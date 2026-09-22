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Descoperă în rândurile de mai jos care este sportul lăudat de Călin Georgescu și despre care spune că este cel mai bănos. Renumitul politician și inginer agronom român a uimit cu dezvăluirile sale, motivând alegerea făcută.

Călin Georgescu, detalii despre sportul în care se câștigă cel mai bine

Călin Georgescu (64 ani) este un politician controversat, care a lansat declarații șocante în timpul candidaturii la președinția României, în urmă cu 2 ani. Acum, a fost săltat de mascații DIICOT și pe care acesta îl avea în minte. Afaceristul susține că ar fi vrut să plece din România din cauza dosarului în care este acuzat.

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În acest dosar este implicat un , și anume Ionel Rusen. De numele fostului consilier al ministrului Mediului este legată și lumea sportului. În urmă cu ani buni a practicat sport de performanță. Apoi, și-a spus punctul de vedere legat de o activitate ce poate aduce bani mulți.

S-a declarat cucerit de călărie, cursele de cai fiind organizate pe teritoriul țării noastre doar într-o singură regiune. Concret, este vorba de Hipodromul Ploiești, cel mai important și activ hipodrom din România. Acesta găzduiește frecvent reuniuni hipice cu curse de trap și galop în cadrul sezonului competițional.

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De asemenea, în această zonă se desfășoară diferite competiții, cum ar fi Derby-ul Român de Galop sau Marele Premiu la Trap. În acest context, Călin Georgescu a afirmat la un moment dat că teritoriul românesc are condițiile optime pentru a dezvolta acest sport dacă asociațiile ecvestre și federația de profil se implică mai mult.

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”Îngrijirea unui cal presupune 12 meserii”

„Știți că la fiecare 5 minute în această lume are loc o cursă de cai? Este, de fapt, cel mai bănos sport peste tot în această lume. România poate împușca doi iepuri dintr-un foc. O dată pentru că are cea mai mare capacitate de a îngriji acest nobil animal, în condițiile geomorfologice pe care le are.

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În al doilea rând, pentru că îngrijirea unui cal presupune 12 meserii: de la fierar la pielar şi tâmplar şi altele asemenea. Or, ideea esențială este cum să faci ca această țară să aibă șomaj zero. Şi se poate face lucrul acesta!”, a scris Călin Georgescu, în cartea sa, „Cumpăna României”, lansată în anul 2016, relatează .

Ce sport de performanță a făcut Călin Georgescu

Călin Georgescu nu este străin de domeniul sportiv. A început să facă mișcare de la vârste fragede, iar la 12 ani a ajuns la judo. A muncit pentru a atinge performanțe în acest domeniu, dovadă că a obținut centura neagră. De asemenea, în anul 1979 politicianul a câștigat titlul de vicecampion naţional şi balcanic la juniori.

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În plus, agronomul român a fost alergător de performanţă pe distanţa de 10.000 de metri. Totodată, a practicat karate Shotokan, primind centura neagră în anul 1995. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a povestit într-un interviu din 2021 că are un stil de viață care se concentrează foarte mult pe mișcare. Prin urmare, sportul este esențial în rutina sa.

Merge constant la alergat, dar face și alte activități. Printre preferatele lui se află ski, sărituri de la înălţime în apă şi înotatul în apă rece care îi întărește imunitatea. Atunci când intră în apă rece Călin Georgescu susține că se conectează cu Universul și cu Dumnezeu. Această conexiune reprezintă o încărcare a bateriilor cu energie naturală.