Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului suveranist. Banii încasați de la YouTube

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te predai”, spunea Călin Georgescu în luna septembrie a anului trecut într-un interviu cu Marius Tucă. Declarația anunța oarecum o revenire a sa în viața politică, în condițiile în care cu câteva luni înainte, după încheierea alegerilor prezidențiale din mai, își anunțase retragerea din viața politică. Între timp, pe paginile sale de social media sunt adunate declarațiile sale publice aproape săptămânale de la Poliția Buftea, acolo unde merge însoțit de susținători și televiziuni pentru a semna controlul judiciar.

Călin Georgescu, prăbușit pe rețelele de socializare

Canalul de YouTube al lui Călin Georgescu a adunat până în prezent aproape 13,5 milioane de vizualizări prin cele peste 500 de clipuri publicate. Zilnic, canalul fostului candidat prezidențial, acum inculpat în mai multe dosare penale, are circa 2.000 de vizualizări, cu o medie săptămânală de circa 20.000 de vizualizări. Ultimele 30 de zile i-au adus acestuia 84.352 de vizualizări, ceea ce i-a generat venituri între 21 și 337 de dolari, potrivit estimărilor de pe site-ul Social Blade.

Cifrele cu adevărat îngrijorătoare pentru fostul candidat suveranist sunt cele ce scot în evidența dinamica de vizualizări și abonați ai canalului. În prezent, canalul oficial al lui Călin Georgescu are doar 137.000 de abonați, însă în ultimele treizeci de zile pe acest canal nu s-a înregistrat niciun abonat nou.

Cifrele pentru luna noiembrie sunt la fel de triste: zero noi abonați. Același lucru este valabil și pentru luna octombrie. Septembrie, tot zero noi abonați. August a fost în fapt ultima lună în care acest canal a adăugat circa 1.000 de noi abonați. Înainte de asta, doar în luna mai mai fuseseră înregistrați 2.000 de noi abonați. De altfel, în tot anul trecut, canalul nu a adunat decât 15.000 de noi abonați.

De altfel, interesul pentru Călin Georgescu pe canalul YouTube a explodat în luna noiembrie a anului 2024, când au fost aproape 60.000 de noi abonați, la care s-au adăugat alți 22.000 în luna decembrie.

Scăderea interesului pentru mesajele lui Georgescu

Scăderea interesului pentru mesajele promovate de către Călin Georgescu se observă însă cel mai bine pe datele privind numărul de vizualizări. Spre exemplu, în luna noiembrie a anului 2024, luna alegerilor prezidențiale anulate, canalul lui Georgescu a avut peste trei milioane de vizualizări, și aproape 1,5 milioane în luna decembrie, luna în care CCR a decis anularea turului II al alegerilor.

În luna mai, luna alegerilor prezidențiale, canalul de YouTube al lui Călin Georgescu a avut peste 600.000 de vizualizări. De atunci, numărul de vizualizări nu a mai depășit 200.000 de vizualizări, cu mai puțin de 100.000 de vizualizări în luna decembrie 2025. Câștigurile anuale ale lui

Ce se întâmplă cu conturile de Facebook și TikTok

Pe Facebook, clipurile cu declarațiile de la Poliția Buftea postate de Călin Georgescu au de regulă peste 200.000 de vizualizări, cu sute de comentarii și zeci de distribuiri. Acest lucru se explică și prin faptul că pagina oficială a liderului mișcării suveraniste are peste 520.000 de urmăritori.

Și aici însă dinamica pare a fi una similară. După luna mai, în care pagina lui Călin Georgescu înregistra aproape 55.000 de noi urmăritori, numărul acestora a scăzut la doar câteva mii în lunile următoare. Abia în decembrie numărul acestora a depășit pentru prima oară 10.000 de noi urmăritori.

Concret, în ultimele 30 de zile vorbim de 8.700 de noi urmăritori. În aceeași perioadă însă, pagina oficială a lui Georgescu a înregistrat o scădere cu peste 140.000 a numărului de mențiuni/ engagement. Acesta este un indicator strict pentru Facebook, prin care se estimează câți utilizatori au menționat numele canalului, câți au comentat, reacționat sau au avut alte interacțiuni cu postările contului.

Din mai 2025, nu a mai existat vreo lună în care interesul/ interacțiunea cu pagina oficială a lui ceea ce denotă un interes mult mai scăzut față de începutul anului. (Spre comparație, pagina oficială a premierului Bolojan a avut un plus de 9.200 de urmăritori în decembrie, aproape cât pagina lui Georgescu, și o scădere a numărului de mențiuni de – 19.000, puțin mai bine ca Georgescu, care era la -24.000).

Pe TikTok, canalul oficial al lui Călin Georgescu are circa 775.000 de urmăritori. Aici dinamica urmăritorilor este puțin diferită, în sensul că avem luni în care sunt mai multe dezabonări decât noi urmăritori, urmate apoi de luni cu creșteri semnificative ale abonaților. Spre exemplu, în lunile septembrie și octombrie, canalul lui Georgescu a pierdut peste 1.500 de urmăritori, însă în luna noiembrie au apărut 6.600 de abonați noi. În decembrie, numărul acestora a fost de 1.200.

Cifrele sunt însă doar o fracție din numărul urmăritorilor care se alăturau canalului fostului candidat la alegerile prezidențiale. În primele trei luni din an numărul acestora trecea constant de 50.000. Chiar și în luna mai vorbim de peste 20.000 de noi urmăritori.

De la sute de mii de like-uri obținute lunar (peste 1,5 milioane în luna ianuarie a anului 2025) contul lui Georgescu a avut doar 100.000 de noi like-uri în luna trecută. Dincolo de un trend care era de așteptat, în condițiile în care subiectul a dispărut din atenția publicului într-o oarecare măsură, datele de pe site-urile de tipul Social Blade, care contorizează aceste date, arată că în lunile iulie și octombrie, acest cont a avut zero like-uri.