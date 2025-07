Călin Georgescu dezminte legătura sa cu avocatul Bogdan Petre, acuzat de abuz sexual asupra unui minor. Fostul candidat la alegeri explică totul

Călin Georgescu reacționează și dezmite informația potrivit căreia Bogdan Petre este avocatul său. Cu toate acestea, în urmă cu doar câteva luni, el a fost prezent la Parchetul General și a declarat că îl reprezintă pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu dezminte legătura cu avocatul Bogdan Petre

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a reacționat la scurt timp, după ce a ieșit la iveală un , cel care a afirmat în urmă cu mai bine de patru luni faptul că este avocatul lui Călin Georgescu.

„Resping informațiile apărute în presă potrivit cărora persoana din imagine ar fi avocatul meu. Această asociere este complet falsă și reprezintă o dezinformare deliberată și tendențioasă. Reamintesc: singura echipă de avocați care mă reprezintă este cea a casei de avocatură Sinescu & Nazat.

Ca tată, condamn ferm orice instrumentalizare a unor subiecte sensibile care implică minori. Consider că statul are datoria să facă mai mult pentru protecția copiilor, în special în spațiul online. Solicit presei să trateze aceste lucruri cu responsabilitate, să respecte adevărul și să evite propagarea informațiilor false.”, a scris Georgescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Petre a confirmat în acest an că îl reprezintă pe Călin Georgescu

Amintim că, în luna februarie, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, din Capitală, și dus la audieri la sediul Parchetului General. Printre altele, acesta era suspect și în dosarul finanțării campaniei electorale. Astfel, la sediu, s-a prezentat și avocatul Bogdan Petre, care a declarat că îl reprezintă pe fostul candidat la prezidențiale.

„Sunt unul dintre avocaţii domnului Călin Georgescu. Îl cunosc de un an de zile. Avem un contract, l-am mai reprezentat pe anumite speţe”, a declarat Bogdan Petre la acea vreme, pentru

Avocatul neagă acuzațiile de abuz sexual împotriva fetei de 15 ani

Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov au confirmat incidentul în care a fost implicat Bogdan Petre. Aceștia spun că s-a întâlnit cu fata de 15 ani și a atins-o într-un mod nepotrivit.

Mai mult, avocatul a fost prins în flagrant de Alexandru Constandachi, zis și „Justițiarul de Berceni”, în timp ce se întâlnea cu adolescenta. Contactat de FANATIK, avocatul și susține că este, de fapt, o vicimă.

„Eu nu am făcut nimic, eu sunt o victimă. Am fost abordat pe stradă de o anumită persoană care mi-a spus că are o problemă și că vrea să o ajut. După câteva zile am primit un mesaj pe WhatsApp să ne întâlnim într-un anumit loc, la o anumită oră.

Când am ajuns acolo au sărit pe mine. Am fost lovit și ținut împotriva voinței mele. Nu am atins pe nimeni. În secția de poliție erau doi indivizi cu camera și nu mă întrebau decât despre orientările sexuale ale unor clienți de-ai mei, sau dacă îmi fac confidențe”, a spus avocatul pentru FANATIK.

Cine este Bogdan Petre

Bogdan Petre, cel care a declarat că este avocatul lui Călin Georgescu și care fost prezent la Parchetul General atunci când fostul candidat a fost ridicat pentru audieri, s-a făcut remarcat de-a lungul anilor ca antreprenor.

Acesta a fost implicat în proiectul Machine Man. De asemenea, acesta a vorbit, într-un interviu pentru Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, despre cum a reușit să-și deschidă primul său cabinet de avocatură. Mai mult, el a precizat că în acestă afacere a pornit cu suma de 25.000 de euro.