Călin Georgescu, gata să fie premier în 2021. ”Aș fi foarte pregătit pentru așa ceva și sunt pregătit pentru așa ceva”

Într-o discuție la EVZ cu jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, Călin Georgescu a explicat atunci de ce este invariabil premierul de serviciu și ce soluții pentru criza sanitară de la acel moment, provocată de pandemia de Covid-19.

Călin Georgescu, gata să fie premier în 2021

În 2021, în grațiile AUR, fiind la acea vreme propunerea de premier a partidului condus de George Simion. În 2022, AUR a rupt relațiile cu Georgescu după ce acesta i-a lăudat pe liderii mișcării legionare în cadrul unei emisiuni televizate.

În cadrul discuției de la EVZ, dacă crede că ar fi potrivit ca premier. „Eu, cum am spus, îmi iubesc în primul rând țara, și ca să-ți iubești țara, știi atuncea să-i adresezi binele de care este nevoie și am o experiență și tot ce am făcut pot să spun că aș fi foarte pregătit pentru așa ceva și sunt pregătit pentru așa ceva”, a răspuns Georgescu.

Actualul candidat la președinție a mai fost întrebat care ar fi binele României în acel moment. „Poporul român trebuie iubit ca să fie schimbat, nu schimbat ca să fie iubit. Ăsta-i cel mai important lucru”, a replicat Călin Georgescu.

Care ar fi binele României

„Haideți să luăm această coaliție venită la putere. Deci aș spune o coaliție a huliților, că toată lumea vorbește negativ de asta sau a miraților. Cert este că ar trebui să facă și să dea o șansă acestei țări. Însă sunt foarte multe necunoscute.

Prima este capacitatea de a pune interesul țării peste interesul de grup și interesul politic propriu-zis al celor care decid astăzi. A doua este capacitatea de a corija rapid vulnerabilitățile majore pe care le are această țară în domeniul social, administrativ, economic și în mod special cel legat de sănătatea publică, foarte important astăzi.

Al treilea este faptul că cum se poate armoniza capacitatea de a putea să armonizeze un program guvernamental și în primul rând un proiect de țară care în continuare nu există. Există de 30 de ani, dar nu exista nici astăzi.

Și ultima este o toleranță masivă, uriașă pot să spun, față de un președinte slab, înapoiat, obsedat doar de o navetă săptămânală, de vineri până luni seara. Și sigur că problemele României nu se pot rezolva cu program de audiențe”, a mai adăugat Călin Georgescu.