Călin Georgescu anunță o fraudă masivă la alegerile programate în luna mai. ”Imposibil să acceptăm asta!”

Georgescu a vorbit despre ”lovitura de stat” din țara noastră orchestrată de oligarhi și ”plătită din afară”. Cât despre alegerile prezidențiale care ar trebui să fie reluate din luna mai cu primul tur, Călin Georgescu anunță o fraudă masivă și nu acceptă decât reluarea alegerilor cu finala dintre el și Elena Lasconi.

Călin Georgescu anunță o fraudă masivă la alegerile programate în luna mai

Sunt împotriva woke, anti-LGBT. Să fim foarte clari, suntem cu Dumnezeu. Așa trebuie să fie peste tot. Trebuie să fim oameni liberi. Sistemul oligarhic a pierdut, dar nu știu ei asta deja. Nu am nicio relație cu Rusia. Există zero dovezi despre ce vorbesc, despre interferențele rusești.

Chiar și președintele Iohannis a avut un interviu în decembrie, i s-au cerut dovezi și a spus că nu avem dovezi, doar suspectăm asta”, și-a început Călin Georgescu discursul. Candidatul independent a susținut mai apoi că instanțele de judecată nu au nicio dovadă că Rusia a fost vreodată în spatele său.

Cu toate acesta acuză, fără să prezinte dovezi, că alegerile din luna mai vor fi ”fraudate”. ”Nici măcar instanțele de judecată n-au dovezi. Ce vreau să spun că turul secund de alegeri a fost anulat ilegal și profund neconstituțional, au furat votul poporului. Noile alegeri vor fi o fraudă și mai mare.

Poporul român știe asta că a fost un puci comanda din străinătate și implementat de oligarhii români. Vreau să subliniez ce e mai important, ei au nevoie de război și eu sunt președintele păcii. Toată campania mea a fost pentru pace, am zis că nu avem nevoie de război. Când m-au întrebat am zis da, as opri în prima secundă orice contribuție pentru acest război”, a completat Călin Georgescu.

Călin Georgescu se compară cu Donald Trump și se consideră o victimă a sistemului

Întrebat fiind care e relația sa cu Vladimir Putin, Călin Georgescu a făcut o paralelă între el și Donald Trump, considerând că exact ca și în cazul lui Donald Trump (n.r. acuzat că a fost omul lui Vladimir Putin), nu există nicio dovadă în acest sens.

”Zero! Nimeni! Nu am nicio relație, niciun contact, niciun comunicare, îl știu de la TV, atât. Nimeni nu a întrebat ambasada Rusiei ce se întâmplă. Zero dovezi. Tot ce se întâmplă în ziua de azi în lume e vina Rusiei.

Să nu uităm că tot de ce a fost acuzat Trump în trecut e identic cu ce mi se întâmplă mie. Doar au schimbat Trump cu Georgescu, în rest e identic”, a completat Georgescu, destul de calm în ciuda subiectului ”aprins”.

În încheiere, Călin Georgescu a anunțat că el și ”poporul român”, mai exact votanții săi, nu vor accepta niciodată ca alegerile să fie reluate de la ”zero”, din luna mai. ”E aproape imposibil să acceptăm asta, noile alegeri sunt o fraudă și mai mare, noi vrem turul secund”, a completat Georgescu.