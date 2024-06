Călin este singurul absolvent al unui colegiu militar din România admis la Academia Forțelor Aeriene din SUA. Povestea sa e impresionantă

Mai exact, Călin vrea să se întoarcă în România la finalul studiilor pentru a-și începe cariera de ofițer. Călin Hartzos a studiat a Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, astfel că reprezentanții acestui colegiu s-au lăudat cu isprava tânărului pe pagina oficială de Facebook.

Călin a absolvit colegiul militar din Alba Iulia și a ajuns în SUA

Nu oricine ajunge la o academie militară din SUA, pentru că procesul de selecție e riguros, bazat pe performanțe școlare, sportive și activități educative extrașcolare. Cu toate acestea, Călin a decis să se întoarcă în România după finalizarea studiilor, pentru a-și începe cariera de ofițer în țara natală.

Profesorii săi din Alba Iulia spun că încă din 2020, din momentul în care a fost admis la Colegiul ”Mihai Viteazul”, Călin s-a făcut remarcat prin rezultatele obținute la olimpiade, de la profilul real la cel uman. A avut timp de patru ani cele mai bune rezultate din promoție, iar în clasa a XII-a a deținut cel mai mare grad onorific acordat elevilor din colegiile militare: gradul de elev plutonier ajutant.

. ”Ceea ce am avut tot timpul în vedere a fost că ori de câte ori am ajuns într-o oarecare poziție fruntașă la un concurs în liceu sau mai departe, a fost ca acesta să nu fie un punct al frazei care a reprezentat acest colegiu, ci maxim o virgulă, o pauză după care urmează un alt concurs.

Liceul și această vârstă nu îți permit încă să te oprești, indiferent de rezultatele pe care le ai. Ceea ce a însemnat că fiecare astfel de rezultat pozitiv a reprezentat pentru mine o bucurie, dar în același timp și un semn că trebuie să continui”, a explicat elevul, conform anunțului făcut de Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Tânărul spune că pentru el studiul nu a fost o obligație, ci un hobby. Toată această experiență dobândită îl va ajuta acum să își ducă povestea mai departe, peste Ocean, în SUA. Adolescentul le transmite tuturor că fără sacrificii nimic nu este posibil și îi sfătuiește pe tinerii din România să învețe și să își dea silința în anii de liceu.

în care să nu fi realizat ceva. Întotdeauna am încercat să rămân activ. O parte din fericirea mea a fost că am avut ocazia de a face ceea ce îmi place, chiar dacă poate părea absurd să spun că îmi place să particip la olimpiade sau îmi place să învăț, este unul dintre hobby-urile mele. Îmi place la fel de mult să fac sport, să ies afară, să citesc o carte, să mă întâlnesc cu prietenii, dar și școala o consider pentru mine o activitate plăcută.

Toate experiențele anterioare au fost pe de o parte o experiență în interacționarea cu străinii sau în dobândirea unor abilități și competențe verificate fie de o olimpiadă, de o activitate, de un proiect și în al doilea rând au fost un plus la CV-ul pe care l-am prezentat în cadrul concursului de admitere în Statele Unite ale Americii. Dar consider că fiecare din aceste evenimente la care am participat au fost în primul și în primul rând o experiență de învățare. La orice concurs, proiect la care am participat, am făcut-o voluntar pentru că este ceea ce-mi place”, a completat Călin, potrivit

Cât despre planurile sale de viitor, Călin vrea să se facă remarcat în noua sa carieră și i-ar surâde să ajungă pilot de avioane supersonice. Promite că se va întoarce în România pentru a schimba ceva. ”Doresc să îl fac să fie cunoscut ca fiind un sistem care promovează în primul și în primul rând înainte de armament, înainte de conflicte, promovează valori, promovează statutul pe care un om trebuie să-l aibă în societatea modernă”, a concluzionat Călin Hartzos. Tânărul este al 11-lea absolvent al acestui colegiu care ajunge să studieze la o unitate de prestigiu din SUA.