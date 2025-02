Călin Georgescu, ironizat de Mircea Badea. De ce s-a dezbrăcat realizatorul TV în zăpadă

Mircea Badea nu i-a uitat pe Călin Georgescu și pe soția acestuia, Cristela, în momentul în care a ieșit dezbrăcat la bustul gol în zăpadă. I-a cerut lui Călin Georgescu ”aur monoatomic”, după ce independentul s-a lăudat că țara noastră are asemenea resurse.

De ce s-a dezbrăcat realizatorul TV Mircea Badea în zăpadă

Pe TikTok există un trend prin care oamenii încearcă să arate că zăpada e ”falsă”. ”Bun găsit, oameni buni. M-am despuiat în zăpadă. Dragilor, fraților, românașilor, doamna Cristela (n.r. – Georgescu), doamna Anca (n.r. – Alexandrescu), uitați, m-am despuiat în zăpadă.

ADVERTISEMENT

Acum, , uitați. Îmi spuneți și mie, vă rog, vreau și eu niște aur monoatomic. Vreau și eu, vreau și eu aur monoatomic, vă rog, vă rog!”, s-a amuzat Mircea Badea, conform

, pentru interviul luat recent lui Călin Georgescu. ”Încă o precizare foarte importantă, deci eu când vorbesc așa, nu îl vizez pe Ion Cristoiu. (…) Când vorbesc așa: fraților, românașilor, nu îl vizez pe Ion Cristoiu, ci pe un răcnete care răcnește și minte mult pe TikTok.

ADVERTISEMENT

Apropo, uitați aici zăpadă artificială am înțeles pe TikTok. Uitați, m-am despuiat, m-am despuiat în zăpadă. Vreau și eu acum niște aur monoatomic, fraților, dragilor, românașilor!”, a completat Mircea Badea.

Călin Georgescu susține că țara noastră are resurse pentru toată Europa

Într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu, Călin Georgescu a declarat că țara noastră are multe resurse naturale, printre care ”aurul monoatomic, care nici măcar nu există pe tabloul lui Mendeleev”. Mai mult, Georgescu a declarat că țara noastră are resurse de sare, gaz, petrol și ”toate metalele rare posibile și imposibile” pentru următorii 500 de ani.

ADVERTISEMENT

A făcut referire la aurul monoatomic, des menționat în teoriile conspirației. Acest aur monoatomic care oficial nu există ar avea proprietăți de vindecare și ar prelungi viața oamenilor. “România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, are gaz, are petrol, are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeelev, alea ultimele.

Noi ca bogăţie pe tabloul lui Mendeleev sunt echivalenţi Afganistan, că de aia s-a atacat Afganistanul. (…) Avem aurul atomic, avem toate metalele rare posibile şi imposibile. Aurul monoatomic este în România, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev.

ADVERTISEMENT

Deci toate elementele rare şi foarte rare ale tabloului lui Mendeleev se află aici în România“, a declarat Călin Georgescu. Știința respinge teoria lui David Hudson, popularizată în 1980, care susține existența acestui aur monoatomic. Pe internet, mai exact pe TikTok, este la modă un tren în care unii oameni topesc zăpada pentru a dovedi că nu e de fapt zăpadă.