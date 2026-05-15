Călin Georgescu, demascat de Curtea de Conturi. Mii de euro încasate nelegal prin vechime inventată și sporuri fictive

Călin Georgescu, candidatul surpriză care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, ar putea fi obligat să dea înapoi sumele încasate de la Universitatea Politehnica – Centrul Universitar Pitești, acolo unde a fost angajat timp de doi ani, până în 2024, atunci când și-a suspendat contractul de muncă. Acest lucru este sugerat de concluziile unui raport al Curții de Conturi care arată nereguli în angajarea cadrelor didactice la universitatea din Pitești. Documentul nu face referire directă la persoana lui Călin Georgescu, însă datele indicate se potrivesc identic cu situația actuală a liderului suveranist.

Călin Georgescu, vizat de Curtea de Conturi

Așa cum am notat anterior, raportul Curții de Conturi publicat în data de 14 mai în urma unui control la Facultatea de Științe a Universității din Pitești, o sucursală a Universității Politehnica București nu-l identifică în mod direct pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegeri prezidențiale, astăzi inculpat în două dosare penale. Totuși, documentul identifică o persoană angajată în cadrul universității, ale cărei date corespund perfect cu situația liderului suveranist.

În primul rând, misiunea de audit a fost una ad-hoc, ceea ce înseamnă că nu a fost o vizită de rutină, ci una declanșată special pentru a verifica anumite nereguli semnalate oficial. Auditul a fost declanșat ca urmare a unor sesizări primite de Curtea de Conturi a României. Documentul menționează patru scrisori de sesizare înregistrate între aprilie și august 2025. Altfel spus, obiectivele verificate au fost specifice, iar unul dintre ele a vizat chiar „legalitatea recrutării și salarizării personalului didactic”.

Aceasta a fost una dintre temele asupra cărora presa a ridicat mai multe semne de întrebare. După victoria din primul tur al alegerilor, presa a început să ia la puricat trecutul și CV-ul celui care ajunsese favorit pentru a funcția de președinte al țării. Multe goluri din trecutul său neclar au rămas până astăzi la fel de neclare: din ce a trăit la Viena, , în condițiile în care nu are lucrări publicate în jurnale de specialitate, etc.?

Chiar Universitatea Politehnica a încercat să clarifice o parte dintre aceste aspecte, în condițiile în care acesta figura ca angajat al Universității. Într-un răspuns oficial trimis în 2026, Universitatea Politehnica a ținut să clarifice că titlul didactic deținut de Georgescu este acela de lector universitar dr., nu „profesor universitar” cum s-a prezentat el în dosarul penal pentru propagandă legionară. „Utilizarea, în anumite contexte, a titulaturii de `profesor universitar` nu corespunde statutului academic recunoscut în cadrul instituției”, se

Călin Georgescu a avut o normă didactică de 16 ore/săptămână între 3 octombrie 2022 și 24 noiembrie 2024, iar în anul universitar 2024/2025, acesta a solicitat mai multe perioade succesive de suspendare a contractului individual de muncă, până când, în februarie 2025, a depus cerere de suspendare și pentru întreg anul universitar 2025–2026. Universitatea a confirmat că în prezent contractul de muncă al fostului candidat este în continuare suspendat și că acesta nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcției didactice în această perioadă.

Călin Georgescu, angajat legal, dar actele lipsesc

Curtea de Conturi s-a dus la Facultatea de Științe să verifice direct cum a fost ocupat un anume post de lector la Departamentul pentru Ingineria Mediului. Vorbim practic exact de departamentul unde preda și Călin Georgescu cele două cursuri ale sale, „Factori de risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”. În plus, știm că postul de lector a fost ocupat de Călin Georgescu în septembrie 2021, potrivit CV-ului său, în urma unui concurs unde a fost singurul candidat. Raportul menționează concursul din 2022 pentru ocuparea postului de lector, ceea ce de obicei se întâmplă în mediul academic unde titularizarea se finalizează după mai multe luni.

Ce spune Curtea de Conturi despre acest concurs de angajare? Că, cel puțin pe hârtie, totul a fost legal: postul a fost scos la concurs, s-au depus dosare, s-au ținut examene, iar candidatul a fost declarat admis conform regulilor universității.

„Cu privire la modalitatea de ocupare a postului de lector universitar, poziţia 22 din Statul de Funcţii al Departamentului de Ingineria mediului şi ştiinţe inginereşti aplicate, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică din cadrul Universităţii din Piteşti, organizat în anul 2022: au fost parcurse toate etapele procesului de ocupare a postului în conformitate cu Metodologia proprie privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din cadrul Universităţii din Pitesti elaborată în baza HG nr. 457 din 4 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă în perioada analizată”, se arată în documentul citat.

De altfel, documentul subliniază că în perioada 2023-2025 toate concursurile de angajare au respectat cadrul legal și că toate cele 41 de concursuri de promovare internă s-au desfășurat fără probleme.

