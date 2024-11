Călin Georgescu, după rezultatul uluitor obținut în turul I al alegerilor prezidențiale: ”Poporul român a ales să nu mai stea îngenuncheat”

Călin Georgescu (62 ani) este candidatul care a produs o surpriză uriașă în turul I al alegerilor prezidențiale, obținând un scor uriaș. În prima sa reacție după anunțarea primelor rezultate exit poll, politicianul a spus că este optimist de intrarea în finală.

Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidențiale

”Nu am votat pentru mine, am votat pentru cei nedreptățiți, pentru cei umiliți”, a spus Călin Georgescu, duminică, imediat după ce a ieșit din secția de votare.

ADVERTISEMENT

Candidatul independent a obținut, , un rezultat impresionant. Deși în sondaje nu era cotat cu șanse prea mari, alegătorii au pus ștampila pe numele său în număr uriaș.

Sondajele celor două exit-poll-uri, unul realizat de CURS și unul de CIRA – Avangarde, îl dau pe Călin Georgescu cu scorul de 16%. Este al treilea în clasament, după Marcel Ciolacu (25%) și Elena Lasconi (18%). După afișarea acestor două exit poll-uri, Georgescu s-a declarat optimist de intrarea în turul II.

ADVERTISEMENT

”Suntem într-o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Nesiguranța economică impusă poporului român s-a transformat în nesiguranță pentru partidele politice. Poporul român a strigat, în seara asta, pace, și a strigat destul de tare. Dacă partidele politice ar fi avut mai mult timp să asculte și mai puțin timp să vorbească, poate că strigătul acesta n-ar fi fost degeaba. Acest strigăt a fost unul de suferință.

Esența e următoarea la Liturghie. Cât ai fi de bogat, degeaba ești dacă nu-l ai pe Dumnezeu. Bogații astăzi au sărăcit, iar săracul popor român s-a îmbogățit. Din tot ce s-a întâmplat astăzi spunem că e o trezire a conștiinței uimitoare pentru acest popor. Fie că a fost bine sau greșit, noi trebuie să înțelegem să fim responsabili. Indiferent ce s-a întâmplat poporul român a înțeles că familia e coloana vertebrală a societății românești. Indiferent cine m-a votat și cine nu îl voi respecta și asculta.

ADVERTISEMENT

Astăzi am aprins candela speranței și curajul de a fi român. Poporul român a ales să nu mai stea îngenuncheat, să nu mai fie umilit. Suntem puternici, curajoși, am fost mulți la vot și vom fi mulți în turul II. Poporul român a scris istorie. Tot ce am spus, că nu facem politică, facem istorie, s-a adeverit”, a spus Călin Georgescu..

Călin Georgescu, scor excelent la alegeri, în ciuda ”piedicii” de la BEC

în turul I al alegerilor prezidențiale de duminică, 24 noiembrie 2024, este cu atât mai impresionant cu cât candidatul independent a avut mari probleme în ultimele zile de campanie.

ADVERTISEMENT

Pe 21 noiembrie, candidatul la alegerile prezidențiale era obligat să șteargă de pe internet toate materialele de promovare electorală. BEC lua atunci o decizie fără precedent. ”Am reuşit imposibilul. Lor le este frică de noi”, a fost prima reacție a lui Georgescu.

”Azi am primit o informare de la Biroul Electoral Central prin care ni se interzice, conform deciziei BEC, să mai publicăm orice pe social media, respectiv pe Facebook, TikTok, Instagram şi Youtube, orice fel de video legal de Călin Georgescu, orice fel de postare legată de Călin Georgescu.

Suntem în cel mai bun moment. Am reuşit imposibilul. Asta e dovada lui Dumnezeu. Lor le este frică de noi. Am reuşit ceva incredibil”, a fost reacția candidatului venită pe TikTok.

În ultimul sondaj realizat înainte de alegerile prezidențiale, Călin Georgescu era cotat cu 5,5% din preferințe. Era un procent în creștere, care a luat pe multă lume prin surprindere.