămâni, dacă punem la calcul bacșișurile primite.

Care sunt costurile pentru programul Work and Travel: 1.800$ taxa la agenția de recrutare + cazare + biletul de avion

„În primul rând, plătești 1.800 de dolari taxa la agenție, cam atâta e. Eu am plecat cu American Express, pentru că sunt foarte top băieții, tot respectul pentru ei, top rău de tot. Apoi, 200 de dolari taxa la ambasadă și taxa service, asta e pentru viza ta. Biletul de avion, care la mine a ajuns undeva la 1.000 de euro, cu tot cu bagaj de cală și carry on.

Asta cu escală în Paris și din Paris în New York. Apoi, din New York, ca să ajung în New Jersey, în Wildwood am mai plătit 50 sau 60 de dolari biletul de autobuz.

Cât bacșiș a scos într-o dimineață Călin de la unul din cele două joburi

Și încă o cheltuială, care oarecum poate să fie neprevăzută e că plătești prima chirie 200 de dolari și trebuie să lași și garanție 400 de dolari. Asta cred că vine tot undeva la 3.700 de dolari, ceva de genul”, a povestit Călin Anghel pe TikTok, clarificând cum stă treaba pentru cei care ajung în Statele Unite cu Work and Travel.

„Ăsta e tipsul (n. red.: bacșiș) din dimineața asta, 197 de dolari, în cinci ore, de la 7 dimineața la 12. Și asta e la primul job. Acum plec la al doilea job. Și tot ca idee, deja mi i-am scos ăia 4.000 de dolari în astea trei săptămâni, ca idee”, a spus într-un alt videoclip tânărul.

Câți bani faci cu Work and Travel în Statele Unite în 14 săptămâni

Întrebat de comunitatea pe care și-a făcut-o pe TikTok despre câți bani poți face la finalul șederii în Statele Unite, studentul a declarat că suma depinde de la persoană la persoană, dar la un calcul simplu, ajungi la aproximativ 19.000 de dolari. Din această sumă se scad cheltuielile de zi cu zi și cazarea, deci ce rămâne e, așadar, profitul net.

„Nu există un răspuns exact. Nu poate să îți garanteze nimeni dacă vii aici și ai plătit banii ăia, 3.700 de dolari, că faci 15-20.000 de dolari. Există și oameni care fac atâta, există, am cunoscut, am cunoscut oameni care au făcut și mai mult. Cât faci depinde 100% doar de tine, depinde de ambiția ta să își găsești al doilea loc de muncă, de cât de mult poți să duci tu orele, 12-14 ore, să muncești șapte zile din șapte timp de 14 săptămâni cât ține programul. Deci, din ce am văzut la alții sau ce a fost la mine.

Deci, gândește așa, tu iei cam 16 dolari pe oră în America și lucrezi 12 ore pe zi, la un calcul rapid, vine undeva la 18-19.000 de dolari, din care îți scazi cheltuielile, cât îți faci tu plăcerile și cu ce rămâi îs ai tăi. Dar e o sumă care variază de la om la om și nu există un răspuns clar. Sunt oameni care se întorc pe zero, dar sunt și oameni care se întorc cu foarte mulți bani”, a punctat Călin pe platforma de socializare.

Ce este programul Work and Travel și ce pași trebuie urmați pentru a fi ales

Programul Work and Travel a apărut oficial în anul 1961, odată cu adoptarea Mutual Educational and Cultural Exchange Act, lege care stă la baza tuturor programelor de schimb cultural operate prin tipul de viză J-1.

Scopul programului este promovarea schimburilor culturale între țările participante și Statele Unite și, de asemenea, oferirea unei experiențe de muncă și posibilitatea de a descoperi cultura americană de la firul ierbii.

Pentru a fi eligibil în acest program, trebuie să fii student la zi, la o facultate acreditată, și să ai între 18 și 30 de ani plus să știi limba engleză suficient de bine. În primul rând, trebuie să te înscrii la o agenție care intermediază tot procesul. Cele mai cunoscute și accesate sunt și Zip Travel. După aceea, trebuie să decizi dacă îți alegi singur jobul în SUA sau preferi ca agenția să facă asta în locul tău.

Odată ajuns în SUA, ai o serie de opțiuni de locuri de muncă: ospătar, vânzător în magazine, housekeeper etc. După ce ai primit oferta de job, aplici pentru viza J-1, pentru care e necesar un interviu la ambasada americană. După terminarea celor patru luni de muncă, ai posibilitatea de a călători timp de 30 de zile în Statele Unite.

Câți studenți au plecat anul trecut cu Work and Travel în Statele Unite

În vara anului 2024, în jur de 6.500 de studenți români au plecat în America prin programul Work and Travel, un adevărat record față de datele raportate în anul anterior, 2023.

Cei mai mulți români care aleg să viziteze America și să câștige o pâine acolo, căpătând experiență pentru viitor, preferă, ca destinații, Ocean City, Maryland, California, Ohio, New Hempshire și Maine.