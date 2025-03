Călin Georgescu își depune oficial candidatura la prezidențiale. Fost judecător CCR: ”BEC o va admite”

Călin Georgescu, independentul care a câștigat turul I al alegerilor prezidențiale de pe 24 noiembrie 2024, își depune vineri, oficial, candidatura pentru scrutinul din luna mai. Ar urma să candideze tot neafiliat politic, dar cu susținerea AUR și POT.

Călin Georgescu nu renunță la turul 2, dar își depune și candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai

Zi aglomerată la Biroul Electoral Central (BEC). , Călin Georgescu, își va depune candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai. Acesta este așteptat la ora 16:00, la sediul BEC.

Anunțul privind acest eveniment a fost făcut chiar de candidatul independent. Joi seara, prezent la o emisiune de televiziune, Călin Georgescu a spus că va intra în cursa pentru Cotroceni la scrutinul din mai, însă el încă nu renunță la ideea reluării turului 2, anulat de CCR pe 6 decembrie 2024.

”La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice.

Dar eu am acest mesaj: nu există din punct de real să se întâmple așa ceva din două motive. O dată este că, pe plan intern, democrația ar fi complet distrusă, iar România, pe plan extern, ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și legăturilor în această lume”, a anunțat Georgescu la .

Fost judecător CCR: ”BEC o va admite”

În continuare, fostul candidat la prezidențiale . Joi, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 i-au respins contestaţia privind măsura restrictivă impusă în urma anchetei deschisă de Parchetul General. Georgescu este cercetat în două dosare.

În ciuda problemelor cu legea, candidatura lui Călin Georgescu nu poate fi blocată de BEC, crede fostul judecător CCR și ministru al Justiției, Tudorel Toader.

Deși politicianul este încă sub control judiciar și este acuzat de șase infracțiuni grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, aceste aspecte nu reprezintă un motiv pentru ca Biroul Electoral Central să-i respingă candidatura.

”Eu am convingerea că BEC îi va admite candidatura, pentru că impedemente legale Călin Georgescu nu are la momentul la care vorbim. Nu avem o hotărâre penală definitivă pe care chiar dacă o vom avea va veni peste ani de zile și nu are interdicția de a candida”, a explicat Tudorel Toader, la .

CCR, singura instituție care îl poate bloca pe Călin Georgescu

Georgescu nu scapă însă de griji dacă trece de ”hopul” BEC. Candidatura sa ar putea fi blocată la Curtea Constituțională a României, dacă cineva depune contestație. Existp deja precedentul Diana Șoșoacă.

”Ce urmează? Să vedem dacă cineva va contesta vreuna din candidaturile depuse. Și CCR se va pronunța. Curtea nu se raportează la procedură penală, ci la Constituție, sigur și la legea 370 privind alegerea președintelui. Curtea are un precedent referitor la Diana Șoșoacă, dar sunt multe alte hotărâri ale CCR privind alegerile prezidențiale și ele sunt obligatorii și crează precedent la CCR.

La Diana Șoșoacă a contestat un contracandidat. De ce să excludem această posibilitate și de data asta? Am văzut că CSAT-ul a furnizat Curții informații de natură să ducă la anularea alegerilor, ceea ce CCR a și făcut”, a mai explicat același Toader.