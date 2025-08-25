Călin Georgescu atacă dur noul Executiv: „Un dezastru făcut de pseudoculți”. Critici și pentru George Simion și AUR

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și-a spus părerea despre Guvernul Bolojan și nu a folosit deloc un limbaj blând. Suveranistul spune că actuala clasă politică a adus România în criză și tot ea îi pune acum pe români să plătească nota de plată. Din punctul lui de vedere, măsurile luate de Executiv sunt pur și simplu un dezastru pentru oameni.

Călin Georgescu, atac dur la adresa Guvernului Bolojan

Călin Georgescu consideră că înainte de ar trebui consultați antreprenorii și specialiștii. Fostul candidat la alegerile prezidențiale acuză că, în loc să asculte vocea celor care susțin economia, guvernul ar lua decizii fără să țină cont de nimeni. Micii afaceriști sunt cei care vor suferi cei mai mult din cauza măsurilor luate de Ilie Bolojan, mai acuză politicianul.

„Orice prim-ministru responsabil, înainte de a lua o decizie de schimbare a impozitelor și taxelor, se consultă cu mediul de afaceri românesc, cu principalii reprezentanți ai antreprenorilor români, pentru că în primul rând pot fi afectați cei mici și mijlocii. Se consultă cu experți în macroeconomie și ulterior ia decizii constructive, comunicând transparent scopul și pașii, adică invers față de cum se întâmplă astăzi. Obiectiv vorbind, este un dezastru tot ce face acest Guvern de pseudoculți. Nu este vinovat poporul român și nu are de ce să plătească, clasa politică trebuie să plătească”, a declarat Călin Georgescu luni, 25 august 2025, în fața sediului IPJ Ilfov.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2024 critică situația economică în care se află România: datoriile cresc, deficitul bugetar se adâncește, iar soluțiile lipsesc. În loc să caute alternative, Executivul ar pune presiune tot pe populație, acuză Georgescu, spunând că aceasta este dovada că actualii lideri nu au un plan real pentru redresare.

Ce spune fostul candidat suveranist despre măsurile fiscale

Deficit după deficit, împrumut după împrumut, datorie după datorie, până când finanțele României vor fi o gaură mare, spunea Eminescu. Se spune că nu au bani, și eu le spun precis acestor pseudoculți, există capital arhisuficient în afara Europei, granița lumii nu se oprește la Bruxelles”, a mai transmis politicianul.

Călin Georgescu a mai acuzat că Guvernul României îi întoarce pe oameni unii împotriva altora, doar ca să acopere lipsa de soluții. În opinia sa, cetățenii sunt învrăjbiți în timp ce adevărata vină rămâne la conducerea politică. Tot românii sunt cei care plătesc prin scăderea nivelului de trai. Fostul candidat la președinție acuză că salariile și pensiile nu mai acoperă nevoile zilnice, iar coșul de cumpărături a devenit un chin pentru mulți. În același timp, lipsa de responsabilitate și de transparență a guvernului îi face pe oameni să nu mai aibă încredere în clasa politică.

„Suntem martori ai neputinței acestor pseudoculți de a administra o criză economică pe care tot ei au generat-o. Am fost demonizat de un aparat de propagandă, când am vorbit despre hrană, când am vorbit despre apă, când am vorbit despre energie. Asta arată astăzi rezultatul, la ce fac ei. Coșul zilnic, care este un dezastru pentru oameni, salariile, pensiile, de la pensionari la elevi, de la magistrați la militari, este o umilință de neimaginat. Acest lucru, în plus de atât, ei ne învrăjbesc unii cu alții, ca să ascundă lipsa de soluții, amatorismul, vedetismul și iresponsabilitatea”, a mai declarat Călin Georgescu.

Mesaj dur pentru AUR și George Simion

Georgescu a avut un mesaj dur și pentru . El s-a distanțat de partid, spunând că opoziția nu face destul pentru români. În viziunea lui, AUR ar trebui să acționeze mai ferm și să vină cu soluții concrete, nu doar cu vorbe.

„Am văzut și eu în diverse. Nu construiesc un partid nou, nu candidez la primăria Bucureștiului. Eu am candidat la președinția României și am câștigat. Eu vorbesc de pe această poziție, să fie foarte clar. Aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români. Arsenie Papacioc spunea: nu ai din ce ai, din ce dai, și nu dai din ce dai, ci din ceea ce ești. Iar ei nu sunt”, transmite Călin Georgescu.