„Călin Georgescu e tratat mai rău decât un criminal!” Gigi Neţoiu dezvăluie de ce autorităţile nu-l lasă în pace pe fostul candidat la prezidenţiale

Gigi Neţoiu a dezvăluit că este vecin la Mogoşoaia cu Călin Georgescu, dar în ciuda faptului că locuinţele lor sunt despărţite de nici 200 de metri cei doi nu s-au întâlnit faţă în faţă.

„Nicuşor şi ceilalţi nu fac decât să-l crească pe Georgescu”

Invitat la FANATIK EXCLUSIV, candidatul independent la Primăria Capitalei a spus că nu e de acord cu ce i se întâmplă acum fostului candidat la prezidenţiale, dar pe altă parte consideră că acţiunile împotriva lui Georgescu nu fac decât să-i crească acestuia popularitatea. „Domnul Călin Georgescu stă lângă mine în Mogoşoaia, la 100-200 de metri. Ce i se întâmplă lui acum, în perioada asta… E tratat ca un criminal! Mai rău ca un criminal. Şi acum când îl văd pe domnul Nicuşor că vine şi spune că îi studiază lui fişa, că din ce-a trăit patru ani de zile. Şi el şi ceilalţi nu fac decât să-l crească pe domnul Georgescu”, a spus Gigi Neţoiu.

Fostul finanţator de la Universitatea Craiova şi Dinamo a mărturisit că nu s-a întâlnit niciodată faţă în faţă cu Călin Georgescu. „Îl cunosc pe domnul Georgescu doar din ce l-am văzut la televizor. Personal nu, n-am avut nicio întâlnire cu dânsul. Dânsul are o activitate, eu am o altă activitate, n-am avut plăcerea să ne întâlnim faţă în faţă. Noi românii avem un mare defect. Suntem obişnuiţi să criticăm oamenii fără să-i cunoaştem, adică fără să-i vedem ce pot. Ăştia suntem. Avem în genă chestia asta. Ei sunt atât de proşti, îl porţi toată ziua pe Georgescu… Îl martirizează!”.

„A demonstrat cineva că Georgescu a furat ceva de la cineva?”

legată de atitudinea autorităţilor faţă de Călin Georgescu. „Pă ştiţi de ce-s ei supăraţi? A fost mai pregătit decât ei de o sută de mii de ori. Ei nu se promovează pe TikTok? Toţi pe TikTok! Acum TikTok-ul e bun, dar atunci nu era bun TikTok-ul”, a mai afirmat Neţoiu, la FANATIK EXCLUSIV.

, avertizează că actuala putere încearcă să subordoneze justiţia, lucru care dacă s-ar întâmpla ar fi devastator pentru România. „Justiţia e ultimul bastion. Dacă Justiţia şi Parchetul renunţă acum la lupta cu ei nu mai există niciun obstacol, rad tot. Nici pe vremea Inchiziţiei nu era aşa. Te lăsa să vorbeşti, te scotea pe uşă şi te împuşca.

Acum nu mai ai unde să te exprimi, nu poţi să spui ceva, pentru că te înjură 100. Dacă vrei să spui un lucru bun ai 100 care sunt concentraţi şi te concentrează şi te fac în toate felurile. Şi-atunci eu asta vin şi spun: cine-i Georgescu, criminal? A omorât pe cineva? Omul a spus: domnule, nu plec nicăieri, chemaţi-mă când vreţi. Vin unde vreţi. L-a chemat cineva pe domnul Georgescu şi nu s-a dus? A demonstrat cineva că omul ăsta a furat ceva de la cineva?”, se întreabă retoric Gigi Neţoiu.