Unde apar semnele de întrebare pentru Călin Georgescu

Raportul Curții menționează însă că există probleme grave în modul de calcul al salariului. Aici legalitatea dispare complet, în condițiile în care vechimea în muncă a fost stabilită din burtă, fără niciun document justificativ. Curtea de Conturi nu a găsit probleme privind concursul de ocupare a postului, ci privind documentele care justificau vechimea și salariul aferent.

Concret, auditorii au descoperit că salariatului (angajat prin Decizia 654/22.09.2022, dată care coincide cu instalarea lui Georgescu pe post) i s-a recunoscut o vechime în învățământ uriașă (35-40 de ani) și o vechime în muncă de peste 20 de ani, ceea ce i-a adus gradația maximă (5). Controlul efectuat de Curtea de Conturi a constatat că la dosarul de personal nu existau documente care să probeze această vechime. Practic, universitatea l-a crezut pe cuvânt sau a acceptat documente care nu aveau valoare juridică

„Astfel, până la data desfăşurării misiunii de audit în teren, nu s-a probat cu documente justificative că salariatul respectiv, a avut o vechime în invătământ cuprinsă între 35 şi 40 de ani corespunzătoare tar* de vechime în învăţământ cu care acesta a fost încadrat, şi nici o vechime în muncă de peste 20 de ani aferente gradaţiei 5 cu care acesta a fost încadrat, aşa cum rezultă din cuprinsul Deciziei rectorului nr.654 emisă în data de 22.09.2022”, se arată în raportul consultat de FANATIK.

De aici au decurs alte probleme, pentru că în condițiile în care vechimea a fost stabilită eronat, toate sporurile calculate ca procent din salariu (inclusiv cel de solicitare neuropsihică) au fost mult mai mari decât ar fi trebuit. Cu alte cuvinte, Universitatea l-a angajat aparent legal, dar i-a dat un salariu „de veteran” (40 de ani vechime) fără ca el să poată demonstra cu acte că a lucrat acei ani în domeniile respective, transformând plățile lunare în prejudiciu adus bugetului de stat (acest lucru vine să confirme ).

Trebuie subliniat faptul că raportul menționează că aceste nereguli au curs până la data suspendării contractului (Călin Georgescu având contractul suspendat din noiembrie 2024 pentru a candida) confirmă că auditul a vizat exact această perioadă și acest parcurs specific.

Universitatea trebuie să recupereze banii plătiți nelegal

În ciuda , care nu are articole publicate în reviste de specialitate, Curtea de Conturi nu a putut arăta că deși angajarea acestuia pare a fi legală, încadrarea în vechimea de muncă maximă, fiindu-i recunoscută o vechime în învățământ de peste 35 ani, atrage răspunderea Universității. Astfel, Curtea spune că aceste plăți au fost nelegale, stabilind chiar și un prejudiciu, cerând recuperarea banilor.

Concret, prejudiciul în acest caz a fost stabilit la suma de 63.292 lei, la care se adaugă penalități și dobânzi de 7.396 lei. Nu toată această sumă a fost atribuită nelegal lui Călin Georgescu, asta pentru că auditorii Curții au mai găsit un angajat (din 2008) căruia i s-a calculat greșit vechimea în muncă (cel puțin în primii ani). Nu e clar ce procent din această sumă va trebui să dea înapoi Călin Georgescu, însă știm din ultima sa declarație de avere că în anul fiscal 2023 acesta a încasat 72.000 lei de la Universitatea din Pitești.

Știm acum că o parte din acești bani a fost primită nelegal. Spre exemplu, el a încasat un spor de solicitare neuropsihică, destinat cadrelor didactice care activează efectiv la catedră, i-a fost calculat raportat la un salariu de bază „umflat” de vechimea fictivă.

Practic, omul fără venituri oficiale în ultimii doi ani va trebui să dea înapoi o parte din banii câștigați în 2023.

Cristela Georgescu a acuzat Curtea de Conturi de hărțuire

În martie 2026, Cristela Georgescu a declarat public că acest control al Curții de Conturi este o „hărțuire” și a precizat că a depus la dosar rapoarte ONU și proiecte internaționale pentru a justifica experiența soțului ei, în absența formării didactice clasice.

„Zilele trecute a apărut și un control al Curții de Conturi acolo unde Călin a predat ca lector. Sistemul a trimis Curtea de Conturi să îi verifice activitatea la dosarul personal și să ceară imputarea veniturilor pe motiv că nu ar fi avut pregătirea necesară să predea acel curs. Eu le-am pus la dispoziție dovezi oficiale: rapoarte ONU, zeci de planuri de dezvoltare făcute pentru localitățile din România, lucrări de cercetare, rapoarte, intervenții video în plenul Adunării ONU”, a declarat soția lui Călin Georgescu, care a subliniat că activitatea soțului ei „este una reală și respectată internațional”.

Dacă într-adevăr Cristela Georgescu a depus, așa cum a declarat, aceste documente la Curtea de Conturi iar instituția de control a venit cu aceste concluzii obligând Universitatea la recuperarea banilor, înseamnă că organele de control au considerat irelevantă presupusa activitate în cadrul ONU a lui Călin Georgescu.