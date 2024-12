Călin Georgescu, despre conflictul de la granița României. „Mă voi implica direct pentru ca războiul din Ucraina să ia sfârșit”

Călin Georgescu, contracandidatul Elenei Lasconi la prezidențialele de duminică, a vorbit, marți seara, despre rezultatele alegerilor legislative, despre politica externă a României, despre Rusia și Donald Trump și despre președinta USR.

Călin Georgescu: „De 1 decembrie am trăit Deșteptarea”

Călin Georgescu a comentat întâi rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale și cele ale alegerilor parlamentare, spunând că asistăm la „o trezire în conștiință”. „Prima observație e trezirea în conștiință. De 1 decembrie am trăit Deșteptarea. (..) Am asistat la falimentul clasei politice” (…) „Aș dori în această țară să fie pace socială. (…) Îmi doresc demnitate, onoare pentru poporul român. Văzând care a fost poziția poporului român am înțeles că nu mai contează Putere/Opozitie, toată lumea să fie la fel. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Mass-media nu acceptă poziția mea. Nu știu cum va fi, dar pot să simt ce va fi în viitor”, a declarat Georgescu, la emisiunea .

ADVERTISEMENT

„Nu doresc să scot România din UE sau NATO”

Candidatul independent a fost întrebat și dacă este pro-Rusia, în condițiile declarațiilor sale controversate despre relația pe care ar trebui să aibă România cu Moscova și despre UE și , afirmând că este, de fapt, „pro-român”.

„Nu doresc să scot România din UE sau NATO. Dar, la orice întâlnire statală cu instituții internaționale vom negocia interesul românesc. Vom sta în picioare, nu în genunchi. Trebuie să știi să negociezi. Clasa politică a avut un complex de inferioritate când s-a întâlnit cu Vestul. Acest lucru se termină. Vom discuta de la egal la egal”, a spus Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT

„Europa civilizată s-a făcut datorită poporului român”

În privința politicii externe, candidatul independent a afirmat că va lucra pentru încheierea războiului din Ucraina. „Europa civilizată s-a făcut datorită poporului român. La Bruxelles mă duc cu istoria poporului român, cine am fost, cine suntem”, a spus Georgescu.

„Nu e vorba de simpatia mea, în legătura cu Rusia. Fiecare conducător de țară e patriot în felul lui. Putin știe să facă acest lucru. Orice fel de relație cu vecinii pleacă de la pacea între vecini, nu există alta formulă. Ma voi implica direct pentru ca războiul din Ucraina să ia sfârșit”, a declarat el.

ADVERTISEMENT

„Sunt ultra-pro-Trump”

În privința realegerii lui Donald Trump la Casa Albă, Călin Georgescu s-a declarat un partizan al politicii republicanului, pentru că „gândește în același stil pragmatic”. „Sunt ultra-pro-Trump. Gândesc în același spirit, în același stil pragmatic ca el, sunt atent la toate mișcările lui. Noi, prin America putem negocia inclusiv cu UE. Europa este în picaj. America a greșit în fața Chinei. Trebuie să remedieze acest lucru. România trebuie să găseasca proiecte mari, cosmice să intervină”, a spus Georgescu.

„Nu pot să accept în țara mea să plătesc curentul, gazul la o firma străină”

Călin Georgescu a reiterat și lupta pe care vrea să o ducă . „Nu pot să accept în țara mea să plătesc curentul, gazul la o firma străină. E gazul meu, petrolul meu, energia mea, apa mea (…) Când vezi că este o Europă secătuită alimentar, economic, noi trebuie sa investim în ce avem, în pământ, să avem hrană sănătoasă, să negociem, să exportăm. Am toate abilitățile de negociator ca să fac asta. Fac bursa grâului la Brăila, bursa Energiei la București, bursa Metalelor la Șeva. Și am cucerit Europa”, a declarat el.

ADVERTISEMENT

În fine, Călin Georgescu a mai spus că a invitat-o pe Elena Lasconi, cu care se va confrunta duminică în turul al doilea al prezidențialelor, de două ori la o dezbatere, la televiziunea națională, dar ea nu a venit. „Dânsa a refuzat acea primă propunere de dezbatere. Ulterior am revenit la TVR cu o nouă propunere, dar a refuzat și a doua dezbatere. Televiziunea a acceptat, dar doamna Lasconi nu”, a spus Georgescu