Călin Georgescu, întrebat de Tucker Carlson dacă se teme că va ajunge la închisoare: ”Am 3 sau 4 dosare”

Călin Georgescu i-a acordat un interviu cunoscutului jurnalist american Tucker Carlson. Acesta din urmă l-a întrebat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 dacă se teme că va ajunge la închisoare. Răspunsul oferit de politician.

Se teme Călin Georgescu că va ajunge la închisoare? Ce răspuns i-a dat lui Tucker Carlson

În discuția cu omul de televiziune de peste ocean, . A spus că acestea ar fi influențat decizia judecătorilor CCR de a anula alegerile prezidențiale din 2024.

ADVERTISEMENT

”Pentru că am fost din afara sistemului, nu am putut fi controlat. Cu programul Apă, Hrană, Energie, am avut șansa de a câștiga din prima rundă. Ei s-au alarmat, au văzut că pot pierde puterea și banii.

Un moment cheie a fost când am spus cuvântul Pace. Atunci m-au atacat, pentru că ei au nevoie de Război. Sistemul s-a alertat imediat. Toată lumea știe că sistemul în România doar pune în practică ceea ce li se spune din străinătate”, a acuzat Georgescu.

ADVERTISEMENT

Apoi, acesta a afirmat că eliminarea sa din cursa prezidențială a fost parte din agenda ascunsă a lui Antony Blinken (fostul secretar de stat al SUA), susținut de președintele Franței, Emanuel Macron și de cel al Republicii Moldova, Maia Sandu.

dacă se teme că aceste ”forțe externe” îl vor trimite la închisoare. Politicianul i-a povestit american despre ziua în care a fost ridicat de pe stradă și audiat. A dezvăluit că are, în acest moment, ”3 sau 4 dosare”. Cu toate acestea, a spus că nu se dă bătut și cere ajutor de la Administrația Trump.

ADVERTISEMENT

”Am fost ridicat din trafic, reținut și audiat timp de 6 ore. Am 3 sau 4 dosare deschise pe numele meu, dar noi nu renunțăm. Sunt sigur că, la un moment dat, dacă SUA dorește o alianță, trebuie să susțină patrioții din România”, a fost răspunsul lui Georgescu.

ADVERTISEMENT

Georgescu s-a plâns în interviul cu Tucker Carlson despre ”cenzura din România”

În același context, Călin Georgescu a mai afirmat că susținătorii săi sunt hărțuiți și cenzurați. I s-a plâns lui Tucker Carlson de faptul că ”nu mai există libertatea de expresie în România”.

”Oameni tineri au fost abuzați, amendați cu mii de euro, au fost puși în fața faptului împlinit doar pe baza unor postări pe social media. Un pensionar a fost amendat pentru că m-a susținut pe mine.

Libertatea de expresie astăzi este sub atac, sub un atac serios. Nu este ok, nu este bine deloc. Mass-media, niște jurnaliști importanți, sunt blocați pentru orice opinie”, a mai afirmat Georgescu.