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Numele omului de afaceri Ionel Rusen a intrat în atenția publică după ce a fost vizat de ancheta DIICOT în dosarul care îl înconjoară pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale. Considerat un personaj de încredere și un pilon logistic în rețeaua suveranistă, Rusen are în spate un istoric la fel de controversat și în lumea sportului din România.

Cine este Ionel Rusen, de fapt

Ionel Rusen este descris în investigațiile de presă drept omul de încredere al lui Călin Georgescu, cel care , luni dimineață, 21 septembrie. El a jucat un rol esențial în care a susținut promovarea și acțiunile fostului candidat pro-rus/suveranist.

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Procurorii DIICOT au extins cercetările asupra rețelei din jurul lui Georgescu, vizând modul de finanțare, promovare și posibilele infracțiuni conexe desfășurate în timpul campaniei electorale, context în care Rusen a devenit o figură centrală pe lista anchetatorilor.

Legăturile lui Ionel Rusen cu sportul

Înainte de a fi conectat la activitatea politică a lui Călin Georgescu, Ionel Rusen a activat intens în sportul românesc, fiind finanțatorul și omul de decizie de la clubul de rugby CS Tomitanii Constanța. Anterior, el a fost rugbyst și a jucat inclusiv în Italia. Cariera sa în conducerea echipei dobrogene s-a încheiat însă cu un scandal de proporții internaționale.

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Mai mulți rugbiști neozeelandezi aduși să joace la Constanța din țara lor natală, relatând experiențe traumatizante trăite în România sub conducerea clubului patronat de Rusen. Ei au acuzat că nu și-au primit banii stipulați în contracte luni de zile, fiind amânați repetat cu promisiuni nefondate și au reclamat lipsa hranei adecvate, cazarea în condiții improprii și lipsa asigurărilor medicale elementare în caz de accidentare.

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De asemenea, unii dintre jucătorii neozeelandezi au povestit că au rămas practic izolați și fără mijloace financiare de supraviețuire în România, fiind nevoiți să apeleze la sprijinul familiilor din Noua Zeelandă pentru a se putea întoarce acasă.

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Conflict între Ioan Niculae și Ionel Rusen. Fostul patron de la Astra l-a reclamat

În februarie 2025, Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu, a depus o plângere penală la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen, susținând că l-a înșelat cu 450.000 de euro, notează . Afaceristul român a declarat public că Ionel Rusen a păgubit alți zeci de investitori.

Alături de Francisc Dokonal, consultantul său financiar, Ionel Rusen a fost acuzat că l-a captat pe Niculae, cel care s-a căsătorit recent cu , cu două decenii mai tânără decât el, cu promisiunea obținerii unei linii de finanțare de 200 de milioane de euro. Totul ar fi fost posibil prin emiterea de eurobonduri pentru companiile sale. Doar că sumele plătite de Niculae drept avans sau comisioane au dispărut.