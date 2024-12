Călin Georgescu, date false în CV? Anunțul oficial de la ONU: ”Nu a fost niciodată angajat la noi”

În jurul lui Călin Georgescu s-au iscat mai multe controverse din 24 noiembrie până în prezent, iar una dintre acestea este legată de jobul pe care acesta l-a avut sau nu la ONU.

A lucrat sau nu Călin Georgescu la ONU? Un oficial al organizației face lumină: ”Nu a fost niciodată director executiv sau consilier special”

Candidatul independent venit parcă de nicăieri a fost votat de cei mai mulți români în turul I al alegerilor prezidențiale. Ulterior, acest personaj a fost analizat pe toate fețele de media din țară.

că nu a lucrat niciodată la Organizația Națiunilor Unite (ONU). Reamintim că unul din reperele carierei profesionale a candidatului este legat de ONU.

Călin Georgescu a notat în CV-ul său, că, între 2015 și 2016, a fost consilier special al directorului general ONU Geneva. Se pare că această informație se dovedește a fi falsă.

Într-un răspuns pentru postul de televiziune , organizația a precizat clar faptul că Georgescu ”Nu a fost niciodată angajat la Oficiul Națiunilor Unite la Geneva (UNOG) și nu a avut nicio afiliere, funcție oficială sau angajare ca Consilier Special al Directorului General al ONUG în perioada 2015-2016”.

”În perioada 2010-2012, domnul Georgescu a fost Raportor Special cu privire la obligațiile privind drepturile omului legate de gestionarea ecologică și eliminarea substanțelor și deșeurilor periculoase. Dl. Georgescu și-a prezentat demisia în noiembrie 2012”, se mai arată în răspunsul oficial al ONU Geneva.

În răspunsul pentru sursa citată, cei de la Organizația Națiunilor Unite mai subliniază că raportorii ”nu sunt membri ai personalului ONU și nu primesc remunerație financiară”.

Georgescu a spus că a lucrat 17-18 ani pentru ONU

Într-un interviu acordat pentru un canal online, . Acesta a spus că a lucrat 17-18 ani la ONU ca ”director pentru un proiect important”.

”Am lucrat la această instituție 17 ani, aproape 18. Am început în România, în cadrul Programului de Dezvoltare, care mi-a dat şansa să înţeleg în primul rând sistemul. Am fost director pentru un proiect important, menit să coordoneze strategia de dezvoltare sustenabilă a României”, a spus Călin Georgescu, conform sursei citate.