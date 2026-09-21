Sport

Cine este afaceristul implicat în dosarul lui Călin Georgescu. Ce legături a avut cu sportul

Cine este Ionel Rusen, omul din umbra lui Călin Georgescu vizat de DIICOT: A fost patron la o echipă de rugby din România și a provocat un scandal internațional!
Mihai Dragomir
21.09.2026 | 13:45
Cine este afaceristul implicat in dosarul lui Calin Georgescu Ce legaturi a avut cu sportul
SPECIAL FANATIK
Ionel Rusen, omul din spatele lui Călin Georgescu. Ce legături a avut cu sportul în România. Foto: Colaj FANATIK.
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Numele omului de afaceri Ionel Rusen a intrat în atenția publică după ce a fost vizat de ancheta DIICOT în dosarul care îl înconjoară pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale. Considerat un personaj de încredere și un pilon logistic în rețeaua suveranistă, Rusen are în spate un istoric la fel de controversat și în lumea sportului din România.

Cine este Ionel Rusen, de fapt

Ionel Rusen este descris în investigațiile de presă drept omul de încredere al lui Călin Georgescu, cel care a fost ridicat din trafic de DIICOT, luni dimineață, 21 septembrie. El a jucat un rol esențial în infrastructura organizatorică și financiară care a susținut promovarea și acțiunile fostului candidat pro-rus/suveranist.

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Procurorii DIICOT au extins cercetările asupra rețelei din jurul lui Georgescu, vizând modul de finanțare, promovare și posibilele infracțiuni conexe desfășurate în timpul campaniei electorale, context în care Rusen a devenit o figură centrală pe lista anchetatorilor.

Legăturile lui Ionel Rusen cu sportul

Înainte de a fi conectat la activitatea politică a lui Călin Georgescu, Ionel Rusen a activat intens în sportul românesc, fiind finanțatorul și omul de decizie de la clubul de rugby CS Tomitanii Constanța. Anterior, el a fost rugbyst și a jucat inclusiv în Italia. Cariera sa în conducerea echipei dobrogene s-a încheiat însă cu un scandal de proporții internaționale.

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Mai mulți rugbiști neozeelandezi aduși să joace la Constanța au rupt tăcerea în presa din țara lor natală, relatând experiențe traumatizante trăite în România sub conducerea clubului patronat de Rusen. Ei au acuzat că nu și-au primit banii stipulați în contracte luni de zile, fiind amânați repetat cu promisiuni nefondate și au reclamat lipsa hranei adecvate, cazarea în condiții improprii și lipsa asigurărilor medicale elementare în caz de accidentare.

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De asemenea, unii dintre jucătorii neozeelandezi au povestit că au rămas practic izolați și fără mijloace financiare de supraviețuire în România, fiind nevoiți să apeleze la sprijinul familiilor din Noua Zeelandă pentru a se putea întoarce acasă.

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Conflict între Ioan Niculae și Ionel Rusen. Fostul patron de la Astra l-a reclamat

În februarie 2025, Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu, a depus o plângere penală la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen, susținând că l-a înșelat cu 450.000 de euro, notează HotNews.ro. Afaceristul român a declarat public că Ionel Rusen a păgubit alți zeci de investitori.

Alături de Francisc Dokonal, consultantul său financiar, Ionel Rusen a fost acuzat că l-a captat pe Niculae, cel care s-a căsătorit recent cu Valentina Veronica, cu două decenii mai tânără decât el, cu promisiunea obținerii unei linii de finanțare de 200 de milioane de euro. Totul ar fi fost posibil prin emiterea de eurobonduri pentru companiile sale. Doar că sumele plătite de Niculae drept avans sau comisioane au dispărut.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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