Călin Geambașu și mama Mălinei Olinescu, schimb dur de replici, la 11 ani de la moartea artistei: “Mă îneacă emoțiile. Îl compătimesc, tremur toată”

Născută pe 29 ianuarie 1974, M[lina Olinescu ar fi împlinit 48 de ani și a fost omagiată de doi dintre cei mai apropiați colegi și prieteni, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

Călin Geambașu și Vlad Crețu, amintiri cu Mălina Olinescu

Călin Geambașu și Vlad Crețu, invitați în emisiunea lui Cristi Brancu, au prezentat imagini de la evenimentele pe care odinioară le țineau împreună cu Mălina Olinescu.

se declară și acum șocat de modul în care Mălina Olinescu a ales să-și pună capăt zilelor. Nimic, spune el, nu avea să prevestească tragedia care a marcat România pe 12 decembrie 2011. Moartea Mălinei Olinescu a venit ca un fulger și a lăsat în urma ei un gol imens.

Gol pe care nimeni și nimic nu-l va putea umple, mai ales că, declară el, dispariția Mălinei a fost un act de confunzie, ea fiind la vremea aceea diagnosticată cu depresie, boală pentru care urma un tratament.

”Ea era diagnosticată cu depresie”

”Era mereu pusă pe glume, normal, mai avea și ea pase proaste, ca toți oamenii. Profesional, Mălina era un om absolut desăvârșit. Mult prea repede a plecat. Ăsta e un destin curmat în urma unei pase proaste. Sunt multe destine care sunt curmate tragic și nedrept. Nimic nu prevestea tragedia care s-a întâmplat. A fost neprevăzut acel moment trist și ireversibil. Pe toți apropiații ne-a măcinat această întrebare (n.r. ce ar fi putut schimba ei, prietenii, ca să o salveze). Nu ne-am putut răspunde. De ce? Fiindcă Mălina era în plin elan profesional, nu aș știi ce să spun.

Am fost aproape cu idei, sfaturi și azi suntem unul pentru altul în trupă. Ne sprijim cum putem, dar există un prag peste care nu mai ea putea trece. Ea era diagnosticată cu depresie, i s-a dat o prescripție, acele pastile însă, eu vorbesc din raportul de la INML, s-a dispus anchetă, au putut conduce la acea hipnoză prin care să confunde patul cu balconul. O țară întreagă a fost răvășită”, a spus Călin Geambașu la Prima TV.

Și Vlad este de aceeași părere. Artistul spune că viața Mălinei nu crede că ar fi putut fi salvată, pentru că, oricât de apropiați ar fi fost ei, artista avea o limită pe care nimeni nu o putea trece.

”Era foarte caldă, manierată, foarte respectuoasă, foarte prietenoasă, un artist adevărat, o lecție de om. Mălina avea niște limite, nu știu dacă cineva putea să schimbe lucruri. Suntem convinși că s-a întâmplat o confuzie din cauza acelor pastile. Indiferent, durerea este mare, șocul este mare, dar amintirile rămân”, a adăugat și Vlad Crețu la ”Exclusiv VIP”.

Călin Geambașu: ”Aveam o relație frate-soră”

Călin și Radu, cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul îndoliat, au vorbit despre Mălina Olinescu numai la superlativ.

Călin Geambașu spune că un drum de întoarcere spre casă, de la un eveniment, l-a făcut să înțeleagă cât de mult o iubește pe cea care astăzi nu mai este printre noi.

”Îmi aduc aminte un moment în care am conștientizat cât de mult o iubesc pe Mălina și cât de mult mă iubea ea pe mine. Aveam o relație frate-soră. Eram după un eveniment și îmi aduc aminte că ea cântase până la ora trei dimineața, după care, când veneam spre acasă, eram pe autostradă la Pitești, ea dormea, m-am uitat la ea și am simțit o iubire imensă. Mă uitam cu un drag la ea de îmi venea să o îmbrățișez, dar îmi dădeam seama că îi deranjam somnul.

Ea putea cânta cu oricine, dar a ales să cânte cu noi și nu era deloc ușor, noi cântam zeci de piese la un eveniment. Ne-am bucura (n.r. dacă s-ar reîntâlni cu ea) să cântăm din nou. Ea abia aștepta orice prilej să cânte. Era nebună după cântat, trăia pentru muzică”, a mai spus Geambașu.

Vlad Crețu, declarație de iubire pentru Mălina Olinescu

O amintire cel puțin la fel de profundă are și Vlad Crețu. Pe vremea când cânta cu Mălina, artista îl încuraja mereu să devină de la o zi la alta și mai bun în meseria sa, iar declarațiile de prețuire și iubire nu conteneau să apară.

La fiecare despărțire, Mălina îl asigura pe Vlad că-l iubește nemărgit, lucru pe care acum a vrut să-l sublinieze și el, fiind un sentiment de reciprocitate.

