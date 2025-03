Călin Georgescu a atacat la CCR decizia BEC de invalidare a candidaturii. George Simion: ”Nu avem mari speranțe”

Cum era de așteptat, luni, avocații lui Călin Georgescu au depus o contestație la CCR prin care au atacat decizia BEC de invalidare a candidaturii acestuia la alegerile prezidențiale din luna mai.

George Simion a anunțat că avocații lui Călin Georgescu au atacat la CCR decizia BEC de invalidare a candidaturii la prezidențiale

Conform Legii 370/2004 privind alegerea președintelui României, un candidat respins de către Biroul Electoral Central (BEC) .

Legea stabilește și termenele în care trebuie derulată procedura de contestare a deciziei BEC. ”în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2) (…) candidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor”.

George Simion a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că independentul Călin Georgescu a făcut deja acest pas. Conform liderului AUR, contestația politicianului cu privire la decizia BEC a ajuns la CCR.

”Dumnealui are acest drept. BEC nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite toate chestiunile legate de acte, de semnături, legate de formă. BEC nu are dreptul să respingă un candidat. BEC este un organ constatator. Deci, s-a comis un nou abuz, un nou episod din lovitura de stat”, a afirmat Simion.

George Simion, pesimist privind șansele de izbândă ale contestației lui Georgescu: ”Nu avem prea mari speranțe”

Președintele AUR a spus că această contestație la CCR a fost depusă de formațiunea sa și de POT (Partidul Oamenilor Tineri). Simion recunoaște că .

”Nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR. Cunoaștem cu toții din cine este formată CCR și ce verdicte, respectiv eliminarea dnei Șoșoacă și anularea alegerilor prezidențiale, dar domnul Georgescu va epuiza toate căile legale.

Noi vom merge cu dumnealui ca și candidat pe care îl susținem pentru alegerile prezidențiale până la capăt. Este de atribuția dumnealui și noi vom aștepta ce decizie va lua dumnealui în această lovitură de stat. Noi aveam, dacă vreți dvs, planul A: turul 2 înapoi, planul B – susținerea lui Călin Georgescu”, a spus Simion.