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Dosarul în care este anchetat Călin Georgescu scoate la iveală faptul că l-ar fi înșelat și pe un fost patron din SuperLiga. Pentru suma de 450.000 de euro i-a promis acestuia un produs de finanțare care l-ar fi îmbogățit cu 200 de milioane de euro.

Fostul patron din SuperLiga, păcălit de Călin Georgescu

Călin Georgescu (64 ani) a fost arestat pentru 24 de ore, după ce a fost audiat ore în șir de procurorii DIICOT. Perchezițiile la locuința sa din Mogoșoaia, județul Ilfov, au scos la iveală bani, aparate de bruiaj și numeroase documente false. Mitică Dragomir susține că .

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De asemenea, a vehiculat și numele unui alt om din clasa politică, George Simion. În dosarul în care este anchetat inginerul agronom apare și . Totodată, în această direcție a apărut și un fost patron din SuperLiga, și anume Ioan Niculae (72 ani), care a ajuns prima oară la Astra Giurgiu în anul 1996.

Cunoscutul om de afaceri ar fi fost tras pe sfoară de politicianul care a candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024. Astfel, acesta ar fi pus în aplicare o înșelăciune din care mai fac parte doi afaceriști. Mai exact, este vorba de Ionel Rusen din Constanța şi Massimiliano Arena, un italian stabilit în Marea Britanie.

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„Mi-a fost prezentat (n.red. Ionel Rusen) de unul de la Constanţa, ca mare intermediar de produse financiare. Că-mi aduce o finanţare de 200 de milioane de euro. M-a convins să-i dau 450.000 de euro. El mi-a spus că este în Elveţia, la bancă”, a explicat Ioan Niculae, conform .

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”I-am dat banii, iar în momentul ăla nu l-am mai găsit”

„I-am dat banii, iar în momentul ăla nu l-am mai găsit, s-a dus naibii! Era cu un italian după el”, a mai adăugat fostul patron de la Astra Giurgiu, mai arată sursa citată anterior. Ultimele informații arată că Massimiliano Arena urmează să fie audiat în străinătate, după ce s-a dat drept reprezentant al unei instituții bancare.

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Mai mult decât atât, italianul ar fi semnat cu cei pe care i-a păcălit și un așa zis contract de creditare. Documentul a fost parafat în Marea Britanie, însă multe dintre întâlniri au avut loc și pe teritoriul țării noastre. Călin Georgescu ar fi folosit banii pe care i-a adunat pentru campania electorală unde a fost candidat independent.

Le-a promis victimelor sale că își vor primii finanțările, însă înşelăciunea a fost denunţată în ianuarie 2024. Așadar, a fost depusă cu aproape un an înaintea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Potrivit unor surse din anchetă, păcăleala se ridică la valoarea de peste un milion de euro. Dosarul ar conține probe solide împotriva politicianului.