”Obișnuia să-mi trimită mereu cu mari chitariști. Mereu îmi scria să pun mâna să învăț, să studiez, să văd ce face ălă și ălă. Asculta foarte multă muzică, era foarte bine pusă la punct, era deschisă către nou, la curent cu tot. Eu i-aș spune că o iubesc. De fiecare dată când o lăsam acasă, mă strângea tare în brațe și-mi spunea că mă iubește. Așa că, te iubesc, Mălina!”, spus și Vlad.

Călin Geambașu, reacție acidă la adresa Doinei Spătaru

Călin Geambașu a ținut să spună ce are pe suflet și în ceea ce o privește pe mama Mălinei.

În ochii lui Geambașu, atitudinea și vorbele Doinei Spătaru sunt de neînțeles. Artistul o pune la zid pe cea care i-a dat viață Mălinei pentru lipsa sa de a-i aduce necontenit câte un omagiu celei care a devenit una dintre cele mai apreciate artiste din România.

Fostul coleg de scenă al Mălinei spune că, dacă ar fi fost parte din familia ei, s-ar fi luptat pentru amintirea ei. El este de părere că Mălina Olinescu nu are nevoie de o imagine tablou și are nevoie să fie omagiată, aplaudată, ascultată, reinterpretată și iubită.

”Suntem consternați observându-i manifestarea ei”

”Mălina nu vinde nimic, Mălina nu are o imagine. Ei îi trebuie prețuită amintirea corectă și felul ei minunat de a fi din fragedă tinerețe. Să fie laureată la toate festivalurile posibile, concertele internaționale, în turnee naționale. E vorba de amintirea Mălinei, nu de imaginea Mălinei.

Eu, dacă aș fi în anturajul familiei ei, mama ei, nu înțeleg de ce nu o omagiază, de ce nu o onorează pe Mălina nici până în ziua de astăzi. Vorbim de fiica ei care a fost și este un înger de fată. Un om care nu a făcut decât să ajute în orice anturaj se află, nu avea intrigi, nimic. Nu înțeleg de ce mama ei nu îi onorează aminterea. Eu, dacă aș fi fost părintele ei, nu mai conta propria persoană, aș fi vorbit numai de ea, fără să inventez, Mălina nu avea nevoie de nicio hiperbolizare.

După o astfel de pierdere, nu aș fi contenit să o omagiez. Peste ce spun eu, este important ce spune chiar Doina. O mamă când declară public că ea și-a sacrificat relația cu fiicele pentru a merge în străinătate cu tatăl meu este… Suntem consternați observându-i manifestarea ei și post mortem”, a mai declarat Călin Geambașu.

Reacția Doinei Spătaru după acuzațiile aduse de Călin Geambașu

În replică, mama Mălinei Olinescu, Doina Spătaru, s-a arătat profund afectată de vorbele spuse de mai tânărul artist.

Femeia nu doar că a dezmințit tot ce a declarat fostul coleg de scenă al Mălinei Olinescu, dar a ținut să aducă în atenția tuturor, replică cu replică, interviul pentru care Călin a judecat-o atât de dur.

Doina Spătaru este de părere că, în calitate de mamă, a făcut tot ce a putut pentru fiicele sale, mai ales pentru Mălina, în perioada în care se lupta cu depresia, boala care i-a și adus sfârșitul.

”Mă îneacă emoțiile. Îl compătimesc, tremur toată”

”Mă îneacă emoțiile, simt revoltă și indignare pentru ceea ce a făcut Călin cu mine, face exact ce a făcut cu părinții lui. Îmi pare rău, îl compătimesc! Am luat niște pastile pentru că tremur toată, nu vorbesc punctual pentru că nu sunt în stare. Faptul că eu nu am fost de lângă Mălina când lua pastile și când s-a sfârșit cum s-a sfârșit este un neadevăr de la început până la sfârșit. Eu am fost mereu cu ea la medic, la preot, am vorbit cu ea, am fost peste tot. Nu are sens să înșirui tot ce am făcut ca mamă. Nu am fost absentă niciodată din viața fiicelor mele, decât fizic atunci când eram plecată în turnee.

Am dat un singur interviu în 2007 și vă dau citire fragmentului în care am vorbit despre relația cu fetele mele de la acea dată. ‘Mi-am sacrificat relația cu fetele mele, eu le lăsam într-un punct și, când mă întorceam, descopeream că ele mai parcurseseră o bucățică din drumul vieții. Uneori îmi dădeam seama că numai reușeam să ajung la sufletul lor și mă temeam să nu se înstrăineze de mine, dar m-am străduit și perseveram să fiu o mamă prezentă în viața lor. Între timp, au crescut și ele și au început să înțeleagă altfel lucrurile și iată că, încet, încet, micile dezacorduri de comunicare au fost eliminate, iar acum totul este în regulă. Am două fete extraordinare, cu care mă mândresc, ele sunt sensul vieții mele, Codruța și Mălina’.

Acesta a fost fragmentul din singurul interviu în care am vorbit despre relația cu fetele mele”, a fost și replica dată de Doina Spătaru la Prima TV.