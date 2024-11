“Călin Georgescu are faţă de preşedinte pe TikTok”. Ion Cristoiu și Mihai Tatulici au disecat algoritmii care au făcut diferența între candidații la președinție

Invitat la TATULICI la FANAT1K, publicistul a încercat, alături de gazda emisiunii, să explice și să-și explice cum a ajuns candidatul independent, câștigător al primului tur al prezidențialelor, favoritul algoritmilor TikTok.

Ion Cristoiu și Mihai Tatulici au disecat algoritmii care au făcut diferența între candidații la președinție

să explice cum funcționează algoritmii rețelelor sociale făcând o paralelă cu sugestiile pe care le primește după ce achiziționează cărți pe Amazon.

„Deci ei (membrii CSAT n.r.) spun așa… Cum a acționat în favoarea candidatului ăsta TikTok-ul. Zice așa: ‘Ceilalți candidați care au fost’… Deci am înțeles chestia cu algoritmul. Este un algoritm TikTok, da? Și el l-a recunoscut pe Ciucă, da? Și zice că l-a filtrat.

Eu am înțeles știți de unde? Cumpăr cărți de pe Amazon, online. Și când am comandat să zicem Istoria Scoției, am cumpărat și m-am trezit după asta cu sugestii. În legătură cu istoria Scoției și erau vreo zece cărți, în legătură cu istoria Europei, altele. Genial a fost.

Algoritmul… Deci algoritmul a zis așa: ‘Aha, e Ciucă’. L-a scos la ordinul rușilor?”, s-a întrebat Ion Cristoiu la FANATIK.RO.

„La ordinul cuiva”, a răspuns Mihai Tatulici.

„Fac o mărturisire am avut acces la TikTok aseară stând de vorbă cu Dan Diaconescu. Eu n-am văzut niciodată TikTok. Mi-a arătat el cum funcționează. Și mi-a zis așa: Dacă pe TikTok cauți mereu despre Mihai Tatulici, el îți vine cu tot. Deci n-au căutat pe Ciucă…

Eu cred că (Georgescu n.r.) a folosit niște mijloace. Putea să vină să se dezbrace în piața publică. De ce n-avea voie? În campania electorală, fiecare folosește un mijloc. Ciucă a folosit cartea, nu-i așa? Păi nu i-a folosit la nimic.

Eu am comparat TikTok-ul, neștiind, înainte de a mi-l arăta Dan Diaconescu, cu un teren de fotbal. Pe un teren de fotbal vin două echipe și una vine să zicem cu o minge mai bună, dar nu-i de vină terenul. N-au avut acces și ceilalți la asta? Nu puteau să facă și ei?”, a mai spus publicistul.

“Călin Georgescu are faţă de preşedinte pe TikTok”

TikTok fiind axat pe imagine, poate înțelege de ce algoritmii l-au favorizat pe Călin Georgescu, acesta arătând ca un președinte pentru rețeaua socială.

„Eu m-am uitat. În primul rând că domnul Georgescu are față de președinte pe TikTok. Am înțeles că TikTok-ul e imagine, da? Puneți-l alături de fața lui Ciucă.

După asta, Ciolacu se prezenta mâncând covrigi, da? Dar omul ăsta ați văzut se prezenta vorbind de patrie. Păi algoritmul a zis: ‘Nu mă interesează Ciolacu mâncând covrigi’.

Pot să folosesc asta în jurnalul meu din seara asta? Că, de fapt mi-a spus Mihai Tatulici că algoritmul nu-l suportă pe Ciucă”, a mai spus Ion Cristoiu în emisiunea TATULICI la FANAT1K.

”GEORGESCU are față de PREȘEDINTE pe TikTok!”