Călin Georgescu, atac dur la Nicușor Dan: ”Sistemul ne vinde aceeași minciună. Un alt primar se vrea președinte”

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu, a revenit cu un mesaj video. De această dată a lansat un atac la adresa lui Nicușor Dan, contracandidatul lui George Simion în turul 2 al prezidențialelor de duminică, 18 mai.

Călin Georgescu, aliatul lui George Simion, atac la Nicușor Dan, cu trei zile până la turul 2 al alegerilor prezidențiale

Joi seara, cu o jumătate de oră până la , Călin Georgescu a postat un nou monolog video pe pagina sa de .

La fel ca la ultimele sale ieșiri de acest gen, fostul candidat independent la funcția supremă în stat a atacat din nou, ”sistemul”. De data aceasta a făcut referire la Nicușor Dan, dar fără a-i pronunța numele.

Călin Georgescu arată cu degetul către o presupusă mișcare a sistemului, aceea de a face tranziția de la un fost primar – profesor de fizică (n.r. Klaus Iohannis) la un fost matematician (n.r. Nicușor Dan).

”Ce face în aceste zile sistemul? Ne vinde aceeași minciună familiară, pentru că ceea ce este familiar pare mai ușor de acceptat. Au făcut o trecere subtilă de la sloganul fostului președinte turist ‘România educată’ la sloganul ‘România onestă’ a candidatului coaliției sistemului.

Au trecut de la un fost președinte, fost primar, profesor de fizică la un alt primar fost matematician, care se vrea președinte pe același tipar, asta este toată chestiunea. Este același lucru, totul este aceeași formă fără fond, iar în ceea ce îi privește pe cei doi menționați mai sus, onestitatea și educația sunt discutabile.

Am văzut cum arată 10 ani de calcule fizice în fruntea țării și nu aș vrea să vedem cum arată următorii ani de calcule matematice care mereu să dea cu minus în ceea ce privește bunăstarea poporului nostru”, afirmă aliatul lui George Simion.

Călin Georgescu: ”Matematicienii de care se tot vorbește în ultima vreme au redus matematica la un calcul fără suflet”

În același mesaj, Georgescu acuză sistemul că ”creează umbre, inventează pericole, stimulează griji, elimină candidați, elimina alegeri, elimina adevărul, elimină orice stă în cale, chiar și democrația însăși”.

Apoi, în finalul mesajului, , din nou fără a-i pronunța numele. ”Matematicienii de care se tot vorbește în ultima vreme au redus matematica la un calcul fără suflet, pentru că ei calculează doar în statistici pragmatice menite să le dea lor corect calculul electoral, nu cel moral în niciun caz.

Ei nu calculează în iubirea de semeni, ei calculează în iubire de profit. Sistemul nu mai trebuie justificat, sistemul trebuie schimbat așa cum am promis la început. Sistemul crede că are tot, dar dacă nu are poporul, atunci nu are nimic. Frica de schimbare pe care eu o induc nu este adevărul nostru, ci doar minciuna lor